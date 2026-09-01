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İtalya'da Bir Adam Modern Taşlarla Sahte Antik Tiyatro Yaptı: Turistlerden 40 Avro Aldı!

İtalya'da Bir Adam Modern Taşlarla Sahte Antik Tiyatro Yaptı: Turistlerden 40 Avro Aldı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 16:40
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İtalya’nın Vicenza kentinin yakınlarında bulunan taş basamaklar, sütunlar ve heykeller yıllarca antik bir tiyatronun kalıntıları olarak tanıtıldı. Turistler, Sezar ile Kleopatra’nın bile ziyaret ettiği ileri sürülen alanı görmek için 40 avroya kadar ödeme yaptı. Ancak yaklaşık 5 bin metrekarelik yapının modern taş, beton ve alçı kullanılarak yakın geçmişte inşa edildiği anlaşıldı. Sahte arkeolojik alanın sahibi Franco Malosso, yıllar süren yargılamanın ardından 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Taşları eskitip Roma dönemi kalıntısı gibi gösterdi

Taşları eskitip Roma dönemi kalıntısı gibi gösterdi

Anfiteatro Berico adıyla tanıtılan yapı, İtalya’nın kuzeyindeki Arcugnano tepelerinde bulunuyordu. Yamaçtaki basamaklar modern taş blokların üst üste yerleştirilmesi ve eski görünmeleri için işlenmesiyle oluşturulmuştu. Sütunlarda beton, heykellerde alçı kullanılmış; oturma sıralarının altına da yakın dönemde kazılmış yapay bir gölet eklenmişti. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanın tamamı gerekli yapı ve peyzaj izinleri alınmadan hazırlanmıştı.

Franco Malosso, yapıyı 'Anfiteatro Marittimo Berico Porto degli Angeli' adıyla tanıtarak bölgede Neolitik, Antik Yunan ve Roma dönemlerinden kalıntılar bulunduğunu ileri sürdü. Tiyatronun MS 393 yılı civarında yapıldığı söylenmesine rağmen Sezar ile Kleopatra’nın burayı ziyaret ettiği de anlatılıyordu. Sezar’ın MÖ 44’te öldüğü düşünüldüğünde iki iddia arasında yaklaşık dört yüzyıllık bir çelişki bulunuyordu. Hikayeye ayrıca Shakespeare’in kurgusal kahramanı Juliet Capulet de eklenmişti.

Yapının adı ve biçimi de tarihsel anlatıyla örtüşmüyordu. Antik amfitiyatrolar Kolezyum gibi oval bir plana sahipken Arcugnano’daki yapı, tiyatrolara özgü yarım daire biçiminde hazırlanmıştı. Buna rağmen alanda rehberli geziler ve tarih temalı etkinlikler düzenlendi; ziyaretçilerden 40 avroya kadar giriş ücreti alındı. Mekan bir dönem bölgenin resmi turizm materyallerine bile girdi ve ziyaretçilerden beş yıldızlı yorumlar topladı.

Savunması sahte yapının kimseyi kandıramayacağıydı

Savunması sahte yapının kimseyi kandıramayacağıydı

Arcugnano Belediyesinin şikayeti üzerine 2016’da Vicenza Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kültürel miras uzmanları ve Carabinieri tarafından incelenen alanda eski bir yerleşime veya antik tiyatroya ait kalıntı bulunamadı. Uydu görüntüleri ve yapı malzemeleri, kompleksin yakın geçmişte inşa edildiğini gösterdi. Üstelik çalışmalar peyzaj koruması altındaki ağaçlık bir yamaçta izinsiz gerçekleştirilmişti.

Malosso, izinsiz yapılaşma ve sanat eserlerinde sahtecilik suçlarından 2 yıl 4 ay hapis ile 3 bin avro para cezasına mahkum edildi. Savunması sırasında yapının gerçek bir antik kalıntı sanılamayacak kadar kaba biçimde hazırlandığı ve bu nedenle kimseyi kandıramayacağı öne sürüldü. Mahkemeler bu görüşü kabul etmedi; İtalya’nın en yüksek mahkemesi Yargıtay da 2021’de yapılan itirazı reddederek cezayı kesinleştirdi. Denetimli serbestlik talebi de kabul edilmeyince Malosso 2026’da cezaevine girdi.

Mahkeme, sahte yapının kaldırılmasına ve koruma altındaki yamacın eski durumuna döndürülmesine de karar verdi. Ancak tiyatro hala yerinde duruyor. Alanın temizlenmesi ve arazinin onarılması için gereken maliyetin 500 bin avroya ulaşabileceği belirtiliyor. Arcugnano Belediye Başkanı Simone Cuomo, yapıyı kuran kişinin neden olduğu zararın kasaba sakinlerinin vergileriyle karşılanmaması gerektiğini savunuyor; masrafın kim tarafından ödeneceği ise henüz çözülebilmiş değil.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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