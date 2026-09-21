Fon Soruşturması: SPK, Fonların Tasfiyesinde Süreyi 6 Aya Çıkardı

SPK'den yapılan yazılı açıklamada, 'Kurul Karar Organı’nın 20.09.2026 tarih ve 59/1710 sayılı kararı ile, 17.09.2026 tarih ve 57/1708 sayılı Kurul kararı uyarınca 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarından, sadece (A/8) numaralı maddesinde yer alan 3 aylık süre, 6 ay olarak değiştirilmiş olup, maddedeki diğer hükümler aynen geçerliliğini korumaktadır. Söz konusu düzenleme, tasfiye konusu fonların portföy yapıları ile piyasa koşulları dikkate alınarak, mümkün olduğunca uygun koşullarda satılabilmesine imkan sağlamak amacıyla yapılmıştır. 6 aylık süre, tasfiyenin mutlaka 6 ay süreceği anlamına gelmemekte olup, koşullara bağlı olarak daha erken sürede tamamlanabilir. Bunun dışında, 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır' ifadeleri kullanıldı.

Ne Olmuştu?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül'de duyurduğu karar ile Tera Yatırım, Pusula Portföy, Hedef Holding, Atlas Portföy, A1 Capital Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy'e ait 131 fondaki tüm işlemleri durdurmuş ve fonların tasfiye edileceğini açıklamıştı. Toplam büyüklüğü 1 trilyon liraya yaklaşan ve yatırımcı sayısı 500 bini aşan fonların tasfiyesi için ise Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirilmişti.