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Ölümle Burun Buruna! İki Metrelik Köpekbalığının Ünlü Fenomene Saldırısının Görüntüleri Milyonlarca İzlendi

Ölümle Burun Buruna! İki Metrelik Köpekbalığının Ünlü Fenomene Saldırısının Görüntüleri Milyonlarca İzlendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.08.2026 - 07:11
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Brezilya'da turistik bir dalış etkinliğine katılan 37 yaşındaki avukat ve sosyal medya fenomeni Tayane Dalazen, dev bir köpekbalığının saldırısına uğradı. Tur şirketinin ihmali sonucu gerçekleştiği iddia edilen olayda saniyelerce suyun altında kalan genç kadının ölümden döndüğü anlar, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

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Brezilyalı avukat ve içerik üreticisi Tayane Dalazen, geçtiğimiz nisan ayında ülkesinin açıklarında katıldığı bir su altı turunda hayatının şokunu yaşadı.

37 yaşındaki fenomen, boyu iki metreyi aşan bir köpekbalığının beklenmedik hedefi oldu. Uyluk kemiğinden ısırılan ve saniyeler boyunca vahşi hayvan tarafından suyun altına çekilen genç kadın, inanılmaz bir soğukkanlılık göstererek hayatta kalmayı başardı. Yaşanan arbededen bacağındaki kesiklerle kurtulan Dalazen'in o dehşet dolu anları saniye saniye kaydetmesi, olayın dünya basınında büyük yankı uyandırmasını sağladı.

Korkunç olayın yankıları sürerken, saldırıya zemin hazırlayan detaylar da giderek netleşiyor.

Korkunç olayın yankıları sürerken, saldırıya zemin hazırlayan detaylar da giderek netleşiyor.

Suya girdiklerinde köpekbalıklarının yüzeye çok yakın yüzdüğünü fark eden genç kadın, turu düzenleyen ekibin aslında büyük bir kural ihlali yaptığını sonradan anladı. Turistlere daha iyi bir deneyim sunmak ve hayvanları yakına çekmek isteyen organizatörlerin köpekbalıklarını beslediği ortaya çıktı. Suyun altındayken bacağında aniden büyük bir baskı ve tarif edilemez bir acı hisseden Dalazen, o an devasa bir deniz canlısıyla fiziksel olarak başa çıkamayacağını anladığını belirtti. Panik yapmak yerine hareketsiz kalarak beklemeyi seçen fenomen, bu kararının hayatını kurtardığını düşünüyor.

Köpekbalığının kendisini serbest bırakmasının ardından hızla bölgeden uzaklaşan Dalazen, atlattığı tehlikeyi son derece ürkütücü sözleriyle tanımladı.

Köpekbalığının kendisini serbest bırakmasının ardından hızla bölgeden uzaklaşan Dalazen, atlattığı tehlikeyi son derece ürkütücü sözleriyle tanımladı.

Su altında hayvana dokunmaya çalışmadığını ancak yine de olması gerekenden çok daha fazla yaklaştığını itiraf eden genç kadının paylaştığı video, kısa süre içinde viral hale geldi. Milyonlarca kişinin nefesini tutarak izlediği görüntüler, hem tur şirketlerinin güvenlik ihmallerini hem de doğayla iç içe yapılan etkinliklerin barındırdığı gizli riskleri bir kez daha tartışmaya açtı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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