Stresin Olmadığı Son Zamanımızdan Peşin Fiyatına Taksite Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Pazartesi sabahına gözlerimizi açtık ama aklımız hâlâ hafta sonunda kaldı. Pazar günü X'te bir yanda temizlik mesaisi, öbür yanda yaklaşan haftanın ağırlığı vardı. Kimisi yarının cumartesi olması için cebinden para çıkarmaya razıydı, kimisi pazar kahvaltısının ardından girdiği temizlik seferberliğini hiç beklemediği bir yerde bitirdi.
Havaların serinlemesiyle dolaplardan çıkan kışlıklar da nasibini aldı; mağazada etiket okuyanların isyanı bu hafta sonu da dinmedi. Alışveriş demişken, taksit seçeneklerine bakarken âşık olanlar da var, yeni aldığı süpürgeyi gururla paylaşıp bambaşka bir benzetmeyle karşılaşanlar da.
Flört muhabbetinin ortasında akla gelen o malum soru, kalabalık bir mekândan geriye kalan tek izlenim ve 'stres nedir bilmediğim zamanlar' diye paylaşılan fotoğraf da listede. TikTok'ta bir videonun altına yazılan yorum ve ona gelen cevap da kısa sürede X'e taşınıp elden ele dolaştı. Haftaya başlamadan önce son 24 saatte X'te en çok konuşulan paylaşımları derledik.
Çamaşır suyuyla pazar temizliği biraz fazla ciddiye alınmış
Pazar akşamı pazarlığı: 200 lira, üstelik nakit
Peşin fiyatına üç taksiti görünce kalpten gelen itiraf
Pembe süpürge ilk bakışta bambaşka bir şeye benzedi
Stressiz günlerin tek kanıtı bir ultrason fotoğrafı
Yorumdaki soruya gelmiş en sakin cevap
Üç yıldızın gerekçesi belli: fazla kalabalık
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