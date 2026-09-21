Altından Daha Değerli: Dünyanın En Değerlisi, Kilosu 900 Bin Liraya Satılıyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde uzun yıllardır aktarlık yapan uzmanlar, safranın paha biçilemez olmasını tamamen zorlu üretim süreçlerine bağlıyor. Yaklaşık bir dönümlük tarladan elde edilen 150 bin safran çiçeğinden yalnızca 1 kilogram kuru ürün çıkarılabiliyor. Hasadı ekim ile kasım aylarında gerçekleştirilen ve güneşli toprakları seven bu bitki, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde bağışıklığı destekliyor, göz ile kalp sağlığını koruyor ve ruh haline iyi geliyor. Kalitesine göre gramı 750 ile 900 lira, kilogramı ise 750 bin ile 900 bin lira arasında alıcı bulan safran, pilavlardan tatlılara kadar pek çok tarife eşsiz bir lezzet katıyor.