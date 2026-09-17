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Borsayı Sarsan Skandalın Ortasındaki İsimler: Servetleri Ortaya Çıktı

Borsayı Sarsan Skandalın Ortasındaki İsimler: Servetleri Ortaya Çıktı

Nişantaşı Borsa İstanbul
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
17.09.2026 - 16:48
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Borsada Pusula Portföy ile başlayıp Tera Portföy'e sıçrayan dalgalanma, kısa sürede panik havasına dönüştü. Gelişmelerin ardından Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in adı gündeme yerleşti. Forbes listelerine giren Tezmen'in dolar milyarderi statüsündeki serveti ve Nişantaşı'ndaki dev otopark yatırımı dikkat çekerken, tutuklanan Yarız'ın yönettiği fonda yaşanan çöküş de merak konusu oldu.

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Emre Tezmen'in serveti 1,3 milyar dolara kadar çıkıyor.

Emre Tezmen'in serveti 1,3 milyar dolara kadar çıkıyor.

Borsadaki hareketliliğin ardından gündeme gelen isimlerden biri, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen oldu. Forbes'un dolar milyarderleri listesine adını yazdıran Tezmen'in 2026 yılı verilerine göre serveti 1 milyar ile 1,3 milyar dolar arasında tahmin ediliyor.

Türkiye'nin en zengin iş insanları sıralamasında üst basamaklarda yer alan Tezmen'in adı, borsadaki son dalgalanmanın gündeme taşıdığı isimler arasında en çok konuşulanlardan biri haline geldi. Şirketinin farklı sektörlerdeki yatırımları da bu süreçte yeniden mercek altına alındı.

Nişantaşı'ndaki otopark için 2 milyar TL ödedi.

Nişantaşı'ndaki otopark için 2 milyar TL ödedi.

Tera Yatırım Holding'in son dönemdeki en dikkat çekici hamlelerinden biri de gayrimenkul tarafında geldi. Holding, İstanbul Nişantaşı'nda City's AVM'nin hemen arkasında yer alan otoparkı satın aldı.

Söz konusu satın alma işleminin bedelinin 2 milyar TL seviyesinde olduğu aktarıldı. Nişantaşı gibi merkezi bir bölgede yapılan bu büyüklükteki bir gayrimenkul yatırımı, Tezmen'in mal varlığına ilişkin merakı daha da artırdı.

Tutuklanan Muhammed Yarız'ın fonundan 107 milyar TL çıkış yaşandı.

Tutuklanan Muhammed Yarız'ın fonundan 107 milyar TL çıkış yaşandı.

Borsadaki gelişmelerin bir diğer gündem maddesi Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız oldu. Hakkında yurt dışına kaçtığı yönünde iddialar öne sürülen Yarız, tutuklandı. Yarız'ın nerede olduğuna ilişkin çeşitli iddialar konuşulurken, tutuklama kararının ardından bu tartışmalar bir noktada son bulmuştu.

Yarız'ın başkanlığını yaptığı Pusula Portföy'ün 31 Ağustos 2026 tarihli verilerine göre toplam portföy büyüklüğü 633,8 milyar TL seviyesindeydi. Şirketin TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) açık fonlarındaki toplam büyüklük ise ağustos ayı sonlarına doğru yaklaşık 115 milyar TL olarak ölçüldü.

Eylül ayı başında yapılan kamuoyu açıklamalarına göre, yatırımcıların yoğun çıkış talepleri doğrultusunda kısa sürede 107 milyar TL civarında fon ödemesi ve tasfiyesi gerçekleştirildi; bu hızlı hareketin ardından fon hacmi 8 milyar TL'nin altına geriledi. Yaşanan bu çöküş, borsa gündeminin merkezine oturdu.

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Mira Hanım
Mira Hanım
Editör
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