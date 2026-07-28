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Yeni Bir Sayfa Açtı: Ezgi Mola'nın Son Adresi Şaşırttı!

Yeni Bir Sayfa Açtı: Ezgi Mola'nın Son Adresi Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.07.2026 - 10:34
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Ezgi Mola bu kez yeni bir dizi ya da filmle değil, girişimci kimliğiyle gündeme geldi. Başarılı oyuncu, yakın arkadaşı Bengi Apak ile birlikte Alaçatı'da açtığı 'Kadehler Arasında' isimli yeni mekanını sosyal medya hesabından takipçilerine tanıttı.

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Türk televizyon ve sinema dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Ezgi Mola, yıllardır yer aldığı başarılı projelerle geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı.

Türk televizyon ve sinema dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Ezgi Mola, yıllardır yer aldığı başarılı projelerle geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı.

Kariyerine henüz çocuk yaşlarda başlayan oyuncu, özellikle Canım Ailem, Masumlar Apartmanı, Erşan Kuneri, Organize İşler, Celal ile Ceren, Maide'nin Altın Günü ve Alice Müzikali gibi yapımlardaki performanslarıyla adından söz ettirdi. Doğal oyunculuğu ve dramatik rollerdeki başarısıyla birçok ödüle layık görülen Mola, ekranların en başarılı kadın oyuncuları arasında gösteriliyor.

Son olarak başrolünde yer aldığı Başka Bir Gün dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, yaz sezonunu ise yeni bir girişimle değerlendirmeye karar verdi. Oyunculuğun yanı sıra farklı alanlarda da yatırımlar yapan Mola, bu kez işletmecilik hamlesiyle gündeme geldi.

Ezgi Mola, yakın arkadaşı Bengi Apak ile birlikte Alaçatı'da "Kadehler Arasında" adını verdikleri yeni mekanını hizmete açtı.

Ezgi Mola, yakın arkadaşı Bengi Apak ile birlikte Alaçatı'da "Kadehler Arasında" adını verdikleri yeni mekanını hizmete açtı.

Daha önce de yeme-içme sektöründe deneyimi bulunan oyuncu, yeni işletmesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Mekanı ziyaret ettiği anları takipçileriyle paylaşan Mola, heyecanını da gizlemedi; 'Yeni mekanımıza geldim, mis gibi olmuş.' ifadelerini kullandı.

Kısa sürede sosyal medyada ilgi gören paylaşımın ardından oyuncunun yeni işletmesi de merak konusu oldu. Yaz sezonunu Alaçatı'da geçirecek olan Ezgi Mola'nın hem oyunculuk kariyerini hem de işletmeciliği birlikte sürdüreceği konuşulurken, yeni mekanı şimdiden tatilcilerin uğrak noktalarından biri olmaya aday gösteriliyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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