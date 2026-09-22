AKOM Saat Verdi: İstanbul'da Akşam 20.00'den İtibaren Metrekareye 100 Kilogram Yağış Düşecek
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Balkanlar üzerinden İstanbul'a hızla giren soğuk ve yağışlı hava sistemi, kentin gökyüzünü öğleden sonra itibarıyla kararttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün saat 20.00'den itibaren kuvvetlenecek yağışın çarşamba gecesine kadar sürebileceğini, Boğaz çevresi başta olmak üzere bazı bölgelerde metrekareye 100 kilograma varan sağanağın düşebileceğini duyurdu. Sıcaklıkların aynı süreçte 6-8 derece birden azalarak 16 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
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AKOM'dan Peş Peşe Uyarı: Rüzgar Saatte 60 Kilometreye Ulaşacak, Sağanak Çarşamba Gecesine Kadar Sürecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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