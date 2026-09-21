Deneme Amaçlı Etki, Boyu 1 Metreye Dayandı: Gören Fotoğraf Çektirmek İçin Geliyor

Genellikle kurutularak süs eşyası ve dekoratif obje yapımında kullanılan su kabağı, bu kez farklı bir kullanım alanıyla öne çıktı. Ürünlerin henüz tazeliğini koruyan bölümlerinden kızartma ve çeşitli yemekler hazırlayan Özdoğru, sebzenin oldukça lezzetli bir tada sahip olduğunu ifade etti. Doğal ortamda hiçbir kimyasal müdahale olmadan yetişen bu ürünler, hem görsel hem de gastronomik açıdan beklentileri fazlasıyla karşıladı.