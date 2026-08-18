Ölümle Burun Buruna! İki Metrelik Köpekbalığının Ünlü Fenomene Saldırısının Görüntüleri Milyonlarca İzlendi

Suya girdiklerinde köpekbalıklarının yüzeye çok yakın yüzdüğünü fark eden genç kadın, turu düzenleyen ekibin aslında büyük bir kural ihlali yaptığını sonradan anladı. Turistlere daha iyi bir deneyim sunmak ve hayvanları yakına çekmek isteyen organizatörlerin köpekbalıklarını beslediği ortaya çıktı. Suyun altındayken bacağında aniden büyük bir baskı ve tarif edilemez bir acı hisseden Dalazen, o an devasa bir deniz canlısıyla fiziksel olarak başa çıkamayacağını anladığını belirtti. Panik yapmak yerine hareketsiz kalarak beklemeyi seçen fenomen, bu kararının hayatını kurtardığını düşünüyor.