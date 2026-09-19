Türkiye'nin En Zengin İsmiydi: Servetinin Yarısını Bir Günde Kaybetti

Haziran ayında 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker'i geride bırakıp Türkiye'nin en zengin ismi olan Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, bir günde servetinin neredeyse yarısını kaybetti. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın tutuklanmasının ardından Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüş, Astor hisselerini de vurdu ve şirket yüzde 8'e yakın kayıpla devre kesti.

Forbes'in aktardığına göre 56 yaşındaki Şanlıurfalı iş insanının serveti 3,2 milyar dolara geriledi, 3 aylık kaybı ise 2,1 milyar doları aştı.