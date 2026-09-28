Yıllardır Birlikte Yiyoruz: Ispanağın Yanındaki O Besin Demirin Emilimini Engelliyormuş
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Ispanak kavurmasının ya da ıspanaklı boraninin üzerine bir kaşık yoğurt eklemek, Türk mutfağında neredeyse kural gibi. Yıllardır 'muhteşem ikili' olarak görülen bu kombinasyon, ıspanaktaki demir söz konusu olduğunda sanıldığı kadar uyumlu değil. The Jerusalem Post'ta konuyu ele alan beslenme uzmanı Dr. Maya Rosman, ıspanaktaki demirin vücut tarafından zaten çok az emildiğine dikkat çekiyor. Yoğurttaki kalsiyum ise bu tabloya bir engel daha ekliyor. Peki yoğurdu sofradan kaldırmak gerekiyor mu?
Kaynak: The Jerusalem Post
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Yoğurttaki kalsiyum, ıspanaktaki demirin emilimini yarı yarıya düşürebiliyor
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100 gram ıspanakta 2,7 miligram demir ve günlük ihtiyacın birkaç katı K vitamini var
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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