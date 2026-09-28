Sevgili Akrep, Boğa'da yerleşik kalan Ay'ın bugünkü etkisi, senin genelde derinlere inen bakışını daha somut ve pratik konulara yöneltiyor. Maddi olarak uzun süredir araştırdığın bir konuda bugün elle tutulur bir sonuç alabilirsin. Aslan'da olmayı sürdüren Mars, gizli tuttuğun bir hırsı bugün daha açık bir şekilde ortaya koymana yardımcı oluyor.

Gelelim aşka. İlişkin olan Akrepler, bugün partnerinle kurduğun derin bir sohbet, aranızdaki güveni pekiştirecek. Bekar Akrep ise bugün ilgisini çeken kişiye karşı temkinli tavrını biraz gevşetirse, işler lehine dönebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…