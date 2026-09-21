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Altından Daha Değerli: Dünyanın En Değerlisi, Kilosu 900 Bin Liraya Satılıyor

Altından Daha Değerli: Dünyanın En Değerlisi, Kilosu 900 Bin Liraya Satılıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 08:41
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'Sarı altın' olarak adlandırılan ve dünyanın en kıymetli baharatları arasında başı çeken safran, astronomik fiyata ulaşan değerinden ziyade, arkasındaki akılalmaz emekle dikkatleri üzerine çekiyor. Hasat döneminde tarlalardan toplanan mor renkli çiçeklerin içindeki minik kırmızı tepecikler tek tek insan eliyle ayıklanıp kurutuluyor. Mutfaklardan kozmetiğe, ilaç sanayisinden tekstile kadar pek çok alanda kendine yer bulan bu özel bitki, yüksek maliyeti nedeniyle pazarda sahteciliğin de odak noktası haline dönüşüyor.

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Bir Kilogram Ürün İçin Yüz Elli Bin Çiçek Ele Emeğiyle İşleniyor

Bir Kilogram Ürün İçin Yüz Elli Bin Çiçek Ele Emeğiyle İşleniyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde uzun yıllardır aktarlık yapan uzmanlar, safranın paha biçilemez olmasını tamamen zorlu üretim süreçlerine bağlıyor. Yaklaşık bir dönümlük tarladan elde edilen 150 bin safran çiçeğinden yalnızca 1 kilogram kuru ürün çıkarılabiliyor. Hasadı ekim ile kasım aylarında gerçekleştirilen ve güneşli toprakları seven bu bitki, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde bağışıklığı destekliyor, göz ile kalp sağlığını koruyor ve ruh haline iyi geliyor. Kalitesine göre gramı 750 ile 900 lira, kilogramı ise 750 bin ile 900 bin lira arasında alıcı bulan safran, pilavlardan tatlılara kadar pek çok tarife eşsiz bir lezzet katıyor.

Gerçek Safranı Anlamanın Yolu Suya Bıraktığı Renginde Gizleniyor

Gerçek Safranı Anlamanın Yolu Suya Bıraktığı Renginde Gizleniyor

Fiyatının yüksekliği sebebiyle piyasada sıklıkla 'aspir' adıyla bilinen yalancı safranla karıştırılan bu ürün için tüketicilerin son derece uyanık durması gerekiyor. Orijinal safran telleri koyu kırmızı renkte görünse de suya temas ettiği anda yavaşça süzülen altın sarısı bir renk yayıyor. Ürünün kendine has kokusu ve suda sergilediği bu renk değişimi, kalitesini anlamada en güvenilir ölçüt sayılıyor.

Sosyal Medya Satışlarında Dikkatli Olunması Öneriliyor

Sosyal Medya Satışlarında Dikkatli Olunması Öneriliyor

Uzmanlar, internet mecralarında veya kontrolsüz platformlarda satılan sahte baharatlara karşı vatandaşları önemle uyarıyor. Sahtecilik mağduru olmamak adına köklü ve işinin ehli aktarların tercih edilmesi hayati önem taşıyor. İşini bilen güvenilir esnaftan alışveriş yapmak, hem sağlığı korumaya hem de gerçek safranın eşsiz aromasını sofralara taşımaya imkan tanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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