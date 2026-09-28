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Akrep Burcu right-white
29 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.09.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 29 Eylül Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Boğa'da yerleşik kalan Ay'ın bugünkü etkisi, senin genelde derinlere inen bakışını daha somut ve pratik konulara yöneltiyor. Maddi olarak uzun süredir araştırdığın bir konuda bugün elle tutulur bir sonuç alabilirsin. Aslan'da olmayı sürdüren Mars, gizli tuttuğun bir hırsı bugün daha açık bir şekilde ortaya koymana yardımcı oluyor.

Gelelim aşka. İlişkin olan Akrepler, bugün partnerinle kurduğun derin bir sohbet, aranızdaki güveni pekiştirecek. Bekar Akrep ise bugün ilgisini çeken kişiye karşı temkinli tavrını biraz gevşetirse, işler lehine dönebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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