Cem Karaca'nın Tamirci Çırağı Şarkısının Gerçek Hikayesini Anlatıyoruz!
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Cem Karaca'nın Tamirci Çırağı şarkısını herkes biliyor. Ama bu şarkının hikayesini kimse bilmiyor aslında. Cem Karaca'nın eşsiz parçalarından biri olan Tamirci Çırağı eserinin hikayesini merak ediyor musun?
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Cem Karaca'nın herkesi derinden etkileyen şarkılarından biri Tamirci Çırağı.
Hem sözleri hem melodisiyle etkili şarkının hikayesini aslında Cem Karaca kendisi anlatıyor.
Tabii şarkıdaki aşk hikayesi gerçek değil.
"İşçisin sen, işçi kal" sözü şarkının en etkili yerlerinden!
Şarkı insanı derinden etkiliyor, öyle değil mi?
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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