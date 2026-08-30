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Yaşam
Okulu Bıraktı, 25 Yaşında Milyarderler Listesine Girdi

Okulu Bıraktı, 25 Yaşında Milyarderler Listesine Girdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 14:16
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Okulu bırakıp girişimcilik yolunu seçen 25 yaşındaki İngiliz James Dacombe, teknoloji dünyasında dikkat çeken bir başarıya imza attı. Yapay zeka çipleri geliştiren Olix'in aldığı 312 milyon dolarlık yatırımla şirketin değerlemesi 3,3 milyar dolara yükselirken, Dacombe da dünyanın en genç milyarderleri arasına girdi. Üstelik bu hikaye, genç girişimcinin yıllar önce geleneksel eğitimden vazgeçmesiyle başladı.

Kaynak: https://gulfnews.com/world/europe/jam...
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Geleneksel eğitim yolunu tercih etmeyen 25 yaşındaki İngiliz girişimci James Dacombe, teknoloji dünyasında kısa sürede dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Geleneksel eğitim yolunu tercih etmeyen 25 yaşındaki İngiliz girişimci James Dacombe, teknoloji dünyasında kısa sürede dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Lise eğitimini yarıda bırakarak girişimciliğe yönelen Dacombe, yapay zeka çipleri geliştiren şirketi Olix'in ulaştığı milyarlarca dolarlık değerleme sayesinde dünyanın en genç milyarderleri arasına girdi.

Dacombe'un girişimcilik hikayesi ise Olix'ten çok daha önce başladı. Genç girişimci, 2017 yılında lise eğitimini bırakarak üniversiteye gitmek yerine kendi projelerine odaklanmayı seçti. Aynı dönemde beyin izleme teknolojileri üzerine çalışan CoMind adlı şirketini kurdu ve nöroteknoloji alanında çalışmalar yürütmeye başladı.

Dacombe, 2021 yılında ise girişimcilik kariyerinde önemli bir destek aldı.

Dacombe, 2021 yılında ise girişimcilik kariyerinde önemli bir destek aldı.

Üniversite eğitimine devam etmek yerine kendi şirketini kurmayı tercih eden genç girişimcileri destekleyen Thiel bursuna layık görüldü. Bu destek, çalışmalarını daha ileri bir noktaya taşımasına yardımcı oldu.

Ancak genç girişimcinin servetini asıl büyüten hamle 2024 yılında geldi. Dacombe, Londra'da yarı iletken ve yapay zeka çipleri geliştiren Olix'i kurdu. Şirket, kısa sürede yapay zeka çipleri pazarının önemli oyuncularından Nvidia'ya rakip olabilecek girişimler arasında gösterilmeye başlandı.

Olix'in yükselişi 2026 yılında hız kazandı.

Olix'in yükselişi 2026 yılında hız kazandı.

Şirket, ağustos ayının başında 312 milyon dolarlık yeni yatırım aldı. Bu yatırımın ardından Olix'in şirket değeri yalnızca altı ay içerisinde yaklaşık üç kat artarak 3,3 milyar dolara ulaştı.

Şirketin yatırımcıları arasında teknoloji ve finans dünyasından dikkat çeken isimler bulunuyor. Arm, Fundomo ve Hudson River Trading'in yanı sıra Netflix'in kurucu ortağı Reed Hastings ve İngiliz hükümetinin yapay zeka fonu da Olix'e yatırım yapan kuruluş ve isimler arasında yer aldı.

Olix'in ulaştığı değerleme, Dacombe'un kişisel servetini de milyarder seviyesine taşıdı. Forbes verilerine göre 25 yaşındaki girişimci, 30 yaşından önce kendi servetini oluşturarak milyarder olan yalnızca 11 kişiden biri haline geldi.

Dacombe'un başarısını dikkat çekici kılan bir diğer detay ise bu listedeki ABD dışından gelen isimlerin sayısının oldukça sınırlı olması. Genç İngiliz girişimci, 30 yaş altında kendi imkanlarıyla milyarder olduğu belirtilen ABD dışındaki yalnızca dört kişiden biri olarak öne çıkıyor.

Üstelik Dacombe'un teknoloji dünyasındaki faaliyetleri yalnızca Olix ile sınırlı değil. Genç girişimci, milyarlarca dolarlık değerlemeye ulaşan çip şirketinin yönetiminin yanı sıra 2017'de kurduğu CoMind'daki çalışmalarını da sürdürüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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