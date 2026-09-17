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Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Masadaki 3 Zam Senaryosu Belli Oldu!

Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Masadaki 3 Zam Senaryosu Belli Oldu!

Zam Merkez Bankası Asgari Ücret
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.09.2026 - 15:07
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2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde enflasyon tahminlerine dayalı üç ayrı zam senaryosu netleşti. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni maaş, yüzde 20 ile yüzde 30 arasında değişen üç farklı ihtimale göre şekillenecek.

Kaynak: Haber Global

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Asgari ücret 2026'da ne kadar oldu?

Asgari ücret 2026'da ne kadar oldu?

Türkiye'de milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan etkileyen asgari ücret tartışması yeniden gündemde. Şu anda uygulanan net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş seviyesinde bulunurken, işverene çıkardığı maliyeti gösteren brüt tutar 33 bin 30 lira olarak hesaplanıyor. Bu rakamlar, aralıkta başlayacak pazarlık sürecinin başlangıç noktasını oluşturuyor.

Yeni dönemde uygulanacak zam oranı henüz kesinleşmemiş olsa da, Orta Vadeli Program ile Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleri, olası artışın alt sınırını işaret ediyor. Ekonomi çevrelerinde konuşulan senaryolar, hem enflasyonu telafi etmeyi hem de çalışanın alım gücünü koruma iddiasını taşıyor. 

Son yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında sık sık gündeme gelen asgari ücret zammı, hem çalışan kesimin alım gücünü hem de işletmelerin maliyet planlamasını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle her yıl aralık ayına yaklaşılırken kamuoyunun gözü, komisyonun toplanacağı tarihe ve açıklanacak orana çevriliyor.

Asgari ücret ne kadar olacak 2027? Masada üç senaryo var!

Asgari ücret ne kadar olacak 2027? Masada üç senaryo var!

1. Senaryo: Masada bulunan ilk senaryoya göre, OVP ve Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleriyle uyumlu görülen yüzde 20'lik artış hayata geçerse net asgari ücret 33 bin 690 liraya yükselecek.

2. Senaryo: Ekonomistlerin çoğunluğunun beklentisini yansıtan yüzde 25'lik ikinci senaryoda ise rakam 35 bin 94 liraya çıkıyor.

3. Senaryo: Masadaki en iddialı ihtimal olan yüzde 30'luk zam gerçekleşirse, çalışanların eline geçecek net tutar 36 bin 489 liraya kadar yükselebiliyor.

2027 için konuşulan yüzde 20-30 bandındaki senaryolar, önceki dönemlere kıyasla daha geniş bir aralığı kapsıyor; bu da pazarlık sürecinin bu yıl daha çekişmeli geçebileceğine işaret ediyor.

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Hangi senaryonun uygulanacağı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geleceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayındaki görüşmelerinde şekillenecek. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3 ila 4 toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Toplantıların sonunda ise asgari ücretin Aralık ayı sonuna kadar açıklanması gerekiyor. 

Yeni asgari ücret ise Ocak 2027 itibarıyla da hesaplara yansıyacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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