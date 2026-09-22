Ekim Ayı Gelmeden Konser Biletini Almak İsteyenlere Özel 9 Öneri
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Ekim ayı gelmeden konser biletlerini almanın tam zamanı! Bolca eğleneceğiniz ve müziğe doyacağınız konser önerileriyle geldik. Müzikle dolu bir ay olsun! 👇
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1. Mahmut Orhan
2. The Blaze
3. Serdar Ortaç
4. Hakan Altun
5. Motive
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6. Haggard
7. Nil Karaibrahimgil
8. Çilekeş
9. Yıldız Tilbe
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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