Borsayı Sarsan Skandalın Ortasındaki İsimler: Servetleri Ortaya Çıktı
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Borsada Pusula Portföy ile başlayıp Tera Portföy'e sıçrayan dalgalanma, kısa sürede panik havasına dönüştü. Gelişmelerin ardından Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in adı gündeme yerleşti. Forbes listelerine giren Tezmen'in dolar milyarderi statüsündeki serveti ve Nişantaşı'ndaki dev otopark yatırımı dikkat çekerken, tutuklanan Yarız'ın yönettiği fonda yaşanan çöküş de merak konusu oldu.
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Emre Tezmen'in serveti 1,3 milyar dolara kadar çıkıyor.
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Nişantaşı'ndaki otopark için 2 milyar TL ödedi.
Tutuklanan Muhammed Yarız'ın fonundan 107 milyar TL çıkış yaşandı.
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