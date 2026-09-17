Manifest'in Yıldızı Hilal Yelekçi'den Şaşırtan İmaj: "Yapay Zeka Değil Gerçek!"

Tokyo'da bulunduğu sırada sarı ve kısacık saçlarıyla kamera karşısına geçen ünlü isim, bu kareyi sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce etkileşim alan fotoğraf, Yelekçi'nin alışılmışın dışındaki görünümü nedeniyle tartışmaları da beraberinde getirdi. Birçok kullanıcı, bu çarpıcı karenin bir dijital hile olabileceğini ve yapay zeka ile üretildiğini iddia etti. Gelen yoğun yorumlar ve yapay zeka tartışmaları üzerine sessizliğini bozan Hilal Yelekçi, konuya açıklık getirdi.

Görüntünün sahte olmadığını ve tamamen gerçek olduğunu vurgulayan başarılı şarkıcı kafasındakinin sadece bir peruk olduğunu itiraf etti. Ünlü isim, takipçilerini güldüren açıklamasında saç şekillendiricisinin bozulduğunu ve saçını yapmaya üşendiği için böyle pratik bir yola başvurduğunu belirtti.