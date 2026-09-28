Yıllardır Birlikte Yiyoruz: Ispanağın Yanındaki O Besin Demirin Emilimini Engelliyormuş

Ispanaktaki demir bitkisel kaynaklı, yani 'hem olmayan' demir. Vücut bu demiri et ve balıktaki demire göre çok daha zor emiyor. Dr. Maya Rosman'ın aktardığına göre ıspanağın yapısındaki oksalik asit demire bağlanıyor ve araştırmalarda ıspanaktaki demirin emilim oranı zaman zaman yüzde 5'in altında kalıyor. Yani ıspanak, sanıldığı gibi güçlü bir demir kaynağı değil.

Yoğurt bu tabloya bir engel daha ekliyor. İsveç'teki Göteborg Üniversitesi'nden araştırmacıların 126 kişiyle yürüttüğü ve American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmada, yemeğe süt, peynir ya da kalsiyum tuzu olarak eklenen yaklaşık 165 miligram kalsiyumun demir emilimini yüzde 50-60 oranında azalttığı görüldü. Bir kâse yoğurdun (yaklaşık 200 gram) 200 miligramın üzerinde kalsiyum içerdiği düşünülürse, ıspanak yemeğinin yanına konan yoğurt bu eşiği rahatça geçiyor.

Yine de konuyu abartmamak gerekiyor. Rosman, ıspanaktaki oksalatın aynı öğünde yenen peynir ya da yoğurttaki kalsiyumun emilimini engellemediğini, yani yoğurdun kendi faydasını kaybetmediğini vurguluyor. Kaliforniya Üniversitesi'nden beslenme araştırmacısı Bo Lönnerdal'in konuya dair derlemesine göre de uzun süre yüksek miktarda kalsiyum alan kişilerin demir depolarında belirgin bir düşüş görülmedi. Etki büyük ölçüde o öğünle sınırlı kalıyor ve vücut zamanla buna uyum sağlayabiliyor.