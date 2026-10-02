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Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıkan Melisa Şenolsun’dan İlk Açıklama!

Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıkan Melisa Şenolsun’dan İlk Açıklama!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 08:33
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Melisa Şenolsun’dan açıklama geldi. Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında oyuncunun saç örneğinin pozitif çıktığı bildirilmişti. Şenolsun, sosyal medya hesabından kamuoyuna seslendi. Kan ve idrar örneklerinin negatif olduğunu belirten oyuncu, herhangi bir madde kullanmadığını söyledi. İncelemelerin tekrarlanması için ilgili adli makamlara başvuracağını duyurdu.

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Melisa Şenolsun, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasındaydı.

Melisa Şenolsun, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasındaydı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında, aralarında oyuncuların da bulunduğu çok sayıda tanınmış isimden biyolojik örnekler alınmıştı.

Soruşturmada adı geçen Melisa Şenolsun da gözaltı işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’nda test vermişti. İşlemleri sonrasında serbest bırakılan oyuncunun test sonuçları bekleniyordu. 

Melisa Şenolsun’un saç örneğindeki yasaklı madde testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede Melisa Şenolsun’un saç örneğinde yasaklı madde tespit edildi. Oyuncunun saç testinin pozitif çıktığı bilgisi, dün basına yansıdı.

Şenolsun, bunun ardından yaptığı paylaşımda kan ve idrar örneklerinin negatif sonuçlandığını belirtti. Saç örneğindeki bulguyu şaşkınlıkla öğrendiğini söyleyen oyuncu, yeniden inceleme talebinde bulunacağını açıkladı.

Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Oyuncu, “Kamuoyuna Açıklama” başlığıyla paylaştığı metinde şu ifadeleri kullandı:

“Hakkımda bugün basına yansıyan haberleri üzüntüyle takip ediyorum.

Yapılan incelemelerde kan ve idrar örneklerimin negatif sonuçlanmasına rağmen, saç örneğimde pozitif bir bulguya rastlandığını şaşkınlıkla öğrendim.

Uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığımı bir kez daha açık ve net bir şekilde belirtmek isterim. Bu nedenle, kan ve idrar örneklerimin negatif olmasına karşın saç örneğimde ortaya çıkan bulgunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu konuda gerekli incelemelerin tekrarlanması için avukatım aracılığıyla ilgili adli makamlara başvuracağım.

Süreç henüz devam ederken hakkımda yapılan yorumları üzüntüyle takip ediyorum. Gerçeğin en kısa zamanda ortaya çıkacağına inancım tamdır.

Sevgilerimle,

Melisa Şenolsun”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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