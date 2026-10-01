Ezgi Mola'nın Barcelona'daki Evini İşgal Edenlerle Bir Yıllık Savaş Bitti: Ünlü Oyuncu Mutlu Sona Ulaştı!
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Yatırım amacıyla aldığı Barcelona'daki evi, okupa hareketini savunan bir grup tarafından işgal edilen Ezgi Mola için yaklaşık bir yıldır süren kabus nihayet sona erdi. İspanya'da yıllarca sürebilen bu tür davalar nedeniyle ünlü oyuncunun evine ne zaman kavuşacağı merak konusuydu. Günaydın yazarı Bülent Cankurt, Ezgi Mola'nın yüzünü güldüren gelişmeyi bugünkü köşesinde okurlarıyla paylaştı.
Kaynak: Sabah
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Hırsız Polis'le tanınan Ezgi Mola, 2023'te yatırım için Barcelona'dan bir ev satın almıştı.
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Ezgi Mola'nın El Born'daki evine okupa hareketini savunan bir grup izinsiz yerleşmişti.
Ezgi Mola, yaklaşık bir yıllık hukuk sürecinin ardından Barcelona'daki evini işgalcilerden geri aldı.
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