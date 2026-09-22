Bu Sefer Müzik Zevkini Sormayacağız: Kişiliğine Göre Hangi Konsere Gitmelisin?

Seçtiğin yanıtlara göre senin en acilinden Motive konserine gitmen gerekiyor! Motive şarkılarına sadece yazın bağıra çağıra eşlik edebileceğimizi kim söyledi? Havalar serinlemeye başlayınca ve hatta soğuk günlerde bile içimizi kıpır kıpır eden Motive'nin şarkılarını hep bir ağızdan her mevsim söylemeliyiz!

Oturduğun yerde bile seni hareketlendiren Motive'nin şarkılarını, oturduğun yerden dinlemek yerine Motive konserlerine Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıklaman yeterli!