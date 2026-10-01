Yasaklı Madde Test Sonucu Pozitif Çıkan Afra Saraçoğlu’ndan İlk Açıklama!

“Herkese merhaba. Hakkımdaki sürece dair bu açıklamayı en şeffaf haliyle, sizlerle paylaşmak isterim.

Bu açıklamayı yapmak için beklememin sebebi, şahsıma ait adli tıp raporunun dosyaya henüz bugün yüklenmiş olmasıdır.

Soruşturmadan haberdar olur olmaz yurtdışı seyahatimi sonlandırarak kendi rızamla ülkeme döndüm ve sürecin başından itibaren adli makamlarımızla tam bir işbirliği içerisinde hareket ettim.

Belirtmek isterim ki, ben yurtdışındayken evimde yapılan aramalarda hiçbir suç unsuruna veya yasadışı maddeye rastlanmamıştır.

Bununla birlikte, hiç beklemediğim şekilde raporda saç teli analizimde bir madde bulgusuna rastlandığı tarafımıza iletildi. Uzmanlardan öğrendiğim kadarıyla saç teli dış etkenlere son derece açık bir yapı. Mesleğim gereği katıldığım kalabalık etkinliklerde farkında olmaksızın pasif maruziyet veya temas yoluyla da bu tür teknik izler kalabiliyormuş. Kan ve idrarımın temiz olması zaten kullanıcı olmadığımı doğruluyor.

Bu yorucu süreçte görevlerini son derece nazik ve profesyonelce yürüten İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ve tüm adli makamlarımıza teşekkür ederim.

Böyle bir konuyla gündeme gelmek inanın en son isteyeceğim şeydi. Bu sebeple sizleri ve kamuoyunun gündemini meşgul ettiğim için içtenlikle özür dilerim.

Yasadışı madde kullanılmasına kesinlikle karşıyım, hayatımda yeri yok ve asla da olmayacak.

Beni merak eden, güvenen ve destekleyen herkese sonsuz sevgiler.”