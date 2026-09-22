Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda Sezai Karakoç'un Şiirini Okudu, Binali Yıldırım Ağladı!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde şiir okuduğu sırada Binali Yıldırım’ın duygusal anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç’un şiirini okurken Binali Yıldırım ağladı.
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde yaptığı konuşmada Sezai Karakoç’un dizelerine yer verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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