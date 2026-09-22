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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda Sezai Karakoç'un Şiirini Okudu, Binali Yıldırım Ağladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda Sezai Karakoç'un Şiirini Okudu, Binali Yıldırım Ağladı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2026 - 20:48 Son Güncelleme: 22.09.2026 - 20:53

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde şiir okuduğu sırada Binali Yıldırım’ın duygusal anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç’un şiirini okurken Binali Yıldırım ağladı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde yaptığı konuşmada Sezai Karakoç’un dizelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde yaptığı konuşmada Sezai Karakoç’un dizelerine yer verdi.

Erdoğan’ın Karakoç’un dizelerini okuduğu anlarda Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Erdoğan, BM kürsüsündeki konuşmasında Sezai Karakoç’un dizelerini okuyarak, 'Onlar sanıyorlar ki, Biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak.' ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'ın paylaşımı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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