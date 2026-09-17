Altının Yeni Sınırı Açıklandı: O Rakamı Görmeden Baskı Bitmeyecek

FED'in dikkatle beklenen faiz kararı, piyasaların öngördüğü şekilde çıktı. Banka, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 bandına taşıdı; karar oy birliğiyle alındı. FED yetkilileri, yıl sonuna kadar bir faiz artırımının daha gündemde olabileceğine işaret etti.

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, kararın ardından yaptığı değerlendirmede bankanın üç yıl aradan sonra yeniden faiz artırdığına dikkat çekti. Tokalı'ya göre 18 FED üyesinden 12'si yıl sonuna kadar bir faiz artırımı daha öngörürken, 4 üye iki artırımın mümkün olduğunu düşünüyor. 2027 için daha önce beklenen faiz indirimleri masadan kalkarken, 2028 ve 2029'da birer indirim öngörülüyor; bu yılın enflasyon tahminleri de 0,1 puan yukarı çekildi.

Kararın ardından piyasalarda hareketlilik arttı. Dolar endeksi beş haftanın ardından yeniden 100 seviyesinin üzerine çıkarken, 2 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 4,7'yi aşarak Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu tablo, faiz getirisi olmayan ons altın üzerinde ek bir baskı unsuru oluşturdu.