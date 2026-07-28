Yeni Bir Sayfa Açtı: Ezgi Mola'nın Son Adresi Şaşırttı!

Kariyerine henüz çocuk yaşlarda başlayan oyuncu, özellikle Canım Ailem, Masumlar Apartmanı, Erşan Kuneri, Organize İşler, Celal ile Ceren, Maide'nin Altın Günü ve Alice Müzikali gibi yapımlardaki performanslarıyla adından söz ettirdi. Doğal oyunculuğu ve dramatik rollerdeki başarısıyla birçok ödüle layık görülen Mola, ekranların en başarılı kadın oyuncuları arasında gösteriliyor.

Son olarak başrolünde yer aldığı Başka Bir Gün dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, yaz sezonunu ise yeni bir girişimle değerlendirmeye karar verdi. Oyunculuğun yanı sıra farklı alanlarda da yatırımlar yapan Mola, bu kez işletmecilik hamlesiyle gündeme geldi.