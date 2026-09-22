Bu Sefer Müzik Zevkini Sormayacağız: Kişiliğine Göre Hangi Konsere Gitmelisin?
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Onedio'nun en sevilen testlerinden birini hazırladık: Kişilik testi!
Kişiliğine göre gitmen gereken konseri merak ettik ve sana keyifli sorular hazırladık! Hadi bakalım, hangi konsere gideceğini keşfedelim!
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1. Başlayalım: Daha önce hiç konser saatini kaçırdığın oldu mu?
2. Sence günün hangi saatinde dinlediğin şarkılar daha anlamlı oluyor?
3. Hayatında en büyük mutluluğu ne zaman yaşadın?
4. Ters köşe sorusu: Çayı şekerli mi içiyorsun yoksa şekersiz mi?
5. Bir filmde başrol oynasaydın, hangi tür filmde rol almak isterdin?
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6. Hayallerimiz bizi ayakta tutan şeylerdir. En büyük hayalin nedir peki?
7. Evde tek başınayken kendi kendine konser verdiğin oluyor mu?
8. Geçmişte hangi zorlukları aştın diye sorsak?
9. Hayatında sıkça tekrarladığın bir motto veya ilham veren bir söz var mı?
10. Son sorudayız! Sana sihirli bir değnek versek, hangi güne geri dönmek isterdin?
Motive konserine gitmelisin!
Soner Sarıkabadayı konserine gitmelisin!
Tan Taşçı konserine gitmelisin!
Hakan Altun konserine gitmelisin!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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