Okulu Bıraktı, 25 Yaşında Milyarderler Listesine Girdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://gulfnews.com/world/europe/jam...
Okulu bırakıp girişimcilik yolunu seçen 25 yaşındaki İngiliz James Dacombe, teknoloji dünyasında dikkat çeken bir başarıya imza attı. Yapay zeka çipleri geliştiren Olix'in aldığı 312 milyon dolarlık yatırımla şirketin değerlemesi 3,3 milyar dolara yükselirken, Dacombe da dünyanın en genç milyarderleri arasına girdi. Üstelik bu hikaye, genç girişimcinin yıllar önce geleneksel eğitimden vazgeçmesiyle başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geleneksel eğitim yolunu tercih etmeyen 25 yaşındaki İngiliz girişimci James Dacombe, teknoloji dünyasında kısa sürede dikkat çeken bir başarıya imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dacombe, 2021 yılında ise girişimcilik kariyerinde önemli bir destek aldı.
Olix'in yükselişi 2026 yılında hız kazandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın