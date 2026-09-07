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Tavuğun En Sağlıklı Yeri Açıklandı: Meğer En Çok Tükettiğimiz Kısım Değilmiş!

Tavuğun En Sağlıklı Yeri Açıklandı: Meğer En Çok Tükettiğimiz Kısım Değilmiş!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 21:22
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Tavuk, yüksek protein içeriği nedeniyle sağlıklı beslenmeye çalışanların sofradan eksik etmediği besinlerden biri. Ancak tavuğun her bölgesi aynı miktarda protein ve yağ içermiyor. Peki günlük beslenmede daha sık tercih edilmesi gereken tavuk bölümü hangisi? Veriler, özellikle yağ tüketimini sınırlamak isteyenler için bir kısmı öne çıkarıyor.

Kaynak: https://www.forbes.com.tr/forbes-life...
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Tavuk denildiğinde akla ilk gelen göğüs eti, aslında beslenme açısından da en avantajlı seçeneklerden biri.

Tavuk denildiğinde akla ilk gelen göğüs eti, aslında beslenme açısından da en avantajlı seçeneklerden biri.

Özellikle derisiz tavuk göğsü, yüksek protein içeriği ve görece düşük yağ oranı sayesinde dengeli beslenmek isteyenler için öne çıkıyor. 

USDA'nın besin değerleri verileri de tavuk parçaları arasındaki farkı ortaya koyuyor. Pişmiş tavukta göğüs eti, but gibi koyu etlere kıyasla daha düşük yağ içerirken protein oranı daha yüksek olabiliyor. Örneğin USDA verilerinde 100 gram kavrulmuş tavuk göğsünde yaklaşık 31 gram protein ve 3,6 gram yağ bulunurken, aynı miktarda but etinde yağ oranı yaklaşık 11 gram seviyesine çıkıyor.

Peki but ve kanat sağlıksız mı?

Peki but ve kanat sağlıksız mı?

Hayır. Burada mesele “sağlıklı” veya “sağlıksız” şeklinde kesin bir ayrım yapmak değil. But ve kanat da besleyici tavuk parçaları, ancak göğüs etine göre daha fazla yağ içeriyor. Özellikle kilo kontrolüne veya yağ tüketimini sınırlamaya çalışan kişiler açısından göğüs eti daha avantajlı hale geliyor. 

Asıl farkı pişirme yöntemi yaratıyor

Tavuğun hangi bölümünü yediğiniz kadar nasıl hazırladığınız da önemli. Izgara, fırın veya haşlama gibi yöntemler tercih edilirken kızartma ve yoğun pane kaplama, yemeğin toplam yağ ve kalori miktarını ciddi şekilde artırabiliyor. Cleveland Clinic de tavuk tüketirken derisiz etleri ve fırınlama, ızgara veya benzeri yöntemleri öneriyor. 

Üstelik tavuk derisi, etin kendisine kıyasla oldukça yüksek yağ içeriyor. USDA'nın analizinde kavrulmuş tavukta göğüs etinin yağ oranı yaklaşık yüzde 3,5 iken tavuk derisinde bu oran yüzde 37 civarında bulunuyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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