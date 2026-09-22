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Ekim Ayı Gelmeden Konser Biletini Almak İsteyenlere Özel 9 Öneri

etiket Ekim Ayı Gelmeden Konser Biletini Almak İsteyenlere Özel 9 Öneri

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
22.09.2026 - 18:01
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Ekim ayı gelmeden konser biletlerini almanın tam zamanı! Bolca eğleneceğiniz ve müziğe doyacağınız konser önerileriyle geldik. Müzikle dolu bir ay olsun! 👇

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1. Mahmut Orhan

1. Mahmut Orhan

Elektronik müziğin Türkiye'deki en güçlü isimlerinden Mahmut Orhan, Cave projesiyle 2 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde! Dans, elektronik altyapılar ve Mahmut Orhan'ın kendine özgü sound'u eşliğinde müzik dolu bir gece geçirmek isteyenler için kaçırılmayacak bir buluşma. Ekim ayına konserle hızlı bir giriş yapmak istiyorsanız, biletinizi şimdiden almayı unutmayın.

Bu konser için biletinizi hemen Passo'dan alabilirsiniz!

2. The Blaze

2. The Blaze

The Blaze, elektronik müzikle sinematik anlatımı bir araya getiren kendine özgü tarzıyla Türkiye’de üç şehirlik özel bir turneye çıkıyor. 7 Ekim’de İzmir, 8 Ekim’de Ankara ve 9 Ekim’de İstanbul’da gerçekleşecek DJ set performansları, dans etmek kadar atmosferin de önemli olduğu bir gece vadediyor.

Bu konser için biletinizi hemen Passo'dan alabilirsiniz!

3. Serdar Ortaç

3. Serdar Ortaç

Türkçe pop müziğin unutulmaz isimlerinden Serdar Ortaç, yıllardır dillere dolanan şarkılarıyla sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Karabiberim, Padişah ve Bilsem Ki gibi popüler şarkılarını canlı dinlemek isteyenler için konser takvimine eklenebilecek keyifli bir seçenek. 

Bu konser için biletinizi hemen Passo'dan alabilirsiniz!

4. Hakan Altun

4. Hakan Altun

Türk arabesk ve fantezi müziğinin güçlü seslerinden Hakan Altun, duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla sevenleriyle buluşuyor. Aşk, ayrılık ve özlem temalı şarkılara eşlik ederek bolca duygu depolamak isteyenler için konser takvimine eklenebilecek güzel bir seçenek. Telefonun başında çaresizce bekleyenler, şimdi konser zamanı!

Bu konser için biletinizi hemen Passo'dan alabilirsiniz!

5. Motive

5. Motive

Türkçe rap sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Motive, enerjisi yüksek sahne performansıyla konser serisine devam ediyor. Sevilen parçalarını canlı dinlemek, rap müziğin temposunu kalabalıkla birlikte yaşamak isteyenler için şahane bir fırsat. 

Bu konser için biletinizi hemen Passo'dan alabilirsiniz!

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6. Haggard

6. Haggard

Klasik müziğin zarif dünyasıyla metalin sert ve güçlü tarafını aynı sahnede buluşturan Haggard, farklı bir konser deneyimi arayanları bekliyor. Orkestral düzenlemeler, güçlü gitarlar ve etkileyici vokallerin bir araya geldiği bu performans, müzik türleri arasında sınırları kaldırıyor. Metal dinlerken bir yandan senfonik bir atmosferin içine girmek isteyenler için Haggard konseri, ekim ayının dikkat çeken etkinliklerinden biri olabilir.

Bu konser için biletinizi hemen Passo'dan alabilirsiniz!

7. Nil Karaibrahimgil

7. Nil Karaibrahimgil

Kendi dünyasını şarkılarına yansıtan Nil Karaibrahimgil, enerjisi yüksek ve eğlenceli sahne performansıyla konser takviminde yerini alıyor. Yıllardır ezberlenen şarkıları hep birlikte söylemek, biraz nostaljiye biraz da Nil’in kendine has enerjisine kapılmak isteyenler için güzel bir fırsat. Özgür ruhlar müziğe doyacak!

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8. Çilekeş

8. Çilekeş

2000’ler Türkçe rock denince akla gelen gruplardan Çilekeş, güçlü gitarları ve yüksek enerjili performansıyla sahneye çıkıyor. Çilekeş şarkılarıyla gençliğine kısa bir yolculuk yapmak isteyenler için konser, bolca nostalji ve yüksek sesli bir gece vadediyor. 

Bu konser için biletinizi hemen Passo'dan alabilirsiniz!

9. Yıldız Tilbe

9. Yıldız Tilbe

Yıldız Tilbe de yıllardır dilden dile dolaşan şarkılarıyla açık hava konserlerinin vazgeçilmez isimlerinden biri. Delikanlım, Vazgeçtim ve Çabuk Olalım Aşkım gibi şarkılara kalabalıkla birlikte eşlik etmek isteyenler için sonbaharın en keyifli konser seçeneklerinden biri olabilir.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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