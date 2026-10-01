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Ezgi Mola'nın Barcelona'daki Evini İşgal Edenlerle Bir Yıllık Savaş Bitti: Ünlü Oyuncu Mutlu Sona Ulaştı!

Ezgi Mola'nın Barcelona'daki Evini İşgal Edenlerle Bir Yıllık Savaş Bitti: Ünlü Oyuncu Mutlu Sona Ulaştı!

Magazin
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
01.10.2026 - 07:48
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Yatırım amacıyla aldığı Barcelona'daki evi, okupa hareketini savunan bir grup tarafından işgal edilen Ezgi Mola için yaklaşık bir yıldır süren kabus nihayet sona erdi. İspanya'da yıllarca sürebilen bu tür davalar nedeniyle ünlü oyuncunun evine ne zaman kavuşacağı merak konusuydu. Günaydın yazarı Bülent Cankurt, Ezgi Mola'nın yüzünü güldüren gelişmeyi bugünkü köşesinde okurlarıyla paylaştı.

Kaynak: Sabah

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Hırsız Polis'le tanınan Ezgi Mola, 2023'te yatırım için Barcelona'dan bir ev satın almıştı.

Hırsız Polis'le tanınan Ezgi Mola, 2023'te yatırım için Barcelona'dan bir ev satın almıştı.

Ezgi Mola, 2005'te Hırsız Polis dizisinde canlandırdığı safça kuaför karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinmiş, ardından Canım Ailem ve Kocan Kadar Konuş gibi sevilen yapımlarla adından sıkça söz ettirmişti. Masumlar Apartmanı'yla ekrandaki yerini koruyan oyuncu, sinemada da Zülfü Livaneli'nin Veda filminde Latife Hanım'a hayat vermişti.

Kariyerinin yanı sıra yatırımlarıyla da dikkat çeken Mola, son yıllarda ünlüler arasında yaygınlaşan yurtdışından ev alma akımına katılarak 2023'te Barcelona'dan bir ev satın almıştı. Ancak bu yatırımın kısa süre içinde ünlü oyuncunun başına büyük bir dert açacağını kimse tahmin etmiyordu.

Ezgi Mola'nın El Born'daki evine okupa hareketini savunan bir grup izinsiz yerleşmişti.

Ezgi Mola'nın El Born'daki evine okupa hareketini savunan bir grup izinsiz yerleşmişti.
www.sabah.com.tr

İspanya'da boş duran evleri barınma, sosyal ya da kültürel amaçlarla işgal etmeyi savunan okupa hareketinden bir grup, Ezgi Mola'nın Barcelona'nın hareketli gece hayatıyla bilinen El Born bölgesindeki evine izinsiz olarak yerleşmişti. Şehirde yaşayan bir arkadaşı evi kontrol etmeye gittiğinde içeride tanımadığı kişilerin yaşadığını fark edince durumu hemen Mola'ya bildirmişti.

Ünlü oyuncu da vakit kaybetmeden avukatı aracılığıyla İspanya'daki yerel makamlara başvurarak yasal süreci başlatmıştı. Ne var ki İspanya'da işgal edilen mülklere ilişkin davaların sonuçlanması yıllar alabildiği için Cankurt'un aktardığına göre Mola bu süreçte oldukça kaygılıydı.

Ezgi Mola, yaklaşık bir yıllık hukuk sürecinin ardından Barcelona'daki evini işgalcilerden geri aldı.

Ezgi Mola, yaklaşık bir yıllık hukuk sürecinin ardından Barcelona'daki evini işgalcilerden geri aldı.

Bülent Cankurt'un bugünkü köşesinde aktardığına göre, yaklaşık bir yıl süren hukuk mücadelesinin ardından Ezgi Mola için beklenen mutlu son nihayet geldi ve ünlü oyuncu Barcelona'daki evini işgalcilerden kurtarmayı başardı. Yıllarca sürebileceği düşünülen davanın yaklaşık bir yılda sonuçlanması da Mola'yı büyük ölçüde rahatlattı.

Mahkeme kararının ayrıntıları ve evin ne zaman teslim alındığına dair bilgiler ise köşede yer almıyor. Cankurt, yazısını ünlü oyuncunun bundan sonra evini boş bırakmayacağını belirterek noktaladı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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