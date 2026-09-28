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Yeni Bir Enflasyon Türü Yükseliyor: ABD'de 'Funflation' Yükselirken Hobi Harcamaları Yüzde 7,9 Arttı

Yeni Bir Enflasyon Türü Yükseliyor: ABD'de 'Funflation' Yükselirken Hobi Harcamaları Yüzde 7,9 Arttı

Enflasyon
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
28.09.2026 - 17:20
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ABD'de eğlenmenin faturası her geçen ay biraz daha kabarıyor ama Amerikalılar bu yüzden hobilerinden vazgeçmiş görünmüyor. Ekonomistlerin 'funflation', yani eğlence enflasyonu adını verdiği tablo, Bank of America'nın kart verileriyle yeniden tartışılmaya başlandı.

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Hobilere giden para iki kat hızla arttı.

Hobilere giden para iki kat hızla arttı.

Bankanın son analizine göre hobilere yapılan harcamalar Ağustos 2026'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,9 arttı, işlem sayısındaki artış ise yüzde 3,4'te kaldı. Bu fark, tüketicilerin hem daha sık hobi alışverişi yaptığını hem de her seferinde kasada daha fazla para bıraktığını gösterdi. Bank of America'nın hesabına el sanatları dükkânları da kamp ve dalış malzemesi satan mağazalar da girerken seyahat harcamaları kapsam dışında tutuldu. Resmi veriler de benzer bir yöne işaret ediyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun tüketici fiyat endeksinde video ve ses ürünleri, evcil hayvan hizmetleri, spor malzemeleri ve fotoğrafçılık gibi kalemleri kapsayan eğlence endeksi ağustosa kadar geçen 12 ayda yüzde 2,7 yükseldi. Nüfus Sayım Bürosu'nun perakende raporunda ise spor malzemesi, hobi, müzik aleti ve kitap satan mağazaların satışları aynı dönemde yüzde 10,7 artarak ülke genelindeki yüzde 6'lık perakende büyümesini geride bıraktı.

Tatilin yerini evdeki hobiler alıyor.

Tatilin yerini evdeki hobiler alıyor.

Nottingham Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan John Gathergood, kavramı “Funflation, benzinden, tatilde tüketilen dondurmalara kadar fiyatlarda görülen eğlence ve boş zaman aktivitelerinin giderek artan maliyetidir” sözleriyle tanımladı. Bank of America analistlerine göre son aylardaki hobi hareketliliğinin arkasında seyahatten uzaklaşma yatıyor, ABD ile İran arasındaki savaşın ardından jet yakıtı fiyatları sıçradı ve uçak biletleri pahalandı. Jet yakıtının varil fiyatı eylüldeki son haftalık ölçümde 194 dolar olarak kaydedildi. Gathergood harcamaların nasıl yer değiştirdiğini anlatırken “Fiyatlar yükseldiğinde tüketiciler aktiviteler arasında tercih değişikliğine gidebilir. Evde yapılan daha fazla hobi, seyahatleri ikame edebilir. Evde daha fazla yemek yapmak, dışarıda yemek yemenin yerini alabilir. Dolayısıyla insanlar hobilere daha fazla harcama yaparken hobilerin yerine geçtiği diğer aktivitelere daha az harcama yapıyor olabilir” dedi.

Hobiye en çok Y kuşağı harcıyor.

Hobiye en çok Y kuşağı harcıyor.

Bank of America'nın kart verilerine göre ağustosa kadar geçen üç ayda hobilere en çok parayı Y kuşağı harcadı. Bu kuşağın tüketici başına hobi harcaması, listenin en altında kalan Z kuşağının iki katını aştı. Bankanın analistleri kuşaklar arasındaki farkı değerlendirirken “Bu durum, bu kuşakların harcamalarının büyük bölümünü sanat ve el sanatları ile masa oyunları gibi daha düşük maliyetli hobilere yönelttiğini gösteriyor olabilir. Bunun aynı zamanda örgü örmek, dikiş dikmek veya yemek pişirmek gibi daha fazla ‘granny core’ aktivitesine yönelişi yansıtması da mümkün” dedi. Video oyunlarında ise kuşaklar arasında ayrışma görülmedi, ağustosa kadar geçen 12 ayda kişi başı oyun harcaması bütün yaş gruplarında yükseldi ve artışın en sınırlı kaldığı Z kuşağında bile oran yüzde 20'yi buldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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