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Kerem Bürsin'in Yeni Aşkı Eski Partneri mi? Aralarındaki Yaş Farkı Gündem Oldu!

Kerem Bürsin'in Yeni Aşkı Eski Partneri mi? Aralarındaki Yaş Farkı Gündem Oldu!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.09.2026 - 21:08
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Kerem Bürsin'in aşk hayatında sular yine hareketlendi! Selin Yağcıoğlu'yla bir ayrılıp bir barıştıkları konuşulan oyuncunun adı bu kez oldukça tanıdık bir isimle yan yana geldi. Bürsin'in Çarpıntı dizisinde partner olduğu genç oyuncuyla aşk yaşadığı iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi. 

Üstelik ikili daha partner oldukları ilk günlerde aralarındaki yaş farkıyla uzun uzun konuşulmuştu. Şimdilik ortada ne taraflardan gelen bir açıklama ne de ikiliyi birlikte yakalayan yeni bir görüntü var; ama dedikodu bir kere çıktı mı durdurabilene aşk olsun! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Kerem Bürsin hayatımıza girdiği günden beri yalnızca oyunculuğuyla değil, kendine has aksanı ve yakışıklılığıyla da gündemden pek düşmedi!

Kerem Bürsin hayatımıza girdiği günden beri yalnızca oyunculuğuyla değil, kendine has aksanı ve yakışıklılığıyla da gündemden pek düşmedi!

Kerem Bürsin'i geniş kitlelerin radarına sokan yapım hiç şüphesiz 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Güneşi Beklerken olmuştu. Dizide canlandırdığı Kerem Sayer karakteriyle bir anda dönemin en popüler genç oyuncularından birine dönüşen Bürsin'in Amerika'da geçen yıllarının etkisini taşıyan Türkçesi de en az yakışıklılığı kadar konuşuldu.

Sonrasında Şeref Meselesi, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Sen Çal Kapımı, Ya Çok Seversen derken kariyerini iyice sağlamlaştırdı. Özellikle Sen Çal Kapımı ile yakaladığı uluslararası popülerlik de cabası... Ama Kerem Bürsin söz konusu olduğunda magazin sayfalarının ilgisini yalnızca projeleri çekmedi tabii.

Aşk hayatı da yıllardır en az kariyeri kadar hareketli. Serenay Sarıkaya'dan Hande Erçel'e, Melisa Tapan'dan Selin Yağcıoğlu'na uzanan ilişkileriyle defalarca magazinin göbeğinde bulduk kendisini. Son dönemin en çok konuşulan hikayesi ise Selin Yağcıoğlu'yla yaşadığı gelgitli aşk oldu.

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'nun aşkı zaten başından beri biraz “Şimdi birlikteler mi, değiller mi?” çizgisinde ilerledi.

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'nun aşkı zaten başından beri biraz “Şimdi birlikteler mi, değiller mi?” çizgisinde ilerledi.

Kerem Bürsin'in Melisa Tapan'la ilişkisinin sona ermesinin ardından adı Ekim 2025'te Selin Yağcıoğlu'yla anılmaya başladı. Önce sosyal medyadaki küçük detaylar yakalandı, ardından birlikte çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Göz önünde yaşamamaya çalışsalar da ilişkileri zaman içerisinde magazin dünyasının bildiği bir sır olmaktan çıktı.

Mart 2026'ya geldiğimizde Selin Yağcıoğlu'na ilişkisi sorulduğunda verdiği 'Şu anda her şey yolunda' cevabı da aşkın devam ettiğini gösteriyordu. Ama 'her şey yolunda' dönemi pek uzun sürmedi. Nisan ayında yaklaşık yedi aylık ilişkinin sona erdiği iddiası ortaya atıldı. İkilinin bir süredir birlikte görülmemesi ve sosyal medyada eskisi kadar etkileşime girmemeleri ayrılık söylentilerini iyice güçlendirdi.

Kerem Bürsin'e ayrılık sorulduğundaysa net bir 'ayrıldık' cevabı gelmedi. Bürsin özel hayat sorularını 'Benim hayatım çok sıkıcı' diyerek geçiştirmeyi tercih etti. Derken haziran ayında bu kez barıştıkları konuşulmaya başlandı. Yani ilişki durumlarını takip ederken küçük bir Excel tablosu açmamız gerekiyordu. Fakat kaşla göz arasında o cephede de yeniden sessizlik hakim oldu. Birlikte görüntülenmemeleri ve ilişkiye dair yeni bir paylaşım gelmemesiyle Selin Yağcıoğlu defterinin yeniden kapandığı konuşulmaya başlandı.

Şimdiyse Kerem Bürsin'in adı bambaşka biriyle anılıyor. Gerçi 'bambaşka' demek de pek doğru değil. Çünkü kendisini gayet iyi tanıyoruz!

Magazin kulisleri bu kez Kerem Bürsin'in eski partneri Lizge Cömert'le aşk yaşadığı iddiasıyla kaynıyor! Üstelik ikilinin adı daha önce bambaşka bir nedenle yan yana gelmişti.

Magazin kulisleri bu kez Kerem Bürsin'in eski partneri Lizge Cömert'le aşk yaşadığı iddiasıyla kaynıyor! Üstelik ikilinin adı daha önce bambaşka bir nedenle yan yana gelmişti.

Hatırlarsanız Kerem Bürsin ve Lizge Cömert, 2025'te yayınlanan Çarpıntı dizisinde partner olmuştu. Bürsin dizide Aras Alkan'ı, Cömert ise Aslı Güneş'i canlandırıyordu. Fakat ikilinin partner olacağı açıklandığı anda hikayelerinden önce yaşları konuşulmaya başlanmıştı. 

Kerem Bürsin o dönem 38, Lizge Cömert ise 24 yaşındaydı. Aralarındaki yaş farkı sosyal medyada tartışma yaratınca konu doğrudan Bürsin'e bile sorulmuştu. Oyuncu da insanların yaş konusuna neden bu kadar takıldığını anlamadığını söyleyerek sonuçta yaptıkları işin oyunculuk olduğunu vurgulamıştı. Aradan zaman geçti, Çarpıntı sona erdi...

Şimdiyse aynı ikili bu kez partnerlikleriyle değil, aşk iddiasıyla magazin gündemine geldi. Ortaya atılan yeni iddiaya göre 39 yaşındaki Kerem Bürsin ile 24 yaşındaki Lizge Cömert'in yakınlaştığı ve aşk yaşadığı konuşuluyor. Doğal olarak daha partnerlikleri başladığında gündeme gelen 15 yaş farkı da aşk dedikodusuyla birlikte yeniden konuşulmaya başlandı. Fakat burada altını çizmemiz gereken önemli bir detay var: Şimdilik ortada doğrulanmış bir ilişki yok.

Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'ten aşk iddiasına ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. İkilinin sevgili olduklarını gösterecek yeni bir görüntü ya da birlikte yakalanma durumu da şu an için söz konusu değil. Dolayısıyla 'Kerem Bürsin ve Lizge Cömert sevgili oldu' demek için oldukça erken.

Ama daha önce yaş farklarıyla günlerce konuşulan iki eski partnerin bu kez 'aşk yaşıyorlar' iddiasıyla yan yana gelmesi... Magazinin bu dedikoduyu kolay kolay bırakmayacağını şimdiden söyleyebiliriz.  Bakalım Çarpıntı'nın ekran partnerliği gerçekten aşka mı dönüştü, yoksa bu da magazin kulislerinin kısa ömürlü dedikodularından biri olarak mı kalacak? 👀

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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