Motorin 100 TL'yi Geçince EPDK'dan Tabelalara Ayar Geldi
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Motorine gece yarısı gelen zamla akaryakıt fiyatlarında ilk kez üç haneli dönem başladı; motorin litresi 100 TL sınırını aştı. Yıllardır iki haneli rakamlara göre tasarlanmış pompa ve tabela ekranları bu ani sıçramaya ayak uyduramayınca istasyonlarda beklenmedik bir görüntü ortaya çıktı. Bayiler, yeni fiyatı nasıl göstereceklerini önce EPDK'ya sordu, cevap gelene kadar da kendi yöntemlerini denedi.
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Motorin 100 TL'yi aşınca tabelalarda bilinmeyen bir sorun çıktı.
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Bayiler, fiyatı nasıl göstereceğini EPDK'ya sordu.
Ekranı yetmeyen istasyonlar kağıtla, elle yazarak çözüm buldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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