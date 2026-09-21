Altından Daha Değerli: Dünyanın En Değerlisi, Kilosu 900 Bin Liraya Satılıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
'Sarı altın' olarak adlandırılan ve dünyanın en kıymetli baharatları arasında başı çeken safran, astronomik fiyata ulaşan değerinden ziyade, arkasındaki akılalmaz emekle dikkatleri üzerine çekiyor. Hasat döneminde tarlalardan toplanan mor renkli çiçeklerin içindeki minik kırmızı tepecikler tek tek insan eliyle ayıklanıp kurutuluyor. Mutfaklardan kozmetiğe, ilaç sanayisinden tekstile kadar pek çok alanda kendine yer bulan bu özel bitki, yüksek maliyeti nedeniyle pazarda sahteciliğin de odak noktası haline dönüşüyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir Kilogram Ürün İçin Yüz Elli Bin Çiçek Ele Emeğiyle İşleniyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gerçek Safranı Anlamanın Yolu Suya Bıraktığı Renginde Gizleniyor
Sosyal Medya Satışlarında Dikkatli Olunması Öneriliyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın