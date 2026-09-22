Kerem Bürsin'in Yeni Aşkı Eski Partneri mi? Aralarındaki Yaş Farkı Gündem Oldu!

Hatırlarsanız Kerem Bürsin ve Lizge Cömert, 2025'te yayınlanan Çarpıntı dizisinde partner olmuştu. Bürsin dizide Aras Alkan'ı, Cömert ise Aslı Güneş'i canlandırıyordu. Fakat ikilinin partner olacağı açıklandığı anda hikayelerinden önce yaşları konuşulmaya başlanmıştı.

Kerem Bürsin o dönem 38, Lizge Cömert ise 24 yaşındaydı. Aralarındaki yaş farkı sosyal medyada tartışma yaratınca konu doğrudan Bürsin'e bile sorulmuştu. Oyuncu da insanların yaş konusuna neden bu kadar takıldığını anlamadığını söyleyerek sonuçta yaptıkları işin oyunculuk olduğunu vurgulamıştı. Aradan zaman geçti, Çarpıntı sona erdi...

Şimdiyse aynı ikili bu kez partnerlikleriyle değil, aşk iddiasıyla magazin gündemine geldi. Ortaya atılan yeni iddiaya göre 39 yaşındaki Kerem Bürsin ile 24 yaşındaki Lizge Cömert'in yakınlaştığı ve aşk yaşadığı konuşuluyor. Doğal olarak daha partnerlikleri başladığında gündeme gelen 15 yaş farkı da aşk dedikodusuyla birlikte yeniden konuşulmaya başlandı. Fakat burada altını çizmemiz gereken önemli bir detay var: Şimdilik ortada doğrulanmış bir ilişki yok.

Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'ten aşk iddiasına ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. İkilinin sevgili olduklarını gösterecek yeni bir görüntü ya da birlikte yakalanma durumu da şu an için söz konusu değil. Dolayısıyla 'Kerem Bürsin ve Lizge Cömert sevgili oldu' demek için oldukça erken.

Ama daha önce yaş farklarıyla günlerce konuşulan iki eski partnerin bu kez 'aşk yaşıyorlar' iddiasıyla yan yana gelmesi... Magazinin bu dedikoduyu kolay kolay bırakmayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bakalım Çarpıntı'nın ekran partnerliği gerçekten aşka mı dönüştü, yoksa bu da magazin kulislerinin kısa ömürlü dedikodularından biri olarak mı kalacak? 👀