Servetine 12 Milyar Dolar Ekledi: TikTok'un Patronu Asya'nın En Zengini Oldu
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TikTok'un çatı şirketi ByteDance'in kurucusu Zhang Yiming, Asya'nın en zengin kişisi oldu. Bloomberg verilerine göre 105,5 milyar dolarlık servete ulaşan Çinli girişimci, 104,8 milyar dolarlık serveti bulunan Hindistanlı iş insanı Gautam Adani'yi geride bıraktı. Zhang'ın serveti, ByteDance'in yeni değerlemeleriyle bu ay tek başına 12 milyar dolar arttı.
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Bir ayda 12 milyar dolar servet farkı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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