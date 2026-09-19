İnşaat Kazısında Tesadüfen Fark Ettiler: Sokağın Altında 24 Metrelik Dev Gemi Yatıyormuş

Aynı caddede 2009 yılında yapılan altyapı çalışmaları sırasında 13. yüzyıla ait başka bir gemi kalıntısına daha ulaşılmıştı. Uzmanlar, koruma teknolojileri daha da gelişene kadar bu ikinci enkazı toprak altında tescilli bir anıt olarak saklamayı tercih ediyor. Lootsi enkazının muhafaza ve laboratuvar analiz süreçleri ise Estonya Deniz Müzesi bünyesinde titizlikle sürdürülüyor.