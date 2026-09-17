Motorin 100 TL'yi Geçince EPDK'dan Tabelalara Ayar Geldi

Akaryakıta art arda gelen zamlarla birlikte motorin fiyatı gece yarısından itibaren 100 TL'nin üzerine çıktı. Türkiye'de bugüne kadar akaryakıt tabelaları iki haneli tam sayı ve ardından virgülden sonra tek haneyle gösterilecek şekilde tasarlanmıştı; motorinin üç haneye çıkması bu düzeni bozdu.

Saat 12.00 itibarıyla değişmeye başlayan tabelaların bir kısmı yeni fiyatı sorunsuz gösterebildi. Ancak sistemi eski kalan bazı istasyonlarda pompa ekranı üç haneli rakamı almadığı için motorin fiyatı bölümü boş kaldı ya da hatalı görüntülendi.