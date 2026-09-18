Cem Karaca'nın Tamirci Çırağı Şarkısının Gerçek Hikayesini Anlatıyoruz!

Cem Karaca bu hikayeyi kendi yaşamamış aslında. Gördüğü bir olay üzerine bunu şarkı haline getiriyor. Dediğine göre bunu sadece sanayide çalışanlar için değil, her sektörde çalışan ve hor görülen insanlar için düşünmek gerek.

Olay 1973 yıllarında yaşanmış.

Cem Karaca'nın o zamanlar bir deniz motoru varmış, onu tamir ettirmek için sanayiye gidiyor. Sanayiye gittiğinde ise sürekli kızılan ve hor görülen bir çırakla karşılaşıyor. Bunu görünce de dilinden Tamirci Çırağı şarkısının sözleri dökülüyor işte.