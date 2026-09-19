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Bir Plak Seç, Sana Bu Plaktan Nostaljik Bir Şarkı Önerelim!

etiket Bir Plak Seç, Sana Bu Plaktan Nostaljik Bir Şarkı Önerelim!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
19.09.2026 - 23:01
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Nostaljik şarkılar dinlediğinde aklına plaklar geliyorsa yalnız değilsin! Eskiden kasetler olsa da plakların yeri bambaşka bizim için.

Plaklardan birini seç, sana nostaljik bir şarkı önerelim!

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Plaklardan birini seç bakalım!

Yonca Evcimik - 8.15 Vapuru

Şebnem Ferah - Vazgeçtim Dünyadan

Mustafa Sandal - İki Tas Çorba

Özlem Tekin - Hep Yek

Levent Yüksel - Beni Bırakın

Sertab Erener - Sevdam Ağlıyor

Tarkan - Kır Zincirlerini

Kenan Doğulu - Kandırdım

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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