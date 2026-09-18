Servetine 12 Milyar Dolar Ekledi: TikTok'un Patronu Asya'nın En Zengini Oldu

TikTok'un çatı şirketi ByteDance'in kurucusu Zhang Yiming, Asya'nın en zengin kişisi oldu. Bloomberg verilerine göre 105,5 milyar dolarlık servete ulaşan Çinli girişimci, 104,8 milyar dolarlık serveti bulunan Hindistanlı iş insanı Gautam Adani'yi geride bıraktı. Zhang'ın serveti, ByteDance'in yeni değerlemeleriyle bu ay tek başına 12 milyar dolar arttı.