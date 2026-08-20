Kraliyet Ailesinde Sürpriz Gelişme! Harry ve Meghan, İngiltere'ye Geri Dönüyor
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2020'de Kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle'ın yıllar sonra İngiltere'ye dönmeye hazırlandığı bildirildi. BBC'nin haberine göre çiftin taşınma hazırlıkları ilerlerken Archie ve Lilibet için İngiltere'de okul kaydı bile yaptırıldı. Kral Charles'ın ise kararı kısa süre önce öğrendiği belirtildi.
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Prens Harry ve Meghan Markle'ın yıllar sonra İngiltere'ye dönmeye hazırlandığı öne sürüldü.
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Kraliyet görevlerini bırakmışlardı, 6 yıl sonra geri dönüyorlar!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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