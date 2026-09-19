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Ekonomi
Türkiye'nin En Zengin İsmiydi: Servetinin Yarısını Bir Günde Kaybetti

Türkiye'nin En Zengin İsmiydi: Servetinin Yarısını Bir Günde Kaybetti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.09.2026 - 15:01
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Haziran ayında 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker'i geride bırakıp Türkiye'nin en zengin ismi olan Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, bir günde servetinin neredeyse yarısını kaybetti. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın tutuklanmasının ardından Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüş, Astor hisselerini de vurdu ve şirket yüzde 8'e yakın kayıpla devre kesti. 

Forbes'in aktardığına göre 56 yaşındaki Şanlıurfalı iş insanının serveti 3,2 milyar dolara geriledi, 3 aylık kaybı ise 2,1 milyar doları aştı.

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Türkiye'nin en zengin ismiydi. Servetinin yarısını kaybetti.

Türkiye'nin en zengin ismiydi. Servetinin yarısını kaybetti.

Haziran ayında 'Türkiye'nin en zengin iş insanları' sıralamasında 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker'i geride bırakarak zirveye yerleşen Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel için tablo bir günde tersine döndü. Astor hisselerinde yaşanan sert düşüşle birlikte Geçgel'in toplam varlıklarının değeri 3,2 milyar dolara kadar geriledi; bu da haziran ayındaki rekor seviyeye kıyasla servetinin neredeyse yarısının buharlaştığı anlamına geliyor.

Düşüşün fitilini, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın gözaltına alınıp tutuklanması ateşledi. Bu gelişmenin ardından başlayan satış baskısı, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin genelinde sert bir değer kaybıyla hız kazandı.

Şirket hisseleri çakıldı.

Şirket hisseleri çakıldı.

Tera Grubu'nun yönetimindeki şirketlerin peş peşe taban fiyattan işlem görmesiyle birlikte borsada sektör ayrımı ortadan kalktı, farklı alanlardaki onlarca şirket aynı anda değer kaybetti. Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinden biri sayılan Astor Enerji de işlem gününün açılışının hemen ardından yüzde 8'e yaklaşan bir düşüşle devre kesti.

Astor Enerji'nin yıllar içindeki hızlı yükselişi, şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Geçgel'in kişisel servetini de aynı ivmeyle büyütmüştü. Forbes Dergisi'nin aktardığına göre Geçgel'in güncel serveti 3 milyar 200 milyon dolara kadar geriledi ve böylece 56 yaşındaki Şanlıurfalı iş insanının servetindeki 3 aylık kayıp 2,1 milyar doları geçti. 

Aynı gün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftanın üçüncü işlem gününde yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek son dönemin en sert düşüşlerinden birine imza attı. Piyasadaki bu tabloyla Geçgel'in servetindeki gerileme, tek bir şirketin değil borsanın genelini saran bir satış dalgasının parçası olarak öne çıktı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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