Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıkan Melisa Şenolsun’dan İlk Açıklama!

Oyuncu, “Kamuoyuna Açıklama” başlığıyla paylaştığı metinde şu ifadeleri kullandı:

“Hakkımda bugün basına yansıyan haberleri üzüntüyle takip ediyorum.

Yapılan incelemelerde kan ve idrar örneklerimin negatif sonuçlanmasına rağmen, saç örneğimde pozitif bir bulguya rastlandığını şaşkınlıkla öğrendim.

Uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığımı bir kez daha açık ve net bir şekilde belirtmek isterim. Bu nedenle, kan ve idrar örneklerimin negatif olmasına karşın saç örneğimde ortaya çıkan bulgunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu konuda gerekli incelemelerin tekrarlanması için avukatım aracılığıyla ilgili adli makamlara başvuracağım.

Süreç henüz devam ederken hakkımda yapılan yorumları üzüntüyle takip ediyorum. Gerçeğin en kısa zamanda ortaya çıkacağına inancım tamdır.

Sevgilerimle,

Melisa Şenolsun”