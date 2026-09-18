AKOM Tarih Verdi: İstanbul'a Kuvvetli Sağanak Geliyor

Sıcak havanın ardından hafta içine girildiğinde tablo tersine dönecek. AKOM'un uyarısına göre 22 Eylül Salı günü İstanbul genelinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığının gün içinde en düşük 15, en yüksek 23 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor; metrekareye düşecek yağış miktarının ise 3 ile 10 kilogram arasında olacağı bildirildi.

23 Eylül Çarşamba: Yağış aralıklı şekilde devam edecek. En yüksek sıcaklığın 22 dereceye gerilemesi ve metrekareye 2-5 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

24 Eylül Perşembe: Yağış, İstanbul genelinde etkisini kaybedecek; gökyüzünün yeniden parçalı ve az bulutlu hale gelmesiyle kentte yağışsız hava tekrar hakim olacak.

AKOM'dan vatandaşlara uyarı

AKOM, sağanağın en yoğun geçeceği saatlerde özellikle alt geçit ve dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan İstanbulluları tedbirli olmaya çağırdı. Sürücülerin yol yüzeyindeki su birikintilerine karşı hız kesmesi, yayaların da şemsiyesini yanından ayırmaması tavsiye edildi.