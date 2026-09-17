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Altının Yeni Sınırı Açıklandı: O Rakamı Görmeden Baskı Bitmeyecek

Altının Yeni Sınırı Açıklandı: O Rakamı Görmeden Baskı Bitmeyecek

Merkez Bankası Dolar Faiz
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.09.2026 - 15:23
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ABD Merkez Bankası FED, üç yıl aradan sonra ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Kararın ardından ons altın yüzde 0,7 değer kaybederek 4.263 dolara geriledi, dolar endeksi ise beş hafta sonra yeniden 100 seviyesinin üzerine çıktı. Bugünkü ilk işlemlerde altın 4.282 dolara yükselerek sınırlı bir toparlanma sergiliyor. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen ise sarı metaldeki baskının ne zaman hafifleyebileceğini seviye vererek açıkladı.

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Fed'in faiz kararı piyasalarda hareketliliğe yol açtı.

Fed'in faiz kararı piyasalarda hareketliliğe yol açtı.

FED'in dikkatle beklenen faiz kararı, piyasaların öngördüğü şekilde çıktı. Banka, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 bandına taşıdı; karar oy birliğiyle alındı. FED yetkilileri, yıl sonuna kadar bir faiz artırımının daha gündemde olabileceğine işaret etti.

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, kararın ardından yaptığı değerlendirmede bankanın üç yıl aradan sonra yeniden faiz artırdığına dikkat çekti. Tokalı'ya göre 18 FED üyesinden 12'si yıl sonuna kadar bir faiz artırımı daha öngörürken, 4 üye iki artırımın mümkün olduğunu düşünüyor. 2027 için daha önce beklenen faiz indirimleri masadan kalkarken, 2028 ve 2029'da birer indirim öngörülüyor; bu yılın enflasyon tahminleri de 0,1 puan yukarı çekildi.

Kararın ardından piyasalarda hareketlilik arttı. Dolar endeksi beş haftanın ardından yeniden 100 seviyesinin üzerine çıkarken, 2 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 4,7'yi aşarak Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu tablo, faiz getirisi olmayan ons altın üzerinde ek bir baskı unsuru oluşturdu.

Ole Hansen'den kritik uyarı: Ons altın 4.350 doları görmeden baskı bitmeyecek.

Ole Hansen'den kritik uyarı: Ons altın 4.350 doları görmeden baskı bitmeyecek.

Faiz kararının ardından ons altın dün yüzde 0,7 değer kaybederek 4.263 dolardan kapanış yaptı; gün içinde ise 4.235 dolara kadar gerileyerek 7 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi test etti. Bugünkü ilk işlemlerde altın 4.282 dolara yükselerek yüzde 0,4 civarında prim yapıyor.

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, önümüzdeki günlerde mali ve jeopolitik risklere karşı korunma arayan yatırımcıların talebinin, altında daha derin bir düzeltmeyi önleyip önleyemeyeceğinin belirleyici olacağını söyledi. Hansen'e göre sarı metaldeki mevcut baskının hafiflemesi için ons fiyatının önce 4.350 doların, ardından 4.425 doların üzerine çıkması gerekiyor.

Yüksek faiz, güçlü dolar endeksi ve yükselen tahvil getirileri altın üzerinde baskı oluştururken; jeopolitik riskler ve küresel mali belirsizlikler güvenli liman talebini destekleyebiliyor. Önümüzdeki süreçte petrol fiyatlarının seyri ile ABD'de açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri, altının yönü açısından belirleyici olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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