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Okan Buruk Gördüğü Kırmızı Kart Sonrasında Hakemle Yaşadığı Diyaloğu Açıkladı

Okan Buruk Gördüğü Kırmızı Kart Sonrasında Hakemle Yaşadığı Diyaloğu Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.09.2026 - 23:01
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk, karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak'a yönelik herhangi bir hakarette bulunmadığını ve kötü söz söylemediğini ifade etti.

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Okan Buruk, hakeme ne söylediğini açıkladı.

Okan Buruk, hakeme ne söylediğini açıkladı.

Buruk, oyundan ihraç edilmesinin ardından yaşananları şu sözlerle anlattı: 'Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi, neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim, asla hakaret etmedim, kötü söz söylemedim. Beni isteyerek attı.'

Tecrübeli teknik direktör, hakeme yalnızca pozisyonu ve gördüğü sarı kartın gerekçesini sorduğunu belirterek herhangi bir kötü söz kullanmadığını savundu.

Kasımpaşa maçında yok.

Kasımpaşa maçında yok.

Trabzonspor karşılaşmasının 72. dakikasında kırmızı kart gören Buruk, cezası nedeniyle milli aranın ardından oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında kulübede yer alamayacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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