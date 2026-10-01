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Tablet Reis Onurcan Güzel Gözaltına Alındı: Estetiklerle Değişen Yüzünün Son Hali Gündem Oldu!

Tablet Reis Onurcan Güzel Gözaltına Alındı: Estetiklerle Değişen Yüzünün Son Hali Gündem Oldu!

fenomen
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
01.10.2026 - 14:38
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Aile yapısına aykırı içerik ürettikleri iddiasıyla düzenlenen fenomen operasyonunda gözaltına alınanlar arasında bir de Tablet Reis vardı. Yıllar önce kutu açma videosuyla adını duyuran Onurcan Güzel'in peş peşe yaptırdığı estetiklerle değişen yüzü de yeniden konuşulmaya başladı.

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Onurcan Güzel, kutu açma videosunda hıyar çıkmasıyla 2013'te viral olan Tablet Reis lakaplı fenomen.

Onurcan Güzel, kutu açma videosunda hıyar çıkmasıyla 2013'te viral olan Tablet Reis lakaplı fenomen.
www.internethaber.com

Tablet Reis kimdir diye merak edenler için hikaye 2013'te bir kutu açma videosuyla başlıyor. Kutudan hıyar çıktığı o an kısa sürede viral oldu, Onurcan Güzel de o günden beri bu lakapla anılıyor. Aradan geçen yıllarda TikTok canlı yayınlarıyla takipçilerinin karşısına çıkmayı sürdürdü. Yani sosyal medyaya yabancı biri değil ama adı bu kez hiç beklenmedik bir gündemle geri döndü.

Aile yapısına aykırı içerik iddiasıyla 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 10 fenomen gözaltına alındı.

Aile yapısına aykırı içerik iddiasıyla 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 10 fenomen gözaltına alındı.
www.internethaber.com

Operasyonu İstanbul Emniyeti duyurdu. Çalışmayı Cumhuriyet Başsavcılığı koordine ederken Asayiş ve Siber Suçlar şubeleri sahadaydı. İddiaya göre kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli yayınlar yapan isimler, bu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek için birlikte hareket etti. Tablet Reis'in yanı sıra Sinan Kaya, Cansum Kaya, Ferhat Billor, Çağlayan Yıldırım, Onur Sermik, Elif Akdemir, Mehmet Emin Citer, Mehmet Aden Arslan ve Semih Varol da gözaltındaki isimler arasında. Haklarında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'müstehcenlik' suçlamaları gündemde. Operasyon İstanbul merkezli olsa da Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'da eş zamanlı yürütüldü. Şüpheliler hakkındaki iddialar henüz mahkeme önünde sınanmış değil, soruşturma sürüyor.

Onurcan Güzel, kendisine sürekli çirkin denmesi yüzünden estetik ameliyatlara girdiğini söyledi.

Onurcan Güzel, kendisine sürekli çirkin denmesi yüzünden estetik ameliyatlara girdiğini söyledi.

Mart 2026'da yaptığı açıklamada kulak, burun ve göz kapağı ameliyatları geçirdiğini, sırada üç ameliyat daha olduğunu söyledi. Nedenini de şöyle anlattı: 'Bana sürekli çirkin dediniz, yetersizlik hissettirdiniz.' Sosyal medyadaki olumsuz yorumların kendisini psikolojik olarak yıprattığını belirtti. Geçen yıl Ekim'de de yüzündeki değişim gündem olmuş, hakkında dolaşan 'cinsiyet geçiş ameliyatı' iddiasının aslında burun ameliyatı olduğu ortaya çıkmıştı. Son paylaşımlarındaki yüzünün ise 2013'teki ilk videoda görülen halinden farklı olduğu görüldü.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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