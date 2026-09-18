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Cem Karaca'nın Tamirci Çırağı Şarkısının Gerçek Hikayesini Anlatıyoruz!

etiket Cem Karaca'nın Tamirci Çırağı Şarkısının Gerçek Hikayesini Anlatıyoruz!

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
18.09.2026 - 20:01
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Cem Karaca'nın Tamirci Çırağı şarkısını herkes biliyor. Ama bu şarkının hikayesini kimse bilmiyor aslında. Cem Karaca'nın eşsiz parçalarından biri olan Tamirci Çırağı eserinin hikayesini merak ediyor musun?

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Cem Karaca'nın herkesi derinden etkileyen şarkılarından biri Tamirci Çırağı.

Daha 17 dizisinde çaldıktan sonra daha da merak konusu oldu tabii. Diziyi izleyip şarkıyı daha önce duymayanlar da şarkının hikayesini merak etti.

Hem sözleri hem melodisiyle etkili şarkının hikayesini aslında Cem Karaca kendisi anlatıyor.

Cem Karaca bu hikayeyi kendi yaşamamış aslında. Gördüğü bir olay üzerine bunu şarkı haline getiriyor. Dediğine göre bunu sadece sanayide çalışanlar için değil, her sektörde çalışan ve hor görülen insanlar için düşünmek gerek.

Olay 1973 yıllarında yaşanmış.

Cem Karaca'nın o zamanlar bir deniz motoru varmış, onu tamir ettirmek için sanayiye gidiyor. Sanayiye gittiğinde ise sürekli kızılan ve hor görülen bir çırakla karşılaşıyor. Bunu görünce de dilinden Tamirci Çırağı şarkısının sözleri dökülüyor işte.

Tabii şarkıdaki aşk hikayesi gerçek değil.

Tabii şarkıdaki aşk hikayesi gerçek değil.

Yani şarkıda anlatılan olaylar tamamen doğru değil. Cem Karaca kendini etkileyen bu tamirci çırağından yola çıkıyor ve bunu hikayeleştiriyor. Yani şarkıda anlatıldığı gibi zengin kız-tamirci oğlan durumu gerçekte yok!

Yeşilçam'ın zengin kız-fakir oğlan benzetmesini şarkıya uyarlıyor.

Tamirci çırağının yaşadıklarına şahit olduktan sonra Yeşilçam'ın da etkisiyle Cem Karaca şarkıyı yazıyor aslında. Şarkının sözleri zaten sanki bir film gibi hissettiriyor. 

Cem Karaca aynı zamanda Orhan Gencebay'dan da etkilenmiş.

Orhan Gencebay'ın şarkılarında yer alan temayı Cem Karaca da kullanmak istiyor. Bu durum onu etkiliyor ve yazdığı şarkılarda bu etkiyi görüyoruz. Tamirci Çırağı da bu etkiyle yazdığı şarkılarda biri oluyor.

"İşçisin sen, işçi kal" sözü şarkının en etkili yerlerinden!

Burada sadece karşılıksız bir aşktan bahsedilmiyor aslında. Burada sınıf farklılıklarına da Cem Karaca işaret ediyor. Çırağın hem sevdiği kız hem de istediği hayattan uzak bir yaşamın içinde olması Cem Karaca'nın bu sözleri yazmasına neden oluyor yani.

Şarkıyı uzun süre düşünse de kısa bir zamanda yazıyor.

Cem Karaca şarkının üzerinde uzun bir süre düşünse de yarım saat içinde yazdığını söylüyor. 1975 yılında ise şarkıyı yayımlıyor.

Şarkı insanı derinden etkiliyor, öyle değil mi?

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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