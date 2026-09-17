Cennet Gibi Bir Kasabada Yerli Halk Artık Kalacak Ev Bulamıyor

Ağustos ayında bu oran neredeyse her sakine karşılık 2 turiste kadar çıkıyor. Puglia Bölgesel Turizm Gözlemevi'nin verilerine göre Vieste'de şu anda 1526 turistik konaklama tesisi bulunuyor, bunların 1360'ı aktif olarak açık; kasabada her gün kullanılabilir 48 bin yatak var ve bunlara ek olarak vergi mükellefi olmayan bireylerin kendi evlerini geçici olarak kiraya verdiği 933 ayrı kiralama daha bulunuyor.

Daniel, kısa süreli konaklama tesislerine dair merkezde ve çevresinde herhangi bir sıkı haritalama ya da lisans tavanı olmadığını, belediyenin ise konut politikaları veya yerleşiklere kira kolaylığı sağlayacak düzenlemeler getirmeden sorunu görmezden geldiğini savunuyor.