İtalya'da Bir Adam Modern Taşlarla Sahte Antik Tiyatro Yaptı: Turistlerden 40 Avro Aldı!
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İtalya’nın Vicenza kentinin yakınlarında bulunan taş basamaklar, sütunlar ve heykeller yıllarca antik bir tiyatronun kalıntıları olarak tanıtıldı. Turistler, Sezar ile Kleopatra’nın bile ziyaret ettiği ileri sürülen alanı görmek için 40 avroya kadar ödeme yaptı. Ancak yaklaşık 5 bin metrekarelik yapının modern taş, beton ve alçı kullanılarak yakın geçmişte inşa edildiği anlaşıldı. Sahte arkeolojik alanın sahibi Franco Malosso, yıllar süren yargılamanın ardından 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Taşları eskitip Roma dönemi kalıntısı gibi gösterdi
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Savunması sahte yapının kimseyi kandıramayacağıydı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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