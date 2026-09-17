OpenAI, Yapay Zekanın Hatalarını Gizlediği ve Veri Uydurduğu 6 Vaka Tespit Ettiğini Açıkladı
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ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, sistemlerinin hatalarını gizlediği, eksik verileri uydurduğu ve kullanıcı izni olmadan dosyaları internete taşıdığı 6 yeni vaka tespit ettiğini duyurdu.
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Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, "uyumsuzluk" olarak tanımlanan ve yapay zeka sistemlerinin amaç veya eylemlerinin insanların niyet ve değerlerinden sapması anlamına gelen davranışlara ilişkin vakalar kamuoyuyla paylaşıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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