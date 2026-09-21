Güneşten Elektrik Üreten Yol İçin Milyonlar Harcandı: Ömrü Kısa Sürdü

Fiziksel bozulmaların yanı sıra enerji üretim verimleri de hızla geriledi. İlk tam yılda hedeflenen miktarın yaklaşık yarısına tekabül eden 149 bin kilovatsaat elektrik elde edildi. Takip eden dönemde ise bu rakam 78 bin kilovatsaate kadar geriledi. Elde edilen gelirin beklentilerin çok altında kalması ve bakım maliyetlerinin artması üzerine hasarlı paneller sökülmeye başlandı. Daha küçük bir alanda farklı teknolojiler denenmek istense de süreç başarılı olamadı. Sonuç olarak kalan paneller de tamamen kaldırılarak güzergâh yeniden geleneksel asfaltla kaplandı ve dev proje resmen son buldu.