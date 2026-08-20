Kraliyet Ailesinde Sürpriz Gelişme! Harry ve Meghan, İngiltere'ye Geri Dönüyor

BBC'nin haberine göre 2020 yılında kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD'ye taşınan çift, bu ayın sonunda çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye yerleşmeyi planlıyor. Habere göre Prens Harry ve Meghan Markle, ABD'den ayrıldıktan sonra Londra dışında bulunan ve kraliyet ailesine ait olmayan özel bir konutta yaşayacak.

Çiftin İngiltere'ye dönüş planının en dikkat çeken detaylarından biri ise çocuklarıyla ilgili oldu. Yedi yaşındaki Prens Archie ile beş yaşındaki Prenses Lilibet'in eylül ayında bir İngiliz okulunda eğitime başlamaları için kayıtlarının yaptırıldığı belirtildi.