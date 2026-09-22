Kerem Bürsin'in Yeni Aşkı Eski Partneri mi? Aralarındaki Yaş Farkı Gündem Oldu!
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Kerem Bürsin'in aşk hayatında sular yine hareketlendi! Selin Yağcıoğlu'yla bir ayrılıp bir barıştıkları konuşulan oyuncunun adı bu kez oldukça tanıdık bir isimle yan yana geldi. Bürsin'in Çarpıntı dizisinde partner olduğu genç oyuncuyla aşk yaşadığı iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi.
Üstelik ikili daha partner oldukları ilk günlerde aralarındaki yaş farkıyla uzun uzun konuşulmuştu. Şimdilik ortada ne taraflardan gelen bir açıklama ne de ikiliyi birlikte yakalayan yeni bir görüntü var; ama dedikodu bir kere çıktı mı durdurabilene aşk olsun!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Kerem Bürsin hayatımıza girdiği günden beri yalnızca oyunculuğuyla değil, kendine has aksanı ve yakışıklılığıyla da gündemden pek düşmedi!
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Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'nun aşkı zaten başından beri biraz “Şimdi birlikteler mi, değiller mi?” çizgisinde ilerledi.
Magazin kulisleri bu kez Kerem Bürsin'in eski partneri Lizge Cömert'le aşk yaşadığı iddiasıyla kaynıyor! Üstelik ikilinin adı daha önce bambaşka bir nedenle yan yana gelmişti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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