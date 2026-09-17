Ortadoğu'daki Cehennem Büyüyor: Ok Yaydan Çıktı, Politik Satrancı İyi Okuyamayanlar Kaybedecek

Tarihsel ve Stratejik Arka Plan:

ABD yönetiminin (özellikle Trump döneminde) İran’a yönelik başlattığı 'maksimum baskı', nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilme ve küresel bankacılık/petrol ambargoları; konvansiyonel bir askeri saldırı yerine tasarlanmış uzun vadeli bir finansal kilitlenme stratejisidir.

Mustafa Günen’in Değerlendirmesi (Mayıs – Haziran 2026):

Mustafa Günen, bu stratejinin doğasını ve nihai etkisini çözerek bunu bir 'ekonomi bombası / dolar bombası' olarak tanımlamıştır. Günen; Trump'ın İran'a aslında en iyi bildiği silahı kullanmıştır. Konvansiyonel haata nükleer dahil tüm bombalardan daha etkili bu finansal bombanın sistemi içeriden çökerteceğini, Tahran'ın elinde döviz ve petrol geliri kalmadığı için zamanın rejim aleyhine işleyen sonunu getirebilecek bir tuzağa dönüştüğünü aylar öncesinden kaydetmiştir.

Dönemin Hâkim / Uluslararası Uzman Görüşü:

Uluslararası iktisat çevreleri ve diplomasi analistleri, yaptırımların Tahran tarafından Asya pazarları, kaçak tanker filoları ve takas yöntemleriyle uzun süre tolere edilebileceğini; rejimin bu ekonomik baskı altında direnç gösterip iç dengesini koruyacağını iddia etmekteydi.

Sahadaki Gelişmeler ve Sonuç (Eylül 2026):

Süreç tam da Günen'in belirttiği gibi neticelendi: Zaman İran'ın lehine değil aleyhine işledi. AB bu ekonomik ambargoyu destekleme karaı aldı. İran!da döviz rezervleri eriyip riyal serbest düşüşe geçince, iç piyasada benzin temin etmek çok zorlaşır hale geldi ve bankalar nakit krizine girdi. Çin’in bile son olaylar sonrası resmi alımları kısıtlamasıyla 'dolar bombası' hayatı çok zorlaştırdığı için rejimi içeriden patlama noktasına getirdi.