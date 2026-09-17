Prenses Diana'nın Yeni Kitabı Matbaadan Yola Çıkmadan Çalındı: 4 Kopya Kayıp, Gerçekler Örtbas mi Ediliyor?

1961 doğumlu Diana, 1981'de Prens Charles ile evlenerek dünya çapında ilgi gören bir kraliyet figürüne dönüştü. AIDS hastalarına sarılan fotoğrafları ve kara mayınlarına karşı yürüttüğü kampanyalarla 'halkın prensesi' unvanını kazandı. 1996'da boşandığı Charles'tan sonra da kamuoyunun gözünden hiç düşmedi. 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi, onu tarihin en çok konuşulan kraliyet üyelerinden biri haline getirdi.