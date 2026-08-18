Ölümle Burun Buruna! İki Metrelik Köpekbalığının Ünlü Fenomene Saldırısının Görüntüleri Milyonlarca İzlendi
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Brezilya'da turistik bir dalış etkinliğine katılan 37 yaşındaki avukat ve sosyal medya fenomeni Tayane Dalazen, dev bir köpekbalığının saldırısına uğradı. Tur şirketinin ihmali sonucu gerçekleştiği iddia edilen olayda saniyelerce suyun altında kalan genç kadının ölümden döndüğü anlar, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
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Brezilyalı avukat ve içerik üreticisi Tayane Dalazen, geçtiğimiz nisan ayında ülkesinin açıklarında katıldığı bir su altı turunda hayatının şokunu yaşadı.
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Korkunç olayın yankıları sürerken, saldırıya zemin hazırlayan detaylar da giderek netleşiyor.
Köpekbalığının kendisini serbest bırakmasının ardından hızla bölgeden uzaklaşan Dalazen, atlattığı tehlikeyi son derece ürkütücü sözleriyle tanımladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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