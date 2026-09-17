Ortadoğu'daki Cehennem Büyüyor: Ok Yaydan Çıktı, Politik Satrancı İyi Okuyamayanlar Kaybedecek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Giriş ve Metodolojik Çerçeve
Bu rapor; sanatçı ve bağımsız araştırmacı Mustafa Günen’in 2026 yılının ilk aylarından (Mayıs ve Haziran dönemi dâhil) itibaren dile getirdiği bölgesel öngörülerin, uluslararası literatür, strateji kuruluşlarının görüşleri ve sahada meydana gelen somut gelişmelerle karşılaştırmalı dökümün analitik raporudur. GEMİNİ
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Dolar Bombası" ve Ekonomik Kuşatma: Trump’ın Stratejisi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Hürmüz Boğazı: "Kendi Başına Bela Olma" Eşiği (Mayıs – Haziran 2026):
3. Irak’ın Kritik Konumu: Rahat İhracattan Güvenlik Çıkmazına (Mayıs – Haziran ve Devamı):
4. Alternatif Alanlar ve Krizin Genişlemesi (Kızıldeniz ve Boğazlar) (Mayıs – Haziran ve Devamı):
5. Suriye Hattı ve Bölgesel Güvenlik Kırılması
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Nihai Çözüm: Kara Operasyonu Zorunluluğu
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video