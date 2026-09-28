Stresin Olmadığı Son Zamanımızdan Peşin Fiyatına Taksite Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pazartesi sabahına gözlerimizi açtık ama aklımız hâlâ hafta sonunda kaldı. Pazar günü X'te bir yanda temizlik mesaisi, öbür yanda yaklaşan haftanın ağırlığı vardı. Kimisi yarının cumartesi olması için cebinden para çıkarmaya razıydı, kimisi pazar kahvaltısının ardından girdiği temizlik seferberliğini hiç beklemediği bir yerde bitirdi.

Havaların serinlemesiyle dolaplardan çıkan kışlıklar da nasibini aldı; mağazada etiket okuyanların isyanı bu hafta sonu da dinmedi. Alışveriş demişken, taksit seçeneklerine bakarken âşık olanlar da var, yeni aldığı süpürgeyi gururla paylaşıp bambaşka bir benzetmeyle karşılaşanlar da.

Flört muhabbetinin ortasında akla gelen o malum soru, kalabalık bir mekândan geriye kalan tek izlenim ve 'stres nedir bilmediğim zamanlar' diye paylaşılan fotoğraf da listede. TikTok'ta bir videonun altına yazılan yorum ve ona gelen cevap da kısa sürede X'e taşınıp elden ele dolaştı. Haftaya başlamadan önce son 24 saatte X'te en çok konuşulan paylaşımları derledik.