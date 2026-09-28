Melis İşiten'den Yıllar Sonra Vicdan Azabı İtirafı: 3 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kazanın Detaylarını Anlattı
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Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Melis İşiten, bu kez oyunculuğuyla değil yıllar önce yaşadığı feci kazayla gündemde. Ayşe Arman'ın yeni röportaj programına konuk olan ünlü isim, üç arkadaşını kaybettiği o geceyi bir kez daha anlattı. Kazanın perde arkasında kalan kararı ve o günden beri içinde taşıdığı duyguyu bu kez çok daha açık sözlerle dile getirdi.
Kaynak: Ayşe Arman'la Sahici
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Melis İşiten, 2014'te başladığı oyunculuk kariyerinde Maraşlı ve Vatanım Sensin dizileriyle tanındı.
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21 Kasım 2022'de çıkılan turnenin son gününde Amasya'da gerçekleşen kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Kazada bilincini hiç kaybetmeyen tek kişi olan İşiten, önündeki üç arkadaşının hayatını kaybettiği anı hatırladığını, hatta herkesin öldüğünü zannettiğini açıkladı.
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