Okan Buruk Gördüğü Kırmızı Kart Sonrasında Hakemle Yaşadığı Diyaloğu Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk, karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak'a yönelik herhangi bir hakarette bulunmadığını ve kötü söz söylemediğini ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okan Buruk, hakeme ne söylediğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kasımpaşa maçında yok.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın