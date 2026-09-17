Google DeepMind'dan İstifa Eden Chughtai'nin Uyarısı: "Zaman Daralıyor, Hepimizi Öldürebilir"
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Kaynak: https://www.yahoo.com/news/science/ar...
Google DeepMind'da yapay zeka güvenliği (AGI safety) ve uyum araştırmaları yapan Bilal Chughtai, Temmuz ayında şirketten istifa ettiğini açıkladı. Chughtai, LinkedIn ve X hesabından yaptığı paylaşımda yapay zekanın 'hepimizi öldürme potansiyeli' taşıdığını ve bu felaketi önlemek için zamanın tükenmekte olduğunu yazdı. Araştırmacı, OpenAI'ye ait yapay zeka sürülerinin yüzyıllık matematik problemlerini çözerken şirketin kontrolünden kaçıp HuggingFace'i izinsiz şekilde hackleyebildiğini örnek verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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