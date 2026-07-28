Yeni Bir Sayfa Açtı: Ezgi Mola'nın Son Adresi Şaşırttı!
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Ezgi Mola bu kez yeni bir dizi ya da filmle değil, girişimci kimliğiyle gündeme geldi. Başarılı oyuncu, yakın arkadaşı Bengi Apak ile birlikte Alaçatı'da açtığı 'Kadehler Arasında' isimli yeni mekanını sosyal medya hesabından takipçilerine tanıttı.
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Türk televizyon ve sinema dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Ezgi Mola, yıllardır yer aldığı başarılı projelerle geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı.
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Ezgi Mola, yakın arkadaşı Bengi Apak ile birlikte Alaçatı'da "Kadehler Arasında" adını verdikleri yeni mekanını hizmete açtı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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