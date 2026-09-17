Altının Yeni Sınırı Açıklandı: O Rakamı Görmeden Baskı Bitmeyecek
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ABD Merkez Bankası FED, üç yıl aradan sonra ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Kararın ardından ons altın yüzde 0,7 değer kaybederek 4.263 dolara geriledi, dolar endeksi ise beş hafta sonra yeniden 100 seviyesinin üzerine çıktı. Bugünkü ilk işlemlerde altın 4.282 dolara yükselerek sınırlı bir toparlanma sergiliyor. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen ise sarı metaldeki baskının ne zaman hafifleyebileceğini seviye vererek açıkladı.
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Fed'in faiz kararı piyasalarda hareketliliğe yol açtı.
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Ole Hansen'den kritik uyarı: Ons altın 4.350 doları görmeden baskı bitmeyecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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