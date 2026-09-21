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Deneme Amaçlı Etki, Boyu 1 Metreye Dayandı: Gören Fotoğraf Çektirmek İçin Geliyor

Deneme Amaçlı Etki, Boyu 1 Metreye Dayandı: Gören Fotoğraf Çektirmek İçin Geliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 09:31
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Antalya’nın İbradı ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi’nde yaz mevsimini değerlendiren Şendur Özdoğru, bahçesinde gerçekleştirdiği yetiştirme denemesinde dikkat çekici bir başarıya imza attı. Arkadaşından temin ettiği su kabağı tohumlarını ilk kez toprağa buluşturan Özdoğru, kısa sürede sıra dışı büyüklüğe ulaşan ürünlerle karşılaştı. Toplam beş kök fidan dikimi yapan üretici, kısa zamanda 14 adet su kabağı elde etmeyi başardı. Gelinen noktada gelişimini sürdüren en uzun kabağın boyu 96 santimetreye ulaşırken, bu durum mahalle sakinleri arasında büyük şaşkınlık ve merak uyandırdı.

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Deneme amacıyla dikilen tohumlar beklentilerin çok üzerinde bir verim sergiledi.

Deneme amacıyla dikilen tohumlar beklentilerin çok üzerinde bir verim sergiledi.

Kış aylarını Manavgat’ta, yaz dönemini ise İbradı’da geçiren Özdoğru, hobi amacıyla başladığı bu çalışmanın sonuçlarından son derece memnun kaldı. Tamamen doğal yöntemlerle bakımını üstlendiği fidanların tazeliğini koruduğunu belirten üretici, büyüme potansiyeli yüksek olan en uzun kabağın önümüzdeki süreçte 1,5 metre uzunluğa erişmesini hedefliyor. Geçmiş dönemlerde benzer bir denemeyi patlıcan üzerinde gerçekleştiren ve 52 santimetrelik bir ürün elde eden Özdoğru, yörenin toprak yapısının bu tür tarımsal denemelere elverişli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sadece süs eşyası olarak bilinen su kabağı mutfakta da kendine yer buldu.

Sadece süs eşyası olarak bilinen su kabağı mutfakta da kendine yer buldu.

Genellikle kurutularak süs eşyası ve dekoratif obje yapımında kullanılan su kabağı, bu kez farklı bir kullanım alanıyla öne çıktı. Ürünlerin henüz tazeliğini koruyan bölümlerinden kızartma ve çeşitli yemekler hazırlayan Özdoğru, sebzenin oldukça lezzetli bir tada sahip olduğunu ifade etti. Doğal ortamda hiçbir kimyasal müdahale olmadan yetişen bu ürünler, hem görsel hem de gastronomik açıdan beklentileri fazlasıyla karşıladı.

Mahalle sakinlerinin ilgisini çeken bahçe önümüzdeki yıl genişletilecek.

Mahalle sakinlerinin ilgisini çeken bahçe önümüzdeki yıl genişletilecek.

Devasa boyutlardaki kabakları duyan mahalle sakinleri, bu doğal görsel şöleni yakından incelemek üzere bahçeyi ziyaret etmeye başladı. Ziyaretçilerin bol bol fotoğraf çektiği bahçe, kısa sürede mahallenin odak noktası haline geldi. Yaşanan bu olumlu gelişmelerin ardından Özdoğru, mevcut kabaklardan elde edeceği kaliteli tohumları hem kendisi için saklamayı hem de talep eden komşularıyla paylaşmayı planlıyor. Başarılı üretici, önümüzdeki sezonda dikim alanını genişleterek su kabağı üretimini daha kapsamlı bir boyuta taşımayı amaçlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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