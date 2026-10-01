Tablet Reis Onurcan Güzel Gözaltına Alındı: Estetiklerle Değişen Yüzünün Son Hali Gündem Oldu!

Tablet Reis kimdir diye merak edenler için hikaye 2013'te bir kutu açma videosuyla başlıyor. Kutudan hıyar çıktığı o an kısa sürede viral oldu, Onurcan Güzel de o günden beri bu lakapla anılıyor. Aradan geçen yıllarda TikTok canlı yayınlarıyla takipçilerinin karşısına çıkmayı sürdürdü. Yani sosyal medyaya yabancı biri değil ama adı bu kez hiç beklenmedik bir gündemle geri döndü.