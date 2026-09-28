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Stresin Olmadığı Son Zamanımızdan Peşin Fiyatına Taksite Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Stresin Olmadığı Son Zamanımızdan Peşin Fiyatına Taksite Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.09.2026 - 17:44
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Pazartesi sabahına gözlerimizi açtık ama aklımız hâlâ hafta sonunda kaldı. Pazar günü X'te bir yanda temizlik mesaisi, öbür yanda yaklaşan haftanın ağırlığı vardı. Kimisi yarının cumartesi olması için cebinden para çıkarmaya razıydı, kimisi pazar kahvaltısının ardından girdiği temizlik seferberliğini hiç beklemediği bir yerde bitirdi.

Havaların serinlemesiyle dolaplardan çıkan kışlıklar da nasibini aldı; mağazada etiket okuyanların isyanı bu hafta sonu da dinmedi. Alışveriş demişken, taksit seçeneklerine bakarken âşık olanlar da var, yeni aldığı süpürgeyi gururla paylaşıp bambaşka bir benzetmeyle karşılaşanlar da.

Flört muhabbetinin ortasında akla gelen o malum soru, kalabalık bir mekândan geriye kalan tek izlenim ve 'stres nedir bilmediğim zamanlar' diye paylaşılan fotoğraf da listede. TikTok'ta bir videonun altına yazılan yorum ve ona gelen cevap da kısa sürede X'e taşınıp elden ele dolaştı. Haftaya başlamadan önce son 24 saatte X'te en çok konuşulan paylaşımları derledik.

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Çamaşır suyuyla pazar temizliği biraz fazla ciddiye alınmış

Çamaşır suyuyla pazar temizliği biraz fazla ciddiye alınmış
twitter.com

Kışlıkların etiketinde yine aynı kelime: laylon

Pazar akşamı pazarlığı: 200 lira, üstelik nakit

Pazar akşamı pazarlığı: 200 lira, üstelik nakit
twitter.com

Flört hikâyesinin ortasında sorulması gereken tek soru

Peşin fiyatına üç taksiti görünce kalpten gelen itiraf

Peşin fiyatına üç taksiti görünce kalpten gelen itiraf
twitter.com
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Pembe süpürge ilk bakışta bambaşka bir şeye benzedi

Pembe süpürge ilk bakışta bambaşka bir şeye benzedi
twitter.com

Stressiz günlerin tek kanıtı bir ultrason fotoğrafı

Stressiz günlerin tek kanıtı bir ultrason fotoğrafı
twitter.com

Yorumdaki soruya gelmiş en sakin cevap

Yorumdaki soruya gelmiş en sakin cevap
twitter.com

Üç yıldızın gerekçesi belli: fazla kalabalık

Üç yıldızın gerekçesi belli: fazla kalabalık
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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