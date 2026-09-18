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AKOM Tarih Verdi: İstanbul'a Kuvvetli Sağanak Geliyor

AKOM Tarih Verdi: İstanbul'a Kuvvetli Sağanak Geliyor

hava durumu Sağanak yağış AKOM
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.09.2026 - 14:07
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İstanbul, hafta sonu yaz sıcaklarını son bir kez yaşayacak. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 22 Eylül Salı günü etkili olacak kuvvetli sağanak yağış için tarih verdi. Sıcaklıklar 28 dereceden 15 dereceye kadar gerileyecek. Yağışlı hava, çarşamba günü de aralıklı olarak sürmeye devam edecek.

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Hafta sonu İstanbul 28 dereceyi görecek, geceleri serinleyecek.

Hafta sonu İstanbul 28 dereceyi görecek, geceleri serinleyecek.

AKOM'un yayınladığı son raporda, İstanbul'da 19-21 Eylül tarihleri arasında yağış beklenmediği belirtildi. Cumartesi günü parçalı bulutlu bir gökyüzü altında sıcaklığın 26 dereceye çıkması öngörülürken, pazar ve pazartesi günleri termometrelerin 28 dereceye kadar tırmanması bekleniyor.

Gündüz saatlerinde yaz sıcaklığının hissedilmeye devam edeceği kentte gece saatlerinde hava serinleyerek 16-18 derece bandına inecek. Böylece hafta sonu boyunca gündüz sıcak, gece ise daha ferah bir hava tablosu yaşanacak.

AKOM, İstanbul'da etkili olacak sağanak yağışın tarihini verdi.

AKOM, İstanbul'da etkili olacak sağanak yağışın tarihini verdi.

Sıcak havanın ardından hafta içine girildiğinde tablo tersine dönecek. AKOM'un uyarısına göre 22 Eylül Salı günü İstanbul genelinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığının gün içinde en düşük 15, en yüksek 23 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor; metrekareye düşecek yağış miktarının ise 3 ile 10 kilogram arasında olacağı bildirildi.

23 Eylül Çarşamba: Yağış aralıklı şekilde devam edecek. En yüksek sıcaklığın 22 dereceye gerilemesi ve metrekareye 2-5 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. 

24 Eylül Perşembe: Yağış, İstanbul genelinde etkisini kaybedecek; gökyüzünün yeniden parçalı ve az bulutlu hale gelmesiyle kentte yağışsız hava tekrar hakim olacak.

AKOM'dan vatandaşlara uyarı

AKOM, sağanağın en yoğun geçeceği saatlerde özellikle alt geçit ve dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan İstanbulluları tedbirli olmaya çağırdı. Sürücülerin yol yüzeyindeki su birikintilerine karşı hız kesmesi, yayaların da şemsiyesini yanından ayırmaması tavsiye edildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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