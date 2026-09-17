Prenses Diana'nın Yeni Kitabı Matbaadan Yola Çıkmadan Çalındı: 4 Kopya Kayıp, Gerçekler Örtbas mi Ediliyor?
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Prenses Diana'nın kardeşi Kont Spencer, ablasının ölümünün 30. yıldönümüne özel bir kitap kaleme aldı. Kitabın Hollandaca baskısına ait kopyalar, matbaadan depoya sevk edilirken bir nakliye kamyonundan gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Olay, kamuoyunda merakla beklenen kitaptaki bilgilerin üzerinin örtülmek istendiği iddialarını gündeme taşıdı.
Kaynak: Sabah
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Prenses Diana, İngiliz kraliyet ailesinin en çok sevilen ismi olarak insani çalışmalarıyla tarihe geçti.
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Kont Spencer, kız kardeşi Diana hakkındaki gerçekleri anlatan yeni bir kitap kaleme aldı.
Kitabın daha raflara çıkmadan çalınması, kamuoyunda gerçeklerin örtbas edildiği iddialarını yeniden alevlendirdi.
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