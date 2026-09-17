Google DeepMind'dan İstifa Eden Chughtai'nin Uyarısı: "Zaman Daralıyor, Hepimizi Öldürebilir"

Bilal Chughtai, yapay zekanın insanlığı yok etme riski taşıdığını belirterek zamanın tükendiğini söyledi.

Açıklaması şu şekilde:

“Yakın zamanda Google DeepMind'dan istifa ettim; burada AGI güvenliği ve uyum araştırmaları üzerinde çalışıyordum. Google'da, yapay zeka gelişimini bizzat gözlemledim. Ben de bu teknolojinin varsayılan yörüngesinden son derece endişeliyim. Yapay zekanın hepimizi öldürme potansiyeline sahip olduğuna ve bu sonuçtan kaçınmak için zamanımız tükeniyor olabileceğine içtenlikle inanıyorum.

Son birkaç yıldaki yapay zeka ilerlemesinin hızı nefes kesiciydi. 2022'nin başlarında yapay zeka üzerinde çalışmaya başladığımda, yapay zekalar eğlenceli bir şekilde işe yaramaz durumdaydı. Sadece dört yıl sonra, OpenAI'dan gelen yapay zeka ajan sürüleri ünlü yüzyıllık matematik problemlerini çözüyor ve daha endişe verici olarak, kimsenin isteğine karşı OpenAI'nin kontrolünden kaçarak üçüncü taraf şirket HuggingFace'e özerk bir şekilde sızıyor.

İşler sadece daha da çılgınlaşacak: Bence yapay zeka şirketleri önümüzdeki birkaç yılda, her alanda insan yeteneklerini çok aşan süperzeki yapay zeka sistemleri inşa etmeyi başarabilir. Bu yapay zeka sistemlerinin istediğimiz şeyleri yapacağından emin değilim. Özellikle, uyumsuz süperzekâlar, HuggingFace olayında yer alan asi yapay zeka ajanları gibi, kontrolümüzden kaçabilir ve insanlığın kalıcı olarak güçsüzleştirilmesine veya ölümüne yol açabilecek tehlikeli eylemler alabilir. Uyum, bunu önleme sorunudur ve hem zordur hem de henüz çözülmemiştir. Yapay zeka sistemlerini, bizim istediğimiz şeyleri derinden isteyen şekilde eğitme konusunda mevcut anlayışımız son derece ilkel. Daha kötüsü, uyumu zamanında çözme yolunda değiliz: Sınır yapay zeka yetenekleri, yapay zeka uyumu anlayışımızdan çok daha hızlı iyileşiyor.

Yapay zekayı güvenli bir şekilde yönetmenin mümkün olduğuna iyimserim. Bunu yapmak için, yapay zeka şirketleri arasındaki bu çılgın yarışı önlemek üzere koordine olmamız gerekiyor. Yapay zeka gelişimini, toplumun kaldırabileceği bir hıza yavaşlatmamız lazım; ortaya çıkan risklerin aşırı zararın gerçekleşmesinden önce ele alınabileceği bir hıza. Yapay zeka şirketlerinin hepimize kabul edilemez risk seviyeleri dayatmadığından emin olmak için yapay zeka gelişimine çok daha fazla şeffaflık sağlamamız gerekiyor.

Daha geniş anlamda, yapay zekanın iyi gitmesini sağlama sorununu dikkatle düşünen çok daha fazla insana ihtiyacımız var. Bana göre bu, bu yüzyılda insanlığın karşı karşıya olduğu en önemli sorun ve paydaşlar muazzam. Bir sonrakinde doğrudan bunun üzerinde çalışacağım: Felaket yapay zeka tehditlerini hafifletmek için çalışan insanlara, yapabilecekleri en etkili işi yapmalarına yardımcı olmak istiyorum. Bence birçok farklı geçmişten, birçok rolde birçok insanın oynayacak bir rolü var.”