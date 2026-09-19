Sosyal Medya Bu İddiayla Çalkalanıyor: “3. Dünya Savaşı mı Geliyor?” İşte Ülkelerden Gelen Açıklamalar

Son günlerde Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan peş peşe gelişmeler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Savunma hazırlıkları, askeri tatbikatlar, drone olayları, tahliye planları ve liderlerden gelen açıklamalar aynı paylaşımlarda bir araya getirilince “3. Dünya Savaşı mı geliyor?” iddiası kısa sürede gündem oldu.

Özellikle X'te paylaşılan bir zincirde farklı ülkelerde yaşanan gelişmeler art arda sıralandı. Paylaşımın ardından kullanıcılar, birbirinden bağımsız olayların aynı anda yaşanmasının yeni ve büyük bir savaşın habercisi olup olmadığını tartışmaya başladı.

İşte Avrupa'dan Asya'ya, ABD'den Rusya'ya kadar son saatlerde yaşanan tüm gelişmeler ve Putin'in açıklaması!

Uyarı: Sosyal medyada sıralanan gelişmelerin tamamının aynı olayın parçaları olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor. Bazı gelişmeler gerçek olsa da, bu gelişmeleri doğrudan “3. Dünya Savaşı geliyor” şeklinde yorumlamak için şu an doğrulanmış bir kanıt bulunmuyor.