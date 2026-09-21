Deneme Amaçlı Etki, Boyu 1 Metreye Dayandı: Gören Fotoğraf Çektirmek İçin Geliyor
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Antalya’nın İbradı ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi’nde yaz mevsimini değerlendiren Şendur Özdoğru, bahçesinde gerçekleştirdiği yetiştirme denemesinde dikkat çekici bir başarıya imza attı. Arkadaşından temin ettiği su kabağı tohumlarını ilk kez toprağa buluşturan Özdoğru, kısa sürede sıra dışı büyüklüğe ulaşan ürünlerle karşılaştı. Toplam beş kök fidan dikimi yapan üretici, kısa zamanda 14 adet su kabağı elde etmeyi başardı. Gelinen noktada gelişimini sürdüren en uzun kabağın boyu 96 santimetreye ulaşırken, bu durum mahalle sakinleri arasında büyük şaşkınlık ve merak uyandırdı.
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Deneme amacıyla dikilen tohumlar beklentilerin çok üzerinde bir verim sergiledi.
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Sadece süs eşyası olarak bilinen su kabağı mutfakta da kendine yer buldu.
Mahalle sakinlerinin ilgisini çeken bahçe önümüzdeki yıl genişletilecek.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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