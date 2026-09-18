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Ekonomi
Servetine 12 Milyar Dolar Ekledi: TikTok'un Patronu Asya'nın En Zengini Oldu

Servetine 12 Milyar Dolar Ekledi: TikTok'un Patronu Asya'nın En Zengini Oldu

Tiktok
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2026 - 20:23
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TikTok'un çatı şirketi ByteDance'in kurucusu Zhang Yiming, Asya'nın en zengin kişisi oldu. Bloomberg verilerine göre 105,5 milyar dolarlık servete ulaşan Çinli girişimci, 104,8 milyar dolarlık serveti bulunan Hindistanlı iş insanı Gautam Adani'yi geride bıraktı. Zhang'ın serveti, ByteDance'in yeni değerlemeleriyle bu ay tek başına 12 milyar dolar arttı.

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Bir ayda 12 milyar dolar servet farkı

Bir ayda 12 milyar dolar servet farkı

Adani'nin serveti 104,8 milyar dolarda kalırken Zhang'ın toplam varlığı bu ay tek başına 12 milyar dolar büyüdü. Şirketin yaklaşık yüzde 21'ine sahip olan Zhang'ın payı, BlackRock ve Fidelity'nin yeni değerlemeleriyle değer kazandı. Bloomberg'in servetini izlemeye başladığı 2019'da yaklaşık 13 milyar dolarlık varlığı bulunan Zhang, 7 yılda servetini yaklaşık 8 katına çıkardı.

Sırrı TikTok'un verilerinde saklı

Sırrı TikTok'un verilerinde saklı

ByteDance, TikTok ve Douyin'den topladığı verilerle kendi yapay zeka modellerini geliştiriyor. Araştırma şirketi Omdia'nın kıdemli analisti Lian Jye Su, Zhang'ın bu alandaki yatırımlarını istikrarlı biçimde artırdığını ve şirket için önemli adımlar attığını söyledi.

Dünyanın en zengin 5'incisi oldu

Dünyanın en zengin 5'incisi oldu

Dell Technologies kurucusu Michael Dell'in serveti, yapay zeka odaklı sunucu gelirlerindeki artışın etkisiyle 262 milyar dolara yükseldi. Dell böylece dünyanın en zengin 5'inci kişisi oldu.

Gemini 3 sonrası Bezos'u geçti

Gemini 3 sonrası Bezos'u geçti

Google'ın kurucu ortağı Larry Page'in serveti ise yapay zeka modeli Gemini 3'ün duyurulmasının ardından 252 milyar dolara ulaştı. Page, bu yükselişle geçen yıl Jeff Bezos'u geride bıraktı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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