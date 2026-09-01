Anfiteatro Berico adıyla tanıtılan yapı, İtalya’nın kuzeyindeki Arcugnano tepelerinde bulunuyordu. Yamaçtaki basamaklar modern taş blokların üst üste yerleştirilmesi ve eski görünmeleri için işlenmesiyle oluşturulmuştu. Sütunlarda beton, heykellerde alçı kullanılmış; oturma sıralarının altına da yakın dönemde kazılmış yapay bir gölet eklenmişti. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanın tamamı gerekli yapı ve peyzaj izinleri alınmadan hazırlanmıştı.

Franco Malosso, yapıyı 'Anfiteatro Marittimo Berico Porto degli Angeli' adıyla tanıtarak bölgede Neolitik, Antik Yunan ve Roma dönemlerinden kalıntılar bulunduğunu ileri sürdü. Tiyatronun MS 393 yılı civarında yapıldığı söylenmesine rağmen Sezar ile Kleopatra’nın burayı ziyaret ettiği de anlatılıyordu. Sezar’ın MÖ 44’te öldüğü düşünüldüğünde iki iddia arasında yaklaşık dört yüzyıllık bir çelişki bulunuyordu. Hikayeye ayrıca Shakespeare’in kurgusal kahramanı Juliet Capulet de eklenmişti.

Yapının adı ve biçimi de tarihsel anlatıyla örtüşmüyordu. Antik amfitiyatrolar Kolezyum gibi oval bir plana sahipken Arcugnano’daki yapı, tiyatrolara özgü yarım daire biçiminde hazırlanmıştı. Buna rağmen alanda rehberli geziler ve tarih temalı etkinlikler düzenlendi; ziyaretçilerden 40 avroya kadar giriş ücreti alındı. Mekan bir dönem bölgenin resmi turizm materyallerine bile girdi ve ziyaretçilerden beş yıldızlı yorumlar topladı.