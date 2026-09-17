Borsayı Sarsan Skandalın Ortasındaki İsimler: Servetleri Ortaya Çıktı

Borsadaki hareketliliğin ardından gündeme gelen isimlerden biri, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen oldu. Forbes'un dolar milyarderleri listesine adını yazdıran Tezmen'in 2026 yılı verilerine göre serveti 1 milyar ile 1,3 milyar dolar arasında tahmin ediliyor.

Türkiye'nin en zengin iş insanları sıralamasında üst basamaklarda yer alan Tezmen'in adı, borsadaki son dalgalanmanın gündeme taşıdığı isimler arasında en çok konuşulanlardan biri haline geldi. Şirketinin farklı sektörlerdeki yatırımları da bu süreçte yeniden mercek altına alındı.