Okulu Bıraktı, 25 Yaşında Milyarderler Listesine Girdi

Üniversite eğitimine devam etmek yerine kendi şirketini kurmayı tercih eden genç girişimcileri destekleyen Thiel bursuna layık görüldü. Bu destek, çalışmalarını daha ileri bir noktaya taşımasına yardımcı oldu.

Ancak genç girişimcinin servetini asıl büyüten hamle 2024 yılında geldi. Dacombe, Londra'da yarı iletken ve yapay zeka çipleri geliştiren Olix'i kurdu. Şirket, kısa sürede yapay zeka çipleri pazarının önemli oyuncularından Nvidia'ya rakip olabilecek girişimler arasında gösterilmeye başlandı.