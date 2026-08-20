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Kraliyet Ailesinde Sürpriz Gelişme! Harry ve Meghan, İngiltere'ye Geri Dönüyor

Kraliyet Ailesinde Sürpriz Gelişme! Harry ve Meghan, İngiltere'ye Geri Dönüyor

Prens Harry
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.08.2026 - 12:41
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2020'de Kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle'ın yıllar sonra İngiltere'ye dönmeye hazırlandığı bildirildi. BBC'nin haberine göre çiftin taşınma hazırlıkları ilerlerken Archie ve Lilibet için İngiltere'de okul kaydı bile yaptırıldı. Kral Charles'ın ise kararı kısa süre önce öğrendiği belirtildi.

KAYNAK: BBC

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Prens Harry ve Meghan Markle'ın yıllar sonra İngiltere'ye dönmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın yıllar sonra İngiltere'ye dönmeye hazırlandığı öne sürüldü.

BBC'nin haberine göre 2020 yılında kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD'ye taşınan çift, bu ayın sonunda çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye yerleşmeyi planlıyor. Habere göre Prens Harry ve Meghan Markle, ABD'den ayrıldıktan sonra Londra dışında bulunan ve kraliyet ailesine ait olmayan özel bir konutta yaşayacak.

Çiftin İngiltere'ye dönüş planının en dikkat çeken detaylarından biri ise çocuklarıyla ilgili oldu. Yedi yaşındaki Prens Archie ile beş yaşındaki Prenses Lilibet'in eylül ayında bir İngiliz okulunda eğitime başlamaları için kayıtlarının yaptırıldığı belirtildi.

Kraliyet görevlerini bırakmışlardı, 6 yıl sonra geri dönüyorlar!

Kraliyet görevlerini bırakmışlardı, 6 yıl sonra geri dönüyorlar!

BBC'nin aktardığına göre Prens Harry ve Meghan Markle, Kral Charles'a taşınma kararını pazar günü bildirdi. Kral'ın geçen hafta sonuna kadar çiftin İngiltere'ye dönme planından haberdar olmadığı ancak Sussex ailesini özel ve kişisel olarak daha sık görebilecek olmaktan memnuniyet duyduğu ifade edildi. Harry ve Meghan'ın İngiltere'ye dönmesi, kraliyet görevlerine de geri dönecekleri anlamına gelmiyor. Habere göre çiftin kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olarak yeniden görev üstlenmesine ilişkin şu an için herhangi bir plan bulunmuyor.

Prens Harry, 2020 yılında kraliyet görevlerini bıraktığını açıklamış ve Meghan Markle ile ABD'ye taşınmıştı. Harry'nin daha sonra verdiği röportajlarda ve yayımladığı kitabında kraliyet ailesiyle ilgili yaptığı açıklamalar, özellikle babası ve kardeşiyle ilişkilerini dünya gündemine taşımıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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