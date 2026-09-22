article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AKOM Saat Verdi: İstanbul'da Akşam 20.00'den İtibaren Metrekareye 100 Kilogram Yağış Düşecek

AKOM Saat Verdi: İstanbul'da Akşam 20.00'den İtibaren Metrekareye 100 Kilogram Yağış Düşecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2026 - 20:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Balkanlar üzerinden İstanbul'a hızla giren soğuk ve yağışlı hava sistemi, kentin gökyüzünü öğleden sonra itibarıyla kararttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün saat 20.00'den itibaren kuvvetlenecek yağışın çarşamba gecesine kadar sürebileceğini, Boğaz çevresi başta olmak üzere bazı bölgelerde metrekareye 100 kilograma varan sağanağın düşebileceğini duyurdu. Sıcaklıkların aynı süreçte 6-8 derece birden azalarak 16 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AKOM'dan Peş Peşe Uyarı: Rüzgar Saatte 60 Kilometreye Ulaşacak, Sağanak Çarşamba Gecesine Kadar Sürecek.

AKOM'dan Peş Peşe Uyarı: Rüzgar Saatte 60 Kilometreye Ulaşacak, Sağanak Çarşamba Gecesine Kadar Sürecek.

AKOM'un açıklamasına göre, sabah saatlerinde Tuzla, Çekmeköy ve Şile hattında görülen yerel yağışlar öğleden sonra etkisini artırdı. Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde bugün metrekareye 20 ila 40 kilogram yağış düşerken, rüzgarın kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde saatte 30 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Asıl kritik dönemin işten eve dönüş saatleri olan 18.00 ile 24.00 arası olduğu belirtiliyor; bu altı saatlik dilimde aniden bastıracak gök gürültülü sağanağın gece yarısından sabaha kadar da aralıksız sürmesi öngörülüyor. Karadeniz'in nemli havasını taşıyan poyrazın atmosferin üst seviyesindeki soğuk havayla buluşması, yıldırımlı ve şimşekli sağanak yağmur geçişlerine zemin hazırlıyor.

Olası su baskınlarına karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi de sahaya 7 bin 38 personel ve 2 bin 137 araç indirdi; bu ekiplerin 926'sı itfaiye, bin 56'sı İSKİ bünyesinde görev yapıyor. AKOM, vatandaşları ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve yıldırım riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Yağmur Öncesi Boğaz'da Kartpostallık Kareler: Kara Bulutlar Şehrin Siluetini Sardı.

Yağmur Öncesi Boğaz'da Kartpostallık Kareler: Kara Bulutlar Şehrin Siluetini Sardı.

Yağış başlamadan önce İstanbul'un üzerini kaplayan koyu gri bulutlar, kentin tarihi dokusuyla birleşerek çarpıcı görüntüler oluşturdu. Özellikle Tarihi Yarımada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii ve Boğaz çevresinde etkili olan kara bulut kümeleri havadan da görüntülendi.

Boğaz kıyısında olta sallayan balıkçılar, arkalarında kabaran bulutlarla adeta bir tablo oluşturdu. Yerli ve yabancı turistler de fırsatı kaçırmayarak cep telefonu ve dron kameralarıyla anları kayıt altına aldı.

Ancak AKOM'un uyarısı, gökyüzündeki bu manzaranın kısa sürede yerini şiddetli sağanağa bırakacağı yönünde. Çarşamba gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen sistemle birlikte, bölgesel olarak metrekareye 60 ila 100 kilogram arasında gök gürültülü sağanak yağış düşmesi öngörülüyor.

İstanbul Valiliği de Uyardı: Sel ve Su Baskınına Karşı Tedbirli Olun, Hafta Sonu Tablo Değişiyor.

İstanbul Valiliği de Uyardı: Sel ve Su Baskınına Karşı Tedbirli Olun, Hafta Sonu Tablo Değişiyor.

AKOM'un uyarısına paralel olarak İstanbul Valiliği de kentte sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Valilik açıklamasında, salı ve çarşamba günleri boyunca etkili olacak kuvvetli sağanağın sıcaklıkları mevsim normallerinin 5-7 derece altına düşüreceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün beş günlük tahminine göre perşembeden itibaren hava açmaya başlayacak; cuma ve cumartesi güneşli geçecek. Ancak pazar günü batıdan giriş yapacak yeni bir sistemle birlikte Marmara, Ege ve Batı Karadeniz yeniden gök gürültülü sağanağa teslim olacak.

AKOM, geçtiğimiz hafta da benzer bir uyarıda bulunmuş, İstanbul'da salı gününe dikkat çekerek kent genelinde sağanak görülebileceğini duyurmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın