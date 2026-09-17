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Manifest'in Yıldızı Hilal Yelekçi'den Şaşırtan İmaj: "Yapay Zeka Değil Gerçek!"

Manifest'in Yıldızı Hilal Yelekçi'den Şaşırtan İmaj: "Yapay Zeka Değil Gerçek!"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.09.2026 - 15:35
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Son dönemin en popüler grubu Manifest'in başarılı üyesi Hilal Yelekçi, Tokyo'dan paylaştığı kısa ve sarı saçlı fotoğrafıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranlarının yapay zeka sandığı yeni imajının ardındaki eğlenceli gerçeği ise ünlü şarkıcı bizzat açıkladı.

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Son dönemin parlayan müzik gruplarından Manifest'in sevilen ismi Hilal Yelekçi, radikal bir imaj değişikliği izlenimi veren son paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı.

Son dönemin parlayan müzik gruplarından Manifest'in sevilen ismi Hilal Yelekçi, radikal bir imaj değişikliği izlenimi veren son paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı.

Tokyo'da bulunduğu sırada sarı ve kısacık saçlarıyla kamera karşısına geçen ünlü isim, bu kareyi sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce etkileşim alan fotoğraf, Yelekçi'nin alışılmışın dışındaki görünümü nedeniyle tartışmaları da beraberinde getirdi. Birçok kullanıcı, bu çarpıcı karenin bir dijital hile olabileceğini ve yapay zeka ile üretildiğini iddia etti. Gelen yoğun yorumlar ve yapay zeka tartışmaları üzerine sessizliğini bozan Hilal Yelekçi, konuya açıklık getirdi. 

Görüntünün sahte olmadığını ve tamamen gerçek olduğunu vurgulayan başarılı şarkıcı kafasındakinin sadece bir peruk olduğunu itiraf etti. Ünlü isim, takipçilerini güldüren açıklamasında saç şekillendiricisinin bozulduğunu ve saçını yapmaya üşendiği için böyle pratik bir yola başvurduğunu belirtti.

Hilal Yelekçi'nin açıklaması:

Hilal Yelekçi'nin açıklaması:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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