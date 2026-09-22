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Bu Sefer Müzik Zevkini Sormayacağız: Kişiliğine Göre Hangi Konsere Gitmelisin?

etiket Bu Sefer Müzik Zevkini Sormayacağız: Kişiliğine Göre Hangi Konsere Gitmelisin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
22.09.2026 - 20:01
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Onedio'nun en sevilen testlerinden birini hazırladık: Kişilik testi!

Kişiliğine göre gitmen gereken konseri merak ettik ve sana keyifli sorular hazırladık! Hadi bakalım, hangi konsere gideceğini keşfedelim!

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1. Başlayalım: Daha önce hiç konser saatini kaçırdığın oldu mu?

2. Sence günün hangi saatinde dinlediğin şarkılar daha anlamlı oluyor?

3. Hayatında en büyük mutluluğu ne zaman yaşadın?

4. Ters köşe sorusu: Çayı şekerli mi içiyorsun yoksa şekersiz mi?

5. Bir filmde başrol oynasaydın, hangi tür filmde rol almak isterdin?

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6. Hayallerimiz bizi ayakta tutan şeylerdir. En büyük hayalin nedir peki?

7. Evde tek başınayken kendi kendine konser verdiğin oluyor mu?

8. Geçmişte hangi zorlukları aştın diye sorsak?

9. Hayatında sıkça tekrarladığın bir motto veya ilham veren bir söz var mı?

10. Son sorudayız! Sana sihirli bir değnek versek, hangi güne geri dönmek isterdin?

Motive konserine gitmelisin!

Motive konserine gitmelisin!

Seçtiğin yanıtlara göre senin en acilinden Motive konserine gitmen gerekiyor! Motive şarkılarına sadece yazın bağıra çağıra eşlik edebileceğimizi kim söyledi? Havalar serinlemeye başlayınca ve hatta soğuk günlerde bile içimizi kıpır kıpır eden Motive'nin şarkılarını hep bir ağızdan her mevsim söylemeliyiz!

Oturduğun yerde bile seni hareketlendiren Motive'nin şarkılarını, oturduğun yerden dinlemek yerine Motive konserlerine Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıklaman yeterli!

Soner Sarıkabadayı konserine gitmelisin!

Soner Sarıkabadayı konserine gitmelisin!

Yıllardır şarkıları dillerden düşmüyor ve uzun yıllar boyunca düşmeyecek! Soner Sarıkabadayı, Türkiye turnesinde ve bir baktın senin şehrinde konser veriyor! Kişiliğine en uygun ses olan Soner Sarıkabadayı'nın konser biletlerine de Passo üzerinden ulaşabilirsin!

Etkinlik detaylarına ulaşmak için hemen buraya tıkla!

Tan Taşçı konserine gitmelisin!

Tan Taşçı konserine gitmelisin!

Verdiğin yanıtlara baktığımızda sana en yakın ismin Tan Taşçı olduğunu söyleyebiliriz! Güçlü sesi, dik duruşu ve asla bozmadığı çizgisi onu her zaman özel kıldı. Bu kadar güçlü bir sesin konserine gitmemek de olmaz!

Tan Taşçı konserlerine Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıklaman yeterli!

Hakan Altun konserine gitmelisin!

Hakan Altun konserine gitmelisin!

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda sana en uygun konserin Hakan Altun konseri olduğunu düşündük! Türkçe şarkıların romantik prensi, duygularımızın tercümanı Hakan Altun’u sadece radyolarda ya da internetten dinlemeye bir ara verelim ve konserine gidelim!

Hakan Altun konserine ait detaylara Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıkla!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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