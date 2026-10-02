Aşkını Gözlerden Uzak Yaşıyordu: Jim Carrey 64 Yaşında Üçüncü Kez Evlendi!

Maske, Salak ile Avanak ve Ace Ventura denince akla gelen ilk isim elbette Jim Carrey. Kendine has mimikleri, enerjisi ve canlandırdığı sıra dışı karakterlerle hafızalarımıza kazınan oyuncu, yıllardır sinemanın en sevilen yüzlerinden biri. Özellikle 1994’te peş peşe izleyiciyle buluşan bu üç film, Carrey’nin kariyerinde bambaşka bir sayfa açmıştı.

Ancak onu yalnızca komedileriyle anlatmak olmaz. The Truman Show ile yaşadığı dünyanın gerçekliğini sorgulayan Truman’a, Sil Baştan ile sevdiği kadını hafızasından silmeye çalışan Joel’e hayat veren Carrey, bu kez bizi güldürmek yerine boğazımızda bir düğüm bırakmıştı. Aydaki Adam ve Aman Tanrım da eklenince, ortaya dönüp dönüp izlediğimiz filmlerle dolu bir kariyer çıkıyor.

Son yıllarda Sonic serisindeki Dr. Robotnik rolüyle yeni neslin de tanıdığı oyuncu, bu kez bir filmiyle değil, özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle gündemde. 64 yaşındaki Jim Carrey, üçüncü kez dünyaevine girdi!