Tavuğun En Sağlıklı Yeri Açıklandı: Meğer En Çok Tükettiğimiz Kısım Değilmiş!
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Kaynak: https://www.forbes.com.tr/forbes-life...
Tavuk, yüksek protein içeriği nedeniyle sağlıklı beslenmeye çalışanların sofradan eksik etmediği besinlerden biri. Ancak tavuğun her bölgesi aynı miktarda protein ve yağ içermiyor. Peki günlük beslenmede daha sık tercih edilmesi gereken tavuk bölümü hangisi? Veriler, özellikle yağ tüketimini sınırlamak isteyenler için bir kısmı öne çıkarıyor.
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Tavuk denildiğinde akla ilk gelen göğüs eti, aslında beslenme açısından da en avantajlı seçeneklerden biri.
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Peki but ve kanat sağlıksız mı?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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