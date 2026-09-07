Tavuğun En Sağlıklı Yeri Açıklandı: Meğer En Çok Tükettiğimiz Kısım Değilmiş!

Hayır. Burada mesele “sağlıklı” veya “sağlıksız” şeklinde kesin bir ayrım yapmak değil. But ve kanat da besleyici tavuk parçaları, ancak göğüs etine göre daha fazla yağ içeriyor. Özellikle kilo kontrolüne veya yağ tüketimini sınırlamaya çalışan kişiler açısından göğüs eti daha avantajlı hale geliyor.

Asıl farkı pişirme yöntemi yaratıyor

Tavuğun hangi bölümünü yediğiniz kadar nasıl hazırladığınız da önemli. Izgara, fırın veya haşlama gibi yöntemler tercih edilirken kızartma ve yoğun pane kaplama, yemeğin toplam yağ ve kalori miktarını ciddi şekilde artırabiliyor. Cleveland Clinic de tavuk tüketirken derisiz etleri ve fırınlama, ızgara veya benzeri yöntemleri öneriyor.

Üstelik tavuk derisi, etin kendisine kıyasla oldukça yüksek yağ içeriyor. USDA'nın analizinde kavrulmuş tavukta göğüs etinin yağ oranı yaklaşık yüzde 3,5 iken tavuk derisinde bu oran yüzde 37 civarında bulunuyor.