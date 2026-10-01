Ezgi Mola'nın Barcelona'daki Evini İşgal Edenlerle Bir Yıllık Savaş Bitti: Ünlü Oyuncu Mutlu Sona Ulaştı!

İspanya'da boş duran evleri barınma, sosyal ya da kültürel amaçlarla işgal etmeyi savunan okupa hareketinden bir grup, Ezgi Mola'nın Barcelona'nın hareketli gece hayatıyla bilinen El Born bölgesindeki evine izinsiz olarak yerleşmişti. Şehirde yaşayan bir arkadaşı evi kontrol etmeye gittiğinde içeride tanımadığı kişilerin yaşadığını fark edince durumu hemen Mola'ya bildirmişti.

Ünlü oyuncu da vakit kaybetmeden avukatı aracılığıyla İspanya'daki yerel makamlara başvurarak yasal süreci başlatmıştı. Ne var ki İspanya'da işgal edilen mülklere ilişkin davaların sonuçlanması yıllar alabildiği için Cankurt'un aktardığına göre Mola bu süreçte oldukça kaygılıydı.