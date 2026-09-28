Yeni Bir Enflasyon Türü Yükseliyor: ABD'de 'Funflation' Yükselirken Hobi Harcamaları Yüzde 7,9 Arttı
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ABD'de eğlenmenin faturası her geçen ay biraz daha kabarıyor ama Amerikalılar bu yüzden hobilerinden vazgeçmiş görünmüyor. Ekonomistlerin 'funflation', yani eğlence enflasyonu adını verdiği tablo, Bank of America'nın kart verileriyle yeniden tartışılmaya başlandı.
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Hobilere giden para iki kat hızla arttı.
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Tatilin yerini evdeki hobiler alıyor.
Hobiye en çok Y kuşağı harcıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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