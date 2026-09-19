Bir Plak Seç, Sana Bu Plaktan Nostaljik Bir Şarkı Önerelim!
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Nostaljik şarkılar dinlediğinde aklına plaklar geliyorsa yalnız değilsin! Eskiden kasetler olsa da plakların yeri bambaşka bizim için.
Plaklardan birini seç, sana nostaljik bir şarkı önerelim!
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Plaklardan birini seç bakalım!
Yonca Evcimik - 8.15 Vapuru
Şebnem Ferah - Vazgeçtim Dünyadan
Mustafa Sandal - İki Tas Çorba
Özlem Tekin - Hep Yek
Levent Yüksel - Beni Bırakın
Sertab Erener - Sevdam Ağlıyor
Tarkan - Kır Zincirlerini
Kenan Doğulu - Kandırdım
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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