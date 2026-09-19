Okan Buruk Gördüğü Kırmızı Kart Sonrasında Hakemle Yaşadığı Diyaloğu Açıkladı

Buruk, oyundan ihraç edilmesinin ardından yaşananları şu sözlerle anlattı: 'Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi, neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim, asla hakaret etmedim, kötü söz söylemedim. Beni isteyerek attı.'

Tecrübeli teknik direktör, hakeme yalnızca pozisyonu ve gördüğü sarı kartın gerekçesini sorduğunu belirterek herhangi bir kötü söz kullanmadığını savundu.