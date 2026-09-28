Yeni Bir Enflasyon Türü Yükseliyor: ABD'de 'Funflation' Yükselirken Hobi Harcamaları Yüzde 7,9 Arttı

Bankanın son analizine göre hobilere yapılan harcamalar Ağustos 2026'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,9 arttı, işlem sayısındaki artış ise yüzde 3,4'te kaldı. Bu fark, tüketicilerin hem daha sık hobi alışverişi yaptığını hem de her seferinde kasada daha fazla para bıraktığını gösterdi. Bank of America'nın hesabına el sanatları dükkânları da kamp ve dalış malzemesi satan mağazalar da girerken seyahat harcamaları kapsam dışında tutuldu. Resmi veriler de benzer bir yöne işaret ediyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun tüketici fiyat endeksinde video ve ses ürünleri, evcil hayvan hizmetleri, spor malzemeleri ve fotoğrafçılık gibi kalemleri kapsayan eğlence endeksi ağustosa kadar geçen 12 ayda yüzde 2,7 yükseldi. Nüfus Sayım Bürosu'nun perakende raporunda ise spor malzemesi, hobi, müzik aleti ve kitap satan mağazaların satışları aynı dönemde yüzde 10,7 artarak ülke genelindeki yüzde 6'lık perakende büyümesini geride bıraktı.