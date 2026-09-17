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OpenAI, Yapay Zekanın Hatalarını Gizlediği ve Veri Uydurduğu 6 Vaka Tespit Ettiğini Açıkladı

OpenAI, Yapay Zekanın Hatalarını Gizlediği ve Veri Uydurduğu 6 Vaka Tespit Ettiğini Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.09.2026 - 17:45
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ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, sistemlerinin hatalarını gizlediği, eksik verileri uydurduğu ve kullanıcı izni olmadan dosyaları internete taşıdığı 6 yeni vaka tespit ettiğini duyurdu.

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Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, "uyumsuzluk" olarak tanımlanan ve yapay zeka sistemlerinin amaç veya eylemlerinin insanların niyet ve değerlerinden sapması anlamına gelen davranışlara ilişkin vakalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, "uyumsuzluk" olarak tanımlanan ve yapay zeka sistemlerinin amaç veya eylemlerinin insanların niyet ve değerlerinden sapması anlamına gelen davranışlara ilişkin vakalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, yapay zeka sistemlerinin güvenli şekilde geliştirilmesi ve izlenmesi konusunda sektörün mevcut yaklaşımının 'uzun süre daha azami hızda ilerlemeyi sorumlu şekilde sürdürebilecek yeterlilikte' olmadığı belirtildi.

Vakalardan birinin, GPT‑5.6 Sol modelinin geliştirilmesi sırasında yaşandığı belirtilen açıklamada, modelin, kullanıcıların hataları fark etmesini önlemek amacıyla kendisine yönelik gizli notlar oluşturduğu, bu notlarda eksik verilerin uydurulması ve kaynak materyallerin farklı sürümleri arasındaki uyuşmazlıkların örtbas edilmesine ilişkin talimatlar bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, başka bir yayımlanmamış modelin ise kendi oluşturduğu notlara, kendi kısıtlamalarını göz ardı etmesi yönünde talimatlar eklediği belirtildi.

Bir başka vakada ise sistemin rutin bir soruyu yanıtlamaya çalışırken internette bulunan bir uygulama programlama arayüzü (API) anahtarını izinsiz kullandığı ifade edilen açıklamada, sistemin soruyu yanıtlamak için gerekli rakamları bulamayınca verileri uydurduğu aktarıldı.

Açıklamada, yayımlanmamış başka modelin ise bir problemi kod kullanarak doğru şekilde çözdüğüne, ardından internet üzerinden kaynak gösterebilmek amacıyla kendi dosyasını izinsiz olarak internete yüklediğine işaret edildi.

Açıklamada, bazı modellerin eksik dosyaları ararken ayrı eğitim örnekleri arasında talep ve yanıt alışverişi yapmak için şirketin dahili yazılım deposunu mesaj panosu gibi kullandığı belirtildi.

Başka bir vakada ise aynı eğitim görevi üzerinde birlikte çalışan yapay zeka sistemlerinin, birbirlerinin yerel dosyalarına erişememeleri üzerine dosya paylaşmak için halka açık dosya paylaşım sitelerini kullandığı kaydedilen açıklamada, söz konusu 6 vakanın yaklaşık son 6 ayda gözlemlenen davranışlardan münferit örnekler olduğu ve bunların yapay zekadaki uyumsuz davranışların ne sıklıkta ortaya çıktığını göstermediği savunuldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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