Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Masadaki 3 Zam Senaryosu Belli Oldu!
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2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde enflasyon tahminlerine dayalı üç ayrı zam senaryosu netleşti. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni maaş, yüzde 20 ile yüzde 30 arasında değişen üç farklı ihtimale göre şekillenecek.
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Asgari ücret 2026'da ne kadar oldu?
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Asgari ücret ne kadar olacak 2027? Masada üç senaryo var!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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