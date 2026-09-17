Manifest'in Yıldızı Hilal Yelekçi'den Şaşırtan İmaj: "Yapay Zeka Değil Gerçek!"
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Son dönemin en popüler grubu Manifest'in başarılı üyesi Hilal Yelekçi, Tokyo'dan paylaştığı kısa ve sarı saçlı fotoğrafıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranlarının yapay zeka sandığı yeni imajının ardındaki eğlenceli gerçeği ise ünlü şarkıcı bizzat açıkladı.
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Son dönemin parlayan müzik gruplarından Manifest'in sevilen ismi Hilal Yelekçi, radikal bir imaj değişikliği izlenimi veren son paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı.
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Hilal Yelekçi'nin açıklaması:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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