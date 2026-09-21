Güneşten Elektrik Üreten Yol İçin Milyonlar Harcandı: Ömrü Kısa Sürdü
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Kaynak: https://www.businessinsider.com/first...
Fransa’nın Normandiya bölgesinde hayata geçirilen iddialı bir yenilenebilir enerji projesi, beklentileri karşılayamayarak başarısızlıkla sonuçlandı. Orne bölgesine bağlı Tourouvre-au-Perche kasabasında inşa edilen bir kilometrelik yol, tam 5 milyon avroluk yatırımla özel güneş panelleriyle kaplandı. Yaklaşık 2 bin 800 metrekarelik bir alanı kapsayan ve 'Wattway' adı verilen bu çalışmada, hem düzenli araç trafiğinin aksamaması hem de temiz enerji elde edilmesi amaçlandı.
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Yıllık elektrik üretimi hedeflenen seviyenin oldukça altında kaldı.
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Zamanla ortaya çıkan fiziki hasarlar ve gürültü sorunu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Beklenen verimin alınamaması üzerine proje tamamen sonlandırıldı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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