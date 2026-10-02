Aşkını Gözlerden Uzak Yaşıyordu: Jim Carrey 64 Yaşında Üçüncü Kez Evlendi!
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Hollywood'un efsanevi aktörü Jim Carrey, özel hayatıyla ilgili sürpriz bir karara imza atarak üçüncü kez nikah masasına oturdu. 64 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak bir birliktelik yaşadığı kız arkadaşı Min Ah ile Los Angeles'ta düzenlenen sade ve gizli bir törenle hayatını birleştirdi.
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Kimimizi kahkahaya boğdu, kimimizi ağlattı: Jim Carrey’nin filmlerinin hepimizde ayrı bir yeri var.
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Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Jim Carrey ve Min Ah, sessiz sedasız evlendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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