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Güneşten Elektrik Üreten Yol İçin Milyonlar Harcandı: Ömrü Kısa Sürdü

Güneşten Elektrik Üreten Yol İçin Milyonlar Harcandı: Ömrü Kısa Sürdü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 09:06
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Fransa’nın Normandiya bölgesinde hayata geçirilen iddialı bir yenilenebilir enerji projesi, beklentileri karşılayamayarak başarısızlıkla sonuçlandı. Orne bölgesine bağlı Tourouvre-au-Perche kasabasında inşa edilen bir kilometrelik yol, tam 5 milyon avroluk yatırımla özel güneş panelleriyle kaplandı. Yaklaşık 2 bin 800 metrekarelik bir alanı kapsayan ve 'Wattway' adı verilen bu çalışmada, hem düzenli araç trafiğinin aksamaması hem de temiz enerji elde edilmesi amaçlandı.

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Kaynak

Kaynak: https://www.businessinsider.com/first...
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Yıllık elektrik üretimi hedeflenen seviyenin oldukça altında kaldı.

Yıllık elektrik üretimi hedeflenen seviyenin oldukça altında kaldı.

Söz konusu sistemin otomobil ve ağır vasıtaların oluşturacağı yüke dayanabilecek dayanıklılıkta üretildiği bildirildi. Proje tasarlanırken yıllık yaklaşık 280 bin kilovatsaat elektrik üretilmesi planlandı. Hesaplamalara göre bu miktar, nüfusu 5 bine yaklaşan bir kasabanın tüm sokak aydınlatma ihtiyacını karşılamaya yetecekti. Denemenin olumlu sonuç vermesi halinde, uygulamanın ülke genelindeki diğer karayollarına da yaygınlaştırılması öngörüldü.

Zamanla ortaya çıkan fiziki hasarlar ve gürültü sorunu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Zamanla ortaya çıkan fiziki hasarlar ve gürültü sorunu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yolun kullanıma açılmasıyla birlikte ciddi teknik ve çevresel sorunlar baş gösterdi. Panellerin tamamen yatay konumda bulunması sebebiyle yüzeyde çamur ve yaprak birikti. Gün içinde geçen yaklaşık 2 bin aracın yarattığı baskı ve titreşim, koruyucu katmanlarda tahribata yol açtı. Zaman içinde panellerin yerinden oynaması ve devre dışı kalması kaçınılmaz hale geldi. Ayrıca araçların geçişi sırasında oluşan yüksek gürültü çevre sakinlerini rahatsız edince, bölgedeki azami hız sınırı saatte 70 kilometreye düşürüldü.

Beklenen verimin alınamaması üzerine proje tamamen sonlandırıldı.

Beklenen verimin alınamaması üzerine proje tamamen sonlandırıldı.

Fiziksel bozulmaların yanı sıra enerji üretim verimleri de hızla geriledi. İlk tam yılda hedeflenen miktarın yaklaşık yarısına tekabül eden 149 bin kilovatsaat elektrik elde edildi. Takip eden dönemde ise bu rakam 78 bin kilovatsaate kadar geriledi. Elde edilen gelirin beklentilerin çok altında kalması ve bakım maliyetlerinin artması üzerine hasarlı paneller sökülmeye başlandı. Daha küçük bir alanda farklı teknolojiler denenmek istense de süreç başarılı olamadı. Sonuç olarak kalan paneller de tamamen kaldırılarak güzergâh yeniden geleneksel asfaltla kaplandı ve dev proje resmen son buldu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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