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Motorin 100 TL'yi Geçince EPDK'dan Tabelalara Ayar Geldi

Motorin 100 TL'yi Geçince EPDK'dan Tabelalara Ayar Geldi

Akaryakıt Motorin
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.09.2026 - 14:47
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Motorine gece yarısı gelen zamla akaryakıt fiyatlarında ilk kez üç haneli dönem başladı; motorin litresi 100 TL sınırını aştı. Yıllardır iki haneli rakamlara göre tasarlanmış pompa ve tabela ekranları bu ani sıçramaya ayak uyduramayınca istasyonlarda beklenmedik bir görüntü ortaya çıktı. Bayiler, yeni fiyatı nasıl göstereceklerini önce EPDK'ya sordu, cevap gelene kadar da kendi yöntemlerini denedi.

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Motorin 100 TL'yi aşınca tabelalarda bilinmeyen bir sorun çıktı.

Motorin 100 TL'yi aşınca tabelalarda bilinmeyen bir sorun çıktı.

Akaryakıta art arda gelen zamlarla birlikte motorin fiyatı gece yarısından itibaren 100 TL'nin üzerine çıktı. Türkiye'de bugüne kadar akaryakıt tabelaları iki haneli tam sayı ve ardından virgülden sonra tek haneyle gösterilecek şekilde tasarlanmıştı; motorinin üç haneye çıkması bu düzeni bozdu.

Saat 12.00 itibarıyla değişmeye başlayan tabelaların bir kısmı yeni fiyatı sorunsuz gösterebildi. Ancak sistemi eski kalan bazı istasyonlarda pompa ekranı üç haneli rakamı almadığı için motorin fiyatı bölümü boş kaldı ya da hatalı görüntülendi.

Bayiler, fiyatı nasıl göstereceğini EPDK'ya sordu.

Bayiler, fiyatı nasıl göstereceğini EPDK'ya sordu.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bayilerin bu soruyu motorin 100 TL'ye çıkmadan önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yönelttiğini aktardı. Aydilek'in paylaşımına göre EPDK, virgülden sonra tek hane kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığını bildirdi ve tabelada ilan edilen fiyatla pompadan yansıyan ve EPDK'ya bildirilen fiyat arasındaki uyumun önemine dikkat çekti.

Aydilek, kurumun amacının fiyatın vatandaş için anlaşılır kalmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Böylece bayiler, üç haneli rakamı virgülden sonra tek basamağa indirerek tabelalarını mevzuata uygun şekilde güncelleyebildi.

Ekranı yetmeyen istasyonlar kağıtla, elle yazarak çözüm buldu.

Ekranı yetmeyen istasyonlar kağıtla, elle yazarak çözüm buldu.

Halk TV'deki canlı yayında konuyu ekrana taşıyan Ebru Baki, öğlen saat 12.00'den itibaren tabelaların değişmeye başladığını ama her istasyonun aynı hızda uyum sağlayamadığını anlattı. Bazı noktalarda 100 TL'yi aşan yeni fiyat anında görülürken, bazı tabelalarda motorin bölümünün tamamen boş kaldığı belirlendi; bunun nedeni de pompa ekranlarının üç haneli rakamı teknik olarak almaması.

Baki'nin aktardığına göre sistemini güncelleyemeyen bazı istasyonlar pratik çözümlere başvurdu: kimi ekrana kağıt yapıştırıp fiyatı elle yazdı, kimi de kuruş hanesini tamamen çıkardı. Tabelasını ayarlayamayan ya da altyapısı güncel olmayan işletmeler için bu geçici yöntemler şimdilik işi idare etti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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