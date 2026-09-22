AKOM Saat Verdi: İstanbul'da Akşam 20.00'den İtibaren Metrekareye 100 Kilogram Yağış Düşecek

AKOM'un açıklamasına göre, sabah saatlerinde Tuzla, Çekmeköy ve Şile hattında görülen yerel yağışlar öğleden sonra etkisini artırdı. Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde bugün metrekareye 20 ila 40 kilogram yağış düşerken, rüzgarın kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde saatte 30 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Asıl kritik dönemin işten eve dönüş saatleri olan 18.00 ile 24.00 arası olduğu belirtiliyor; bu altı saatlik dilimde aniden bastıracak gök gürültülü sağanağın gece yarısından sabaha kadar da aralıksız sürmesi öngörülüyor. Karadeniz'in nemli havasını taşıyan poyrazın atmosferin üst seviyesindeki soğuk havayla buluşması, yıldırımlı ve şimşekli sağanak yağmur geçişlerine zemin hazırlıyor.

Olası su baskınlarına karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi de sahaya 7 bin 38 personel ve 2 bin 137 araç indirdi; bu ekiplerin 926'sı itfaiye, bin 56'sı İSKİ bünyesinde görev yapıyor. AKOM, vatandaşları ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve yıldırım riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.