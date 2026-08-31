article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Akrep Burcu chevron-right-grey Eylül Akrep Burcu Aylık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
Eylül 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.08.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gökyüzü Eylül ayında bir hayli hareketli! Akrep ve yükselen Akrep burçları Eylül ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Eylül ayı nasıl geçecek? Bu ay Akrep ve yükselen Akrep burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu aylık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrepler ve Yükselen Akrepler; Ağustos ayında kariyerinizde ve toplum önündeki duruşunuzda yaşadığınız o yoğun, dönüşüm dolu temponun ardından Eylül ayı, zihninizi sakinleştirip geleceğinizi yeniden inşa edeceğiniz stratejik bir dönemi başlatıyor! Ayın ilk yarısında Başak burcunda gerçekleşecek Yeniay, sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve uzun vadeli hedefleriniz alanında pratik bir temizlik ve düzen getirecek. Size yük olan, verimsizleşen sosyal ilişkileri ayıklamak; gelecek planlarınızı hayalperestlikten uzak, detaylı ve ayakları yere basan stratejilerle yeniden kurgulamak için harika bir zamandasınız. Bir ekibe liderlik etmek, yardım kuruluşları veya derneklerde somut projeler üretmek ya da dostlarınızla olan ilişkilerinizde sınırları netleştirmek size büyük bir zihinsel rahatlama sağlayacak.

23 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna geçişi ve Sonbahar Ekinoksu ile birlikte odağınız biraz daha iç dünyanıza, bilinçaltınıza ve ruhsal sağlığınıza kayıyor. Kendi kabuğunuza çekilmek, ruhunuzu dinlendirmek ve arkadan dönen işleri veya gizli kalmış konuları adaletle masaya yatırmak isteyeceksiniz. Bu 'biz' odaklı Terazi enerjisi, gizli düşmanlıkları gün yüzüne çıkarabileceği gibi, kendi içinizde affedemediğiniz insanlarla veya geçmişle helalleşme, içsel bir denge ve huzur yakalama imkanı sunacak. Meditasyon yapmak, terapiye başlamak ya da sadece yalnız kalarak zihinsel bir detoks gerçekleştirmek; ayın sonundaki büyük patlamadan önce enerjinizi toplamanızı sağlayacak.

Ayın sonuna doğru 26 Eylül’de Koç burcunda gerçekleşecek Dolunay ise günlük çalışma hayatınız, sağlık rutininiz ve iş ortamınızda adeta bir fırtına estirecek! İçinizdeki o bastırılmış cesaret ve liderlik arzusu dışarı çıkıyor. Uzun süredir sizi yıpratan bir iş alışkanlığını bitirebilir, çalışma ortamınızdaki bir krizi cesurca çözüme kavuşturabilir veya sağlığınız için radikal ve kararlı kararlar alabilirsiniz. Ertelediğiniz projelere nokta koymak ve gündelik hayatınızın kontrolünü tamamen kendi ellerinize almak için bu dolunayın yakıcı gücünden faydalanacaksınız. Eylül ayı, perde arkasında güç toplayıp gündelik yaşamınızı baştan aşağı yenileyeceğiniz güçlü bir dönüşüm sahnesi sunuyor!

Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bu Ay Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu ay duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın