article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlüler Dosyası
Aşkını Gözlerden Uzak Yaşıyordu: Jim Carrey 64 Yaşında Üçüncü Kez Evlendi!

Aşkını Gözlerden Uzak Yaşıyordu: Jim Carrey 64 Yaşında Üçüncü Kez Evlendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 08:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hollywood'un efsanevi aktörü Jim Carrey, özel hayatıyla ilgili sürpriz bir karara imza atarak üçüncü kez nikah masasına oturdu. 64 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak bir birliktelik yaşadığı kız arkadaşı Min Ah ile Los Angeles'ta düzenlenen sade ve gizli bir törenle hayatını birleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kimimizi kahkahaya boğdu, kimimizi ağlattı: Jim Carrey’nin filmlerinin hepimizde ayrı bir yeri var.

Kimimizi kahkahaya boğdu, kimimizi ağlattı: Jim Carrey’nin filmlerinin hepimizde ayrı bir yeri var.

Maske, Salak ile Avanak ve Ace Ventura denince akla gelen ilk isim elbette Jim Carrey. Kendine has mimikleri, enerjisi ve canlandırdığı sıra dışı karakterlerle hafızalarımıza kazınan oyuncu, yıllardır sinemanın en sevilen yüzlerinden biri. Özellikle 1994’te peş peşe izleyiciyle buluşan bu üç film, Carrey’nin kariyerinde bambaşka bir sayfa açmıştı.

Ancak onu yalnızca komedileriyle anlatmak olmaz. The Truman Show ile yaşadığı dünyanın gerçekliğini sorgulayan Truman’a, Sil Baştan ile sevdiği kadını hafızasından silmeye çalışan Joel’e hayat veren Carrey, bu kez bizi güldürmek yerine boğazımızda bir düğüm bırakmıştı. Aydaki Adam ve Aman Tanrım da eklenince, ortaya dönüp dönüp izlediğimiz filmlerle dolu bir kariyer çıkıyor.

Son yıllarda Sonic serisindeki Dr. Robotnik rolüyle yeni neslin de tanıdığı oyuncu, bu kez bir filmiyle değil, özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle gündemde. 64 yaşındaki Jim Carrey, üçüncü kez dünyaevine girdi!

Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Jim Carrey ve Min Ah, sessiz sedasız evlendi.

Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Jim Carrey ve Min Ah, sessiz sedasız evlendi.

Jim Carrey, uzun süredir birlikte olduğu Min Ah ile Los Angeles’ta küçük ve özel bir törenle hayatını birleştirdi. Evlilik haberi oyuncunun temsilcisi tarafından da doğrulandı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, nikâhıyla sevenlerine sürpriz yaptı. 

Aslında Carrey, geçtiğimiz şubat ayında Paris’te düzenlenen César Ödülleri’nde Min Ah’ya duyduğu sevgiyi dile getirmişti. Onur ödülünü almak için sahneye çıkan oyuncu, Fransızca yaptığı konuşmada sevgilisine teşekkür etmiş ve onu sevdiğini söylemişti. Çiftin birlikte katıldığı bu özel gecede Carrey’nin kızı Jane ve torunu Jackson da yanlarındaydı. 

Bu nikâh, ünlü oyuncunun üçüncü evliliği oldu. Carrey, ilk evliliğini 1987’de kızı Jane’in annesi Melissa Womer ile yapmış, çift 1995’te boşanmıştı. Ardından Salak ile Avanak filmindeki rol arkadaşı Lauren Holly ile 1996’da evlenmiş, ancak bu birliktelik de bir yıldan kısa sürmüştü. Yıllar sonra yeniden evlenen oyuncu, Min Ah ile ilişkisinde olduğu gibi düğününde de sade bir töreni tercih etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın