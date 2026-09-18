Hayalindeki Düğün Şarkısını Seç, Evliliğinin Nasıl Geçeceğini Söyleyelim!

Düğün günü geldiğinde o şarkı çalmaya başladığı an her şey bir anda daha da gerçek olacak. 🥹 Peki sen ilk dansında hangi şarkının çalmasını isterdin?

Seçimini yap, biz de evliliğinin nasıl bir hikâyeye dönüşeceğini söyleyelim! 💍🎶