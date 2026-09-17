10 Seçim Yap, Hayatın Bir Gazete Manşeti Olsaydı Senin İçin Ne Yazarlardı Öğren!

Düşünsene, bir sabah uyanıyorsun ve bütün gazetelerin ilk sayfasında sen varsın! Peki hayatın gerçekten manşetlere taşınsaydı, hakkında ne yazarlardı? 👀 Bu oyunda vereceğin 10 seçimle karakterinin biraz derinlerine inecek, seni ele veren küçük detayları bir bir yakalayacağız.

Üstelik sonunda seni iki cümleyle geçiştirmek yok; ana manşetinden son dakika haberine, iç dünyandaki hava durumundan küçük ilanlarına kadar tamamen sana özel bir gazete hazırlayacağız. Belki yıllardır her şeyi fazla düşünüp sonunda içinden geleni yapan biri olarak manşete çıkacaksın, belki de herkesi şaşırtacak bambaşka bir haberle ilk sayfayı kapacaksın.

📰 Hazırsan seçimlerini yap; matbaa çalışıyor, editörler bekliyor ve yarının manşeti sensin!