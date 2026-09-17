Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Masadaki 3 Zam Senaryosu Belli Oldu!

Türkiye'de milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan etkileyen asgari ücret tartışması yeniden gündemde. Şu anda uygulanan net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş seviyesinde bulunurken, işverene çıkardığı maliyeti gösteren brüt tutar 33 bin 30 lira olarak hesaplanıyor. Bu rakamlar, aralıkta başlayacak pazarlık sürecinin başlangıç noktasını oluşturuyor.

Yeni dönemde uygulanacak zam oranı henüz kesinleşmemiş olsa da, Orta Vadeli Program ile Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleri, olası artışın alt sınırını işaret ediyor. Ekonomi çevrelerinde konuşulan senaryolar, hem enflasyonu telafi etmeyi hem de çalışanın alım gücünü koruma iddiasını taşıyor.

Son yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında sık sık gündeme gelen asgari ücret zammı, hem çalışan kesimin alım gücünü hem de işletmelerin maliyet planlamasını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle her yıl aralık ayına yaklaşılırken kamuoyunun gözü, komisyonun toplanacağı tarihe ve açıklanacak orana çevriliyor.