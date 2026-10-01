Yasaklı Madde Test Sonucu Pozitif Çıkan Afra Saraçoğlu’ndan İlk Açıklama!
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Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu. Yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan oyuncunun yasaklı madde testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti. Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada süreci anlattı. Kan ve idrar sonuçlarının negatif olduğunu belirten oyuncu, saç analizindeki bulguya ilişkin değerlendirmesini de paylaştı.
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Afra Saraçoğlu, yasaklı madde soruşturması kapsamında yurt dışı dönüşünde gözaltına alınmıştı.
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Afra Saraçoğlu’nun yasaklı madde test sonucu belli oldu; saç örneğinde yasaklı madde tespit edildiği bildirildi.
Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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