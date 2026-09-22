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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda Dünyaya Seslenirken İsrailli Yetkililer Salondan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda Dünyaya Seslenirken İsrailli Yetkililer Salondan Ayrıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2026 - 19:38

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında ilginç anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'deki soykırımı sert sözlerle eleştirdiği sırada İsrail'in BM temsilcileri salondan ayrıldı. O anlar kameralara yansıdı.

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İsrail'in BM temsilcisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında salondan ayrıldı.

İsrail'in BM temsilcisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında salondan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumunda açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasının başından itibaren, Gazze'deki soykırıma dikkat çekti. İsrail'e sert sözlerle yüklenen Erdoğan Gazze'de yaşanan vahşete dünyanın sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması dikkat çeken anlara sahne oldu. Erdoğan'ın Gazze ile ilgili sözlerine hazmedemeyen İsrail'in BM temsilcisi genel kurul salonundan ayrıldı. O anlar kameralara yansıdı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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