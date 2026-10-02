Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıkan Melisa Şenolsun’dan İlk Açıklama!
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Melisa Şenolsun’dan açıklama geldi. Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında oyuncunun saç örneğinin pozitif çıktığı bildirilmişti. Şenolsun, sosyal medya hesabından kamuoyuna seslendi. Kan ve idrar örneklerinin negatif olduğunu belirten oyuncu, herhangi bir madde kullanmadığını söyledi. İncelemelerin tekrarlanması için ilgili adli makamlara başvuracağını duyurdu.
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Melisa Şenolsun, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasındaydı.
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Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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