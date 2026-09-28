Melis İşiten'den Yıllar Sonra Vicdan Azabı İtirafı: 3 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kazanın Detaylarını Anlattı

Aracın en arkasında oturduğunu dile getiren İşiten, önündeki üç arkadaşının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. 'Ben sağ tarafın en arka koltuğunda oturuyordum. Çok hızlı viraya giriyor. Benim önümdeki 3 kişi öldü. Bilinci kaybolmayan tek insandım. Her şeyi hatırlıyorum. Öyle bir sessizlik oldu, herkes öldü zannettim.' diyen İşiten kazanın tarihini koluna dövme yaptırdığını açıkladı. Uzun süre terapi desteği aldığını, ailesinin ve arkadaşlarının hep yanında olduğunu dile getirdi. Bugün 37 yaşında olan oyuncu, aradan geçen dört yıla rağmen o geceyi bir türlü unutamadığını itiraf etti.