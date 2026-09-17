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Prenses Diana'nın Yeni Kitabı Matbaadan Yola Çıkmadan Çalındı: 4 Kopya Kayıp, Gerçekler Örtbas mi Ediliyor?

Prenses Diana'nın Yeni Kitabı Matbaadan Yola Çıkmadan Çalındı: 4 Kopya Kayıp, Gerçekler Örtbas mi Ediliyor?

İngiltere Prens Harry Prens Charles
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
17.09.2026 - 12:30
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Prenses Diana'nın kardeşi Kont Spencer, ablasının ölümünün 30. yıldönümüne özel bir kitap kaleme aldı. Kitabın Hollandaca baskısına ait kopyalar, matbaadan depoya sevk edilirken bir nakliye kamyonundan gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Olay, kamuoyunda merakla beklenen kitaptaki bilgilerin üzerinin örtülmek istendiği iddialarını gündeme taşıdı.

Kaynak: Sabah

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Prenses Diana, İngiliz kraliyet ailesinin en çok sevilen ismi olarak insani çalışmalarıyla tarihe geçti.

Prenses Diana, İngiliz kraliyet ailesinin en çok sevilen ismi olarak insani çalışmalarıyla tarihe geçti.

1961 doğumlu Diana, 1981'de Prens Charles ile evlenerek dünya çapında ilgi gören bir kraliyet figürüne dönüştü. AIDS hastalarına sarılan fotoğrafları ve kara mayınlarına karşı yürüttüğü kampanyalarla 'halkın prensesi' unvanını kazandı. 1996'da boşandığı Charles'tan sonra da kamuoyunun gözünden hiç düşmedi. 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi, onu tarihin en çok konuşulan kraliyet üyelerinden biri haline getirdi.

Kont Spencer, kız kardeşi Diana hakkındaki gerçekleri anlatan yeni bir kitap kaleme aldı.

Kont Spencer, kız kardeşi Diana hakkındaki gerçekleri anlatan yeni bir kitap kaleme aldı.

Diana'nın ölümünün 30. yıldönümüne özel hazırlanan kitabın Hollandaca baskısına ait dört kopyası, matbaadan depoya sevk edilirken bir nakliye kamyonundan çalındı. Hırsızlığın, şoförün Hollanda kırsalındaki bir otoparkta mola verip kabininde uyuduğu sırada gerçekleştiği öne sürülüyor. Hollanda polisi olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, hırsızlığın nasıl gerçekleştiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Kitabın daha raflara çıkmadan çalınması, kamuoyunda gerçeklerin örtbas edildiği iddialarını yeniden alevlendirdi.

Kitabın daha raflara çıkmadan çalınması, kamuoyunda gerçeklerin örtbas edildiği iddialarını yeniden alevlendirdi.

Kont Spencer'ın 'Diana hakkında gerçeği anlatmak istiyorum' sözleriyle duyurduğu eserin hedef alınması, geçmişte Prens Harry'nin anı kitabının yayın tarihinden önce sızdırılmasını akıllara getirdi. Kitabın yayın haklarını elinde bulunduran yayıncı kuruluşlar konuyla ilgili sessizliğini korurken, Diana'nın gizemli yaşamı ve ölümü üzerindeki tartışmalar bir kez daha alevlendi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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