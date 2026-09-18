AKOM Tarih Verdi: İstanbul'a Kuvvetli Sağanak Geliyor
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İstanbul, hafta sonu yaz sıcaklarını son bir kez yaşayacak. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 22 Eylül Salı günü etkili olacak kuvvetli sağanak yağış için tarih verdi. Sıcaklıklar 28 dereceden 15 dereceye kadar gerileyecek. Yağışlı hava, çarşamba günü de aralıklı olarak sürmeye devam edecek.
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Hafta sonu İstanbul 28 dereceyi görecek, geceleri serinleyecek.
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AKOM, İstanbul'da etkili olacak sağanak yağışın tarihini verdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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