Hayalindeki Düğün Şarkısını Seç, Evliliğinin Nasıl Geçeceğini Söyleyelim!
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Düğün günü geldiğinde o şarkı çalmaya başladığı an her şey bir anda daha da gerçek olacak. 🥹 Peki sen ilk dansında hangi şarkının çalmasını isterdin?
Seçimini yap, biz de evliliğinin nasıl bir hikâyeye dönüşeceğini söyleyelim! 💍🎶
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