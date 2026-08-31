Sevgili Akrepler ve Yükselen Akrepler; Ağustos ayında kariyerinizde ve toplum önündeki duruşunuzda yaşadığınız o yoğun, dönüşüm dolu temponun ardından Eylül ayı, zihninizi sakinleştirip geleceğinizi yeniden inşa edeceğiniz stratejik bir dönemi başlatıyor! Ayın ilk yarısında Başak burcunda gerçekleşecek Yeniay, sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve uzun vadeli hedefleriniz alanında pratik bir temizlik ve düzen getirecek. Size yük olan, verimsizleşen sosyal ilişkileri ayıklamak; gelecek planlarınızı hayalperestlikten uzak, detaylı ve ayakları yere basan stratejilerle yeniden kurgulamak için harika bir zamandasınız. Bir ekibe liderlik etmek, yardım kuruluşları veya derneklerde somut projeler üretmek ya da dostlarınızla olan ilişkilerinizde sınırları netleştirmek size büyük bir zihinsel rahatlama sağlayacak.

23 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna geçişi ve Sonbahar Ekinoksu ile birlikte odağınız biraz daha iç dünyanıza, bilinçaltınıza ve ruhsal sağlığınıza kayıyor. Kendi kabuğunuza çekilmek, ruhunuzu dinlendirmek ve arkadan dönen işleri veya gizli kalmış konuları adaletle masaya yatırmak isteyeceksiniz. Bu 'biz' odaklı Terazi enerjisi, gizli düşmanlıkları gün yüzüne çıkarabileceği gibi, kendi içinizde affedemediğiniz insanlarla veya geçmişle helalleşme, içsel bir denge ve huzur yakalama imkanı sunacak. Meditasyon yapmak, terapiye başlamak ya da sadece yalnız kalarak zihinsel bir detoks gerçekleştirmek; ayın sonundaki büyük patlamadan önce enerjinizi toplamanızı sağlayacak.

Ayın sonuna doğru 26 Eylül’de Koç burcunda gerçekleşecek Dolunay ise günlük çalışma hayatınız, sağlık rutininiz ve iş ortamınızda adeta bir fırtına estirecek! İçinizdeki o bastırılmış cesaret ve liderlik arzusu dışarı çıkıyor. Uzun süredir sizi yıpratan bir iş alışkanlığını bitirebilir, çalışma ortamınızdaki bir krizi cesurca çözüme kavuşturabilir veya sağlığınız için radikal ve kararlı kararlar alabilirsiniz. Ertelediğiniz projelere nokta koymak ve gündelik hayatınızın kontrolünü tamamen kendi ellerinize almak için bu dolunayın yakıcı gücünden faydalanacaksınız. Eylül ayı, perde arkasında güç toplayıp gündelik yaşamınızı baştan aşağı yenileyeceğiniz güçlü bir dönüşüm sahnesi sunuyor!

Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal...