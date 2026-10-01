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Yasaklı Madde Test Sonucu Pozitif Çıkan Afra Saraçoğlu’ndan İlk Açıklama!

Yasaklı Madde Test Sonucu Pozitif Çıkan Afra Saraçoğlu’ndan İlk Açıklama!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 14:07
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Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu. Yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan oyuncunun yasaklı madde testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti. Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada süreci anlattı. Kan ve idrar sonuçlarının negatif olduğunu belirten oyuncu, saç analizindeki bulguya ilişkin değerlendirmesini de paylaştı.

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Afra Saraçoğlu, yasaklı madde soruşturması kapsamında yurt dışı dönüşünde gözaltına alınmıştı.

Afra Saraçoğlu, yasaklı madde soruşturması kapsamında yurt dışı dönüşünde gözaltına alınmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında adı geçen isimlerden biri de Afra Saraçoğlu olmuştu. Soruşturma sırasında Fransa’da bulunan oyuncu, 21 Eylül’de Türkiye’ye döndüğünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

İşlemleri kapsamında biyolojik örnekleri alınan Saraçoğlu, daha sonra serbest bırakıldı. Oyuncudan alınan örneklerin inceleme sonuçları ise bekleniyordu.

Saraçoğlu, son açıklamasında soruşturmadan haberdar olduğunda yurt dışı seyahatini sonlandırarak kendi isteğiyle ülkeye döndüğünü belirtti. Sürecin başından itibaren adli makamlarla iş birliği yaptığını da ifade etti.

Afra Saraçoğlu’nun yasaklı madde test sonucu belli oldu; saç örneğinde yasaklı madde tespit edildiği bildirildi.

Afra Saraçoğlu’nun yasaklı madde test sonucu belli oldu; saç örneğinde yasaklı madde tespit edildiği bildirildi.

Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre Afra Saraçoğlu’nun Adli Tıp Kurumu’nda incelenen saç örneğinde yasaklı madde tespit edildi. Oyuncunun saç testinin pozitif çıktığı bilgisi, 30 Eylül’de basına yansıdı.

Bu haberlerin ardından Saraçoğlu, kendi hesabından test sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Kan ve idrar sonuçlarının negatif olduğunu söyleyen oyuncu, saç analizinde bir madde bulgusuna rastlandığının kendilerine iletildiğini belirtti.

Saraçoğlu, açıklamasında saçtaki bulgunun dış etkenler, pasif maruziyet veya temasla oluşabileceği yönünde uzmanlardan bilgi aldığını söyledi. Bu değerlendirmeyi kendi açıklamasının bir parçası olarak paylaşan oyuncu, yasa dışı madde kullanmadığını savundu.

Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhaba. Hakkımdaki sürece dair bu açıklamayı en şeffaf haliyle, sizlerle paylaşmak isterim.

Bu açıklamayı yapmak için beklememin sebebi, şahsıma ait adli tıp raporunun dosyaya henüz bugün yüklenmiş olmasıdır.

Soruşturmadan haberdar olur olmaz yurtdışı seyahatimi sonlandırarak kendi rızamla ülkeme döndüm ve sürecin başından itibaren adli makamlarımızla tam bir işbirliği içerisinde hareket ettim.

Belirtmek isterim ki, ben yurtdışındayken evimde yapılan aramalarda hiçbir suç unsuruna veya yasadışı maddeye rastlanmamıştır.

Bununla birlikte, hiç beklemediğim şekilde raporda saç teli analizimde bir madde bulgusuna rastlandığı tarafımıza iletildi. Uzmanlardan öğrendiğim kadarıyla saç teli dış etkenlere son derece açık bir yapı. Mesleğim gereği katıldığım kalabalık etkinliklerde farkında olmaksızın pasif maruziyet veya temas yoluyla da bu tür teknik izler kalabiliyormuş. Kan ve idrarımın temiz olması zaten kullanıcı olmadığımı doğruluyor.

Bu yorucu süreçte görevlerini son derece nazik ve profesyonelce yürüten İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ve tüm adli makamlarımıza teşekkür ederim.

Böyle bir konuyla gündeme gelmek inanın en son isteyeceğim şeydi. Bu sebeple sizleri ve kamuoyunun gündemini meşgul ettiğim için içtenlikle özür dilerim.

Yasadışı madde kullanılmasına kesinlikle karşıyım, hayatımda yeri yok ve asla da olmayacak.

Beni merak eden, güvenen ve destekleyen herkese sonsuz sevgiler.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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