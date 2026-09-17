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Cennet Gibi Bir Kasabada Yerli Halk Artık Kalacak Ev Bulamıyor

Cennet Gibi Bir Kasabada Yerli Halk Artık Kalacak Ev Bulamıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 17:31
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İtalya'nın Puglia bölgesindeki Vieste kasabası, kartpostallık plajları, masmavi denizi ve beyaz evleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Ama bu görkemli manzaranın arkasında, kasabada yaşayan ve çalışan yerli halkı zor durumda bırakan büyük bir sorun saklı. Turistik kiralamaların artmasıyla birlikte, yıllardır orada yaşayan aileler artık oturacak ev bulamaz hale geldi.

İşte detaylar...

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Vieste sakini Daniel, yaşadığı kasabadaki durumu çok sert sözlerle anlattı: yıllık kirayla ev bulmak artık neredeyse imkansız hale geldi ve kentin konut dokusu kısa süreli turistik kiralamalarla pansiyonlar tarafından tamamen ele geçirildi.

Vieste sakini Daniel, yaşadığı kasabadaki durumu çok sert sözlerle anlattı: yıllık kirayla ev bulmak artık neredeyse imkansız hale geldi ve kentin konut dokusu kısa süreli turistik kiralamalarla pansiyonlar tarafından tamamen ele geçirildi.

Daniel'in anlattığına göre, düzenli ve uzun soluklu bir kira sözleşmesi arayan biri neredeyse her seferinde geri çevriliyor ya da yaz sezonu yaklaşınca evi boşaltmaya zorlanıyor. Kalıcı bir ev arayan aileler ve gençlere sık sık sadece kışlık, geçici sözleşmeler sunuluyor; hava ısınıp gecelik fiyatlar tavan yapmaya başladığı anda ise bu kiracılar kapı dışarı ediliyor.

Rakamlar da Daniel'i doğrular nitelikte: Vieste'nin kalıcı nüfusu 13 bini biraz aşıyor, ama kasaba her yıl 2 milyonu aşkın turist ağırlıyor.

Rakamlar da Daniel'i doğrular nitelikte: Vieste'nin kalıcı nüfusu 13 bini biraz aşıyor, ama kasaba her yıl 2 milyonu aşkın turist ağırlıyor.

Ağustos ayında bu oran neredeyse her sakine karşılık 2 turiste kadar çıkıyor. Puglia Bölgesel Turizm Gözlemevi'nin verilerine göre Vieste'de şu anda 1526 turistik konaklama tesisi bulunuyor, bunların 1360'ı aktif olarak açık; kasabada her gün kullanılabilir 48 bin yatak var ve bunlara ek olarak vergi mükellefi olmayan bireylerin kendi evlerini geçici olarak kiraya verdiği 933 ayrı kiralama daha bulunuyor. 

Daniel, kısa süreli konaklama tesislerine dair merkezde ve çevresinde herhangi bir sıkı haritalama ya da lisans tavanı olmadığını, belediyenin ise konut politikaları veya yerleşiklere kira kolaylığı sağlayacak düzenlemeler getirmeden sorunu görmezden geldiğini savunuyor.

Belediye başkanı Giuseppe Nobiletti yönetimindeki yönetim, sorunu inkar etmiyor ama elinin kolunun bağlı olduğunu söylüyor: ulusal ya da bölgesel bir yasa olmadan, ekonomik özgürlük mevzuatı belediye başkanlarının özel mülklerin turistik kullanıma dönüştürülmesini engellemesine izin vermiyor.

Belediye başkanı Giuseppe Nobiletti yönetimindeki yönetim, sorunu inkar etmiyor ama elinin kolunun bağlı olduğunu söylüyor: ulusal ya da bölgesel bir yasa olmadan, ekonomik özgürlük mevzuatı belediye başkanlarının özel mülklerin turistik kullanıma dönüştürülmesini engellemesine izin vermiyor.

Bir çözüm yakın zamanda gelebilir: Puglia Bölgesi Başkanı Antonio Decaro'nun öncülüğünde hazırlanan kısa süreli kiralama yasası 18 Eylül Cuma günü bölge meclisine sunulacak. Yasa, yoğun turizm gören belediyelere yatak-sakin oranını hesaplayarak belirli bölgelerde kısa süreli kiralamalara sınır koyma yetkisi verecek. 

Ancak kritik bir ayrıntı var: bu sınırlama sadece yeni açılacak tesisler için geçerli olacak, Vieste'deki binlercesi dahil olmak üzere piyasada zaten bulunan konaklamalar geçiş dönemi kapsamında dokunulmadan kalacak. Ayrıca en fazla iki eve sahip küçük mülk sahiplerini sınırlamalardan muaf tutan bir değişiklik önerisi de yasanın etkisini zayıflatabileceği için şimdiden tartışma yaratıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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