Tablet Reis Onurcan Güzel Gözaltına Alındı: Estetiklerle Değişen Yüzünün Son Hali Gündem Oldu!
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Onurcan Güzel, kutu açma videosunda hıyar çıkmasıyla 2013'te viral olan Tablet Reis lakaplı fenomen.
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Aile yapısına aykırı içerik iddiasıyla 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 10 fenomen gözaltına alındı.
Onurcan Güzel, kendisine sürekli çirkin denmesi yüzünden estetik ameliyatlara girdiğini söyledi.
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