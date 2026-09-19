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Sosyal Medya Bu İddiayla Çalkalanıyor: “3. Dünya Savaşı mı Geliyor?” İşte Ülkelerden Gelen Açıklamalar

Sosyal Medya Bu İddiayla Çalkalanıyor: “3. Dünya Savaşı mı Geliyor?” İşte Ülkelerden Gelen Açıklamalar

Rusya NATO
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 15:15
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Son günlerde Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan peş peşe gelişmeler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Savunma hazırlıkları, askeri tatbikatlar, drone olayları, tahliye planları ve liderlerden gelen açıklamalar aynı paylaşımlarda bir araya getirilince “3. Dünya Savaşı mı geliyor?” iddiası kısa sürede gündem oldu.

Özellikle X'te paylaşılan bir zincirde farklı ülkelerde yaşanan gelişmeler art arda sıralandı. Paylaşımın ardından kullanıcılar, birbirinden bağımsız olayların aynı anda yaşanmasının yeni ve büyük bir savaşın habercisi olup olmadığını tartışmaya başladı.

İşte Avrupa'dan Asya'ya, ABD'den Rusya'ya kadar son saatlerde yaşanan tüm gelişmeler ve Putin'in açıklaması!

Uyarı: Sosyal medyada sıralanan gelişmelerin tamamının aynı olayın parçaları olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor. Bazı gelişmeler gerçek olsa da, bu gelişmeleri doğrudan “3. Dünya Savaşı geliyor” şeklinde yorumlamak için şu an doğrulanmış bir kanıt bulunmuyor.

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Her Şey Bu Paylaşımla Başladı: "Neden Tüm Ülkeler Aynı Anda Açıklamalar Yapıyor?"

Her Şey Bu Paylaşımla Başladı: "Neden Tüm Ülkeler Aynı Anda Açıklamalar Yapıyor?"
twitter.com

Sosyal medya kullanıcısı Felipe Rabelo'nun 'Neden ülkeler bugün aynı anda bu açıklamaları yapıyor? Bir anda 3. Dünya Savaşı mı çıkıyor?' notuyla başlattığı zincir paylaşım, kısa sürede milyonlarca görüntülemeye ulaştı.

Avrupa'da Gerçekten Ne Oluyor? İşte Ülke Ülke Yaşananlar

Avrupa'da Gerçekten Ne Oluyor? İşte Ülke Ülke Yaşananlar

Paylaşımda Avrupa ve dünya genelinden gelen resmi duyurular tek tek sıralandı. Gelin, İsviçre'den Polonya'ya, İran'dan Litvanya'ya ülkelerde neler olduğuna birlikte bakalım.

İsviçre

İsviçre
twitter.com

Güvenlik durumunun kötüleşmesini gerekçe göstererek 2026 Güvenlik Politikası Stratejisi kapsamında savunma ve koruma kapasitelerini artırma kararı aldı.

Fransa

Fransa
twitter.com

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaklaşan küresel krizlere karşı 'Krizler karşısında birlik içinde kalmalıyız' mesajı verdi.

Polonya

Polonya
twitter.com

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, 17 Eylül 2026'da yaptığı konuşmanın ardından paylaşılan mesajda “Toprak kaybedebiliriz ama ruhumuzu asla kaybetmeyeceğiz; topraklarımızdan vazgeçebiliriz ama vatanımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca X'te Geopolítica na Veia hesabı, Polonya'nın savaş ve sabotaj ihtimaline karşı hazırladığı kitlesel tahliye planını paylaşarak, olası bir tehditte çocuklar, hamileler, hastalar ve engellilerin öncelikli olarak tahliye edileceğini aktardı.

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İngiltere

İngiltere
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BBC'nin haberine göre İngiliz hükümeti; olası bir savaş, siber saldırı veya aşırı hava koşullarına karşı vatandaşlara evlerinde yiyecek ve su stoklamaları tavsiyesinde bulunuyor.

Küba

Küba
twitter.com

Reuters'ın haberine göre Küba'da ülke genelindeki elektrik şebekesi çöktü ve milyonlarca kişi elektriksiz kaldı. Yetkililer, elektriğin yeniden sağlanması için toparlanma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Almanya

Almanya
twitter.com

Bloomberg'in haberine göre Almanya, olası bir NATO savaşı senaryosunda günde 1.000'e kadar yaralı askerin ülkeye getirilmesine hazırlanıyor. Bundeswehr'in beş askeri hastanesinin yetersiz kalabileceği belirtilirken, sivil hastanelerin de savaş yaralılarının tedavisine dahil edilmesi planlanıyor.

Almanya

Almanya
twitter.com

Gazeteci Chay Bowes'un X'teki paylaşımına göre Almanya'nın Rusya'nın St. Petersburg kentindeki konsolosluğu, 50 yılı aşkın sürenin ardından kapatıldı. Binadaki Almanya ve Avrupa Birliği bayrakları ile arma indirildi; konsolosluk personelinden Rusya'yı terk etmeleri istendi.

Lüksemburg

Lüksemburg
twitter.com

Havalimanında Duraklama!

FaytuksNetwork'ün X'teki paylaşımına göre Lüksemburg Havalimanı'nda (ELLX) drone hareketliliği nedeniyle tüm uçuş operasyonları durduruldu; havalimanında iniş ve kalkışlara izin verilmedi.

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Pakistan

Pakistan
twitter.com

'Kriz Modu' Devrede! Pakistan ise kendi içine kapanmış durumda. Piyasaların saat 21.00'de kapandığı, yakıt kullanımında %50 kesin kesintiye gidildiği ve yurt dışı seyahatlerin kısıtlandığı duyuruldu.

Finlandiya

Finlandiya
twitter.com

Finlandiya Devlet Başkanı Stubb'dan vatandaşlarına çok net ve soğuk bir uyarı geldi: Olası sabotajlara ve Rus dronlarına karşı 'Zihinsel olarak hazırlanmaları' gerektiğini söyledi.

İsveç

İsveç
twitter.com

'Almanya ve İsveç güçleri Gotland Adası'na hızla konuşlandırılıyor. Baltık Denizi'nin güvenliğini sağlamak amacıyla bu stratejik adanın hızlı takviyesi prova ediliyor.'

Slovakya

Slovakya
twitter.com

Slovakya Başbakanı Robert Fico, durumu saklamaya gerek bile duymuyor. Yaptığı açıklamada, yaşanan tüm bu gelişmelerin NATO ile Rusya arasında büyük bir çatışma için gerekçe olabileceğinden 'Derin bir kaygı' duyduğunu belirtti.

Letonya & Norveç

Letonya & Norveç
twitter.com

Bölgede çok yüksek düzeyde NATO keşif ekipmanı aktivitesinden söz ediliyor. Letonya'ya dört Alman Eurofighter jetinin de dahil olduğu ekipman taşınması dikkat çekerken, Norveç'te Tomahawk'ların adının geçtiği bir hareketlilik söz konusu. Rusya'nın bir şeyler hazırladığı konuşuluyor.

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İran

İran
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Sadece Avrupa değil, Orta Doğu'nda da haberler var. Tahran'ın 1.000 taburdan oluşan, toplam 1 milyon askerlik 'Bir seferberlik' başlattığı haberi de zincire eklendi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan
twitter.com

Paylaşımı yapan kişinin 'Bugüne kadar sakin sakin takılıyordu' diyerek şaşkınlığını gizleyemediği Suudi Arabistan da ani bir kararla hava sahasını kapattı.

ABD

ABD
twitter.com

ABD'ye dair dikkat çeken bir iddia da var. 

ABD ise Ukrayna'ya 2,6 milyar dolarlık askeri ekipman satışını onayladığını son dakika olarak duyuruyor. Silah sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor.

Litvanya

Litvanya
twitter.com

Polskie Radio'nun aktardığı bilgilere göre; Litvanya, olası bir Rus saldırısı senaryosunda halkını Polonya'ya tahliye etmek için kapsamlı bir plan hazırladı.

Peki Rusya Cephesinde Neler Oluyor?

Peki Rusya Cephesinde Neler Oluyor?

Küba'dan Avrupa'ya dünyanın dört bir yanından gelişmeler bir araya getirilince gözler Moskova'ya da çevrildi.

Küresel gelişmeleri anlık aktaran BRICS News (@BRICSinfo) hesabı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurmaylarıyla gerçekleştirdiği kritik toplantıdan çok konuşulacak bir son dakika haberini paylaştı.

BRICS News'in Dünyaya Duyurduğu O Haber:

'SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupalı liderlerin Rusya ile savaşmaya hazırlandıklarını açıkça ilan ettiklerini söyledi.'

Videoda Vladimir Putin'in şu sözleri dikkat çekti:

'NATO şişiyor ve genişliyor, dünyanın başka bölgelerine giriyor. Bazı Avrupalı liderler açıkça Rusya ile savaşa hazırlandıklarını ilan ediyorlar. Bence, ekonomik ve sosyal politikadaki hataları örtbas ederek düşen reytinglerini kurtarmaya çalışıyorlar. Ancak bu pek işe yaramıyor, yardımcı olmuyor. Durup, seçimlerde Rusya ile hiçbir savaş istemediklerini açıkça belirten kendi vatandaşlarını dinlemek yerine...'

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İşte, Rusya Devlet Başkanı Putin'in o açıklaması👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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