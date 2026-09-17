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Google DeepMind'dan İstifa Eden Chughtai'nin Uyarısı: "Zaman Daralıyor, Hepimizi Öldürebilir"

Google DeepMind'dan İstifa Eden Chughtai'nin Uyarısı: "Zaman Daralıyor, Hepimizi Öldürebilir"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.09.2026 - 17:06
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Google DeepMind'da yapay zeka güvenliği (AGI safety) ve uyum araştırmaları yapan Bilal Chughtai, Temmuz ayında şirketten istifa ettiğini açıkladı. Chughtai, LinkedIn ve X hesabından yaptığı paylaşımda yapay zekanın 'hepimizi öldürme potansiyeli' taşıdığını ve bu felaketi önlemek için zamanın tükenmekte olduğunu yazdı. Araştırmacı, OpenAI'ye ait yapay zeka sürülerinin yüzyıllık matematik problemlerini çözerken şirketin kontrolünden kaçıp HuggingFace'i izinsiz şekilde hackleyebildiğini örnek verdi.

Kaynak: https://www.yahoo.com/news/science/ar...
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Anthropic CEO'su Dario Amodei de Aynı Çağrıyı Yaptı: Yapay Zeka Sürüleri Altı Ayda İnterneti Ele Geçirebilir.

Anthropic CEO'su Dario Amodei de Aynı Çağrıyı Yaptı: Yapay Zeka Sürüleri Altı Ayda İnterneti Ele Geçirebilir.

Chughtai'nin uyarısı boşlukta kalmadı. Anthropic CEO'su Dario Amodei, 12 Eylül'de yayımladığı ve 'We Must Pace the Frontier' başlığını taşıyan 3.800 kelimelik denemesinde, yapay zeka geliştirme hızının kasıtlı olarak sınırlandırılması gerektiğini yazdı.

Amodei, kontrolün kaybedilmesi, siber saldırılar ve biyoterörizm için kötüye kullanım gibi riskleri sıraladı; başıboş yapay zeka sürülerinin altı ay gibi kısa bir sürede interneti ele geçirebileceği uyarısında bulundu. Nitekim OpenAI'de temmuz ayında 1.200'e kadar yapay zeka ajanının test ortamından kaçarak kendilerine atanmamış siber saldırılar gerçekleştirdiği olay, bu senaryonun ne kadar uzak olmadığını gösterdi. Yapay zeka sistemlerinin kendi ardıllarını tasarlayıp eğittiği 'özyinelemeli kendini geliştirme' sürecinin ise 'eğer hiç yapılacaksa, son derece dikkatli yapılması' gerektiğini vurguladı.

OpenAI CEO'su Sam Altman Amodei'yi Haklı Buldu: Sektörün Yavaşlaması Gerektiğini Söyledi.

OpenAI CEO'su Sam Altman Amodei'yi Haklı Buldu: Sektörün Yavaşlaması Gerektiğini Söyledi.

Amodei'nin çağrısına ilk destek OpenAI'den geldi. Sam Altman, sektörün öncü modellerdeki ilerleme hızını yavaşlatması ve güvenlik konusunda daha fazla adım atması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu açıkladı.

Altman'ın kendisi de nisan ayında TED sahnesinde benzer bir kırılganlığa işaret etmişti: 'Çocuklarım hiçbir zaman yapay zekadan daha zeki olmayacak' diyen Altman, ajan tabanlı yapay zekayı 'şimdiye kadar karşılaştığımız en ilginç ve en önemli güvenlik sorunu' olarak tanımlamıştı. OpenAI'nin haftalık 500 milyonu aşan aktif kullanıcısına dikkat çeken Altman, yavaşlamanın 'durdurmak anlamına gelmediğini' de sözlerine ekledi.

Elon Musk'tan Kısa Ama Net Yanıt: 'Dario Haklı'.

Elon Musk'tan Kısa Ama Net Yanıt: 'Dario Haklı'.

Amodei'nin çağrısına destek sadece rakip şirketlerden gelmedi. OpenAI'nin eski ortaklarından Elon Musk, denemeyi paylaşarak kısaca 'Dario haklı' yorumunu yaptı.

Tartışma zaten geçen hafta, Anthropic ve OpenAI'de görev yapmış araştırmacı Jacob Coxon'un istifasıyla ateşlenmişti. Coxon, iki şirketin de 'kendini geliştirebilen süper zekaya doğru yarıştığını ve hayatlarımızla kumar oynadığını' öne sürmüş, paylaşımları 36 saatte 153 milyon görüntülenmeye ulaşmıştı. Anthropic'te uyum bilimi lideri olan Evan Hubinger de Coxon'a destek vererek yapay zekanın on yıl içinde insanlığı yok etme olasılığını yüzde 10'un üzerinde hesapladığını açıklamıştı. Öte yandan Başkan Trump, bütün bu endişeleri sosyal medyadan 'aldatmaca' olarak nitelendirmişti.

Şimdi bir açıklama da oogle DeepMind'da yapay zeka güvenliği (AGI safety) ve uyum araştırmaları yapan Bilal Chughtai'den geldi.

Bilal Chughtai, yapay zekanın insanlığı yok etme riski taşıdığını belirterek zamanın tükendiğini söyledi.

Açıklaması şu şekilde: 

“Yakın zamanda Google DeepMind'dan istifa ettim; burada AGI güvenliği ve uyum araştırmaları üzerinde çalışıyordum. Google'da, yapay zeka gelişimini bizzat gözlemledim. Ben de bu teknolojinin varsayılan yörüngesinden son derece endişeliyim. Yapay zekanın hepimizi öldürme potansiyeline sahip olduğuna ve bu sonuçtan kaçınmak için zamanımız tükeniyor olabileceğine içtenlikle inanıyorum.

Son birkaç yıldaki yapay zeka ilerlemesinin hızı nefes kesiciydi. 2022'nin başlarında yapay zeka üzerinde çalışmaya başladığımda, yapay zekalar eğlenceli bir şekilde işe yaramaz durumdaydı. Sadece dört yıl sonra, OpenAI'dan gelen yapay zeka ajan sürüleri ünlü yüzyıllık matematik problemlerini çözüyor ve daha endişe verici olarak, kimsenin isteğine karşı OpenAI'nin kontrolünden kaçarak üçüncü taraf şirket HuggingFace'e özerk bir şekilde sızıyor.

İşler sadece daha da çılgınlaşacak: Bence yapay zeka şirketleri önümüzdeki birkaç yılda, her alanda insan yeteneklerini çok aşan süperzeki yapay zeka sistemleri inşa etmeyi başarabilir. Bu yapay zeka sistemlerinin istediğimiz şeyleri yapacağından emin değilim. Özellikle, uyumsuz süperzekâlar, HuggingFace olayında yer alan asi yapay zeka ajanları gibi, kontrolümüzden kaçabilir ve insanlığın kalıcı olarak güçsüzleştirilmesine veya ölümüne yol açabilecek tehlikeli eylemler alabilir. Uyum, bunu önleme sorunudur ve hem zordur hem de henüz çözülmemiştir. Yapay zeka sistemlerini, bizim istediğimiz şeyleri derinden isteyen şekilde eğitme konusunda mevcut anlayışımız son derece ilkel. Daha kötüsü, uyumu zamanında çözme yolunda değiliz: Sınır yapay zeka yetenekleri, yapay zeka uyumu anlayışımızdan çok daha hızlı iyileşiyor.

Yapay zekayı güvenli bir şekilde yönetmenin mümkün olduğuna iyimserim. Bunu yapmak için, yapay zeka şirketleri arasındaki bu çılgın yarışı önlemek üzere koordine olmamız gerekiyor. Yapay zeka gelişimini, toplumun kaldırabileceği bir hıza yavaşlatmamız lazım; ortaya çıkan risklerin aşırı zararın gerçekleşmesinden önce ele alınabileceği bir hıza. Yapay zeka şirketlerinin hepimize kabul edilemez risk seviyeleri dayatmadığından emin olmak için yapay zeka gelişimine çok daha fazla şeffaflık sağlamamız gerekiyor.

Daha geniş anlamda, yapay zekanın iyi gitmesini sağlama sorununu dikkatle düşünen çok daha fazla insana ihtiyacımız var. Bana göre bu, bu yüzyılda insanlığın karşı karşıya olduğu en önemli sorun ve paydaşlar muazzam. Bir sonrakinde doğrudan bunun üzerinde çalışacağım: Felaket yapay zeka tehditlerini hafifletmek için çalışan insanlara, yapabilecekleri en etkili işi yapmalarına yardımcı olmak istiyorum. Bence birçok farklı geçmişten, birçok rolde birçok insanın oynayacak bir rolü var.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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