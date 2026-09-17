Cennet Gibi Bir Kasabada Yerli Halk Artık Kalacak Ev Bulamıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İtalya'nın Puglia bölgesindeki Vieste kasabası, kartpostallık plajları, masmavi denizi ve beyaz evleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Ama bu görkemli manzaranın arkasında, kasabada yaşayan ve çalışan yerli halkı zor durumda bırakan büyük bir sorun saklı. Turistik kiralamaların artmasıyla birlikte, yıllardır orada yaşayan aileler artık oturacak ev bulamaz hale geldi.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vieste sakini Daniel, yaşadığı kasabadaki durumu çok sert sözlerle anlattı: yıllık kirayla ev bulmak artık neredeyse imkansız hale geldi ve kentin konut dokusu kısa süreli turistik kiralamalarla pansiyonlar tarafından tamamen ele geçirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rakamlar da Daniel'i doğrular nitelikte: Vieste'nin kalıcı nüfusu 13 bini biraz aşıyor, ama kasaba her yıl 2 milyonu aşkın turist ağırlıyor.
Belediye başkanı Giuseppe Nobiletti yönetimindeki yönetim, sorunu inkar etmiyor ama elinin kolunun bağlı olduğunu söylüyor: ulusal ya da bölgesel bir yasa olmadan, ekonomik özgürlük mevzuatı belediye başkanlarının özel mülklerin turistik kullanıma dönüştürülmesini engellemesine izin vermiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın