Fon Soruşturması: SPK, Fonların Tasfiyesinde Süreyi 6 Aya Çıkardı
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Daha önce üç ay olarak uygulanacağı açıklanan ve Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek sürecin, fon varlıklarının değer kaybetmeden daha uygun şartlarda nakde çevrilebilmesi amacıyla 2027 yılının mart ayına kadar devam edeceği duyuruldu.
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardığını duyurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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