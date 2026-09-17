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10 Seçim Yap, Hayatın Bir Gazete Manşeti Olsaydı Senin İçin Ne Yazarlardı Öğren!

10 Seçim Yap, Hayatın Bir Gazete Manşeti Olsaydı Senin İçin Ne Yazarlardı Öğren!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.09.2026 - 17:15
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Düşünsene, bir sabah uyanıyorsun ve bütün gazetelerin ilk sayfasında sen varsın! Peki hayatın gerçekten manşetlere taşınsaydı, hakkında ne yazarlardı? 👀 Bu oyunda vereceğin 10 seçimle karakterinin biraz derinlerine inecek, seni ele veren küçük detayları bir bir yakalayacağız. 

Üstelik sonunda seni iki cümleyle geçiştirmek yok; ana manşetinden son dakika haberine, iç dünyandaki hava durumundan küçük ilanlarına kadar tamamen sana özel bir gazete hazırlayacağız. Belki yıllardır her şeyi fazla düşünüp sonunda içinden geleni yapan biri olarak manşete çıkacaksın, belki de herkesi şaşırtacak bambaşka bir haberle ilk sayfayı kapacaksın. 

📰 Hazırsan seçimlerini yap; matbaa çalışıyor, editörler bekliyor ve yarının manşeti sensin!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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