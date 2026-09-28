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Melis İşiten'den Yıllar Sonra Vicdan Azabı İtirafı: 3 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kazanın Detaylarını Anlattı

Melis İşiten'den Yıllar Sonra Vicdan Azabı İtirafı: 3 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kazanın Detaylarını Anlattı

Ayşe Arman Trafik Kazası
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
28.09.2026 - 08:22
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Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Melis İşiten, bu kez oyunculuğuyla değil yıllar önce yaşadığı feci kazayla gündemde. Ayşe Arman'ın yeni röportaj programına konuk olan ünlü isim, üç arkadaşını kaybettiği o geceyi bir kez daha anlattı. Kazanın perde arkasında kalan kararı ve o günden beri içinde taşıdığı duyguyu bu kez çok daha açık sözlerle dile getirdi.

Kaynak: Ayşe Arman'la Sahici

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Melis İşiten, 2014'te başladığı oyunculuk kariyerinde Maraşlı ve Vatanım Sensin dizileriyle tanındı.

Melis İşiten, 2014'te başladığı oyunculuk kariyerinde Maraşlı ve Vatanım Sensin dizileriyle tanındı.

1989 doğumlu Melis İşiten'i tanımayan kalmadı: Reaksiyon'un Fatoş'u, Vatanım Sensin'in Hemşire Despina'sı, Maraşlı'nın Dilşad Türel'i... 2014'ten bu yana ekranın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Sinemada da boş durmadı; Aslı Gibidir ve Sadece Arkadaşız'da kamera karşısına geçti. Ama İşiten'in asıl tutkusu hep tiyatroydu; bugünlerde de kendi YouTube programı Zaten Şov'la ekran karşısına geçiyor. Tiyatro tutkusu hep iyi hatırlanırken 2022'de sahne arkadaşları Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'la çıktığı 'Baş Belası' oyununun Anadolu turnesi, kariyerinin en zor gecesine dönüştü.

21 Kasım 2022'de çıkılan turnenin son gününde Amasya'da gerçekleşen kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti.

21 Kasım 2022'de çıkılan turnenin son gününde Amasya'da gerçekleşen kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Gündemi sarsan kazada ekip içindeki tek kadın oyuncu olan Melis İşiten, yıllar sonra katıldığı Ayşe Arman'ın programında geceye dair detayları anlattı.  Dönemin menajeri Tolga Güleryüz'ün kendisine otel çok kötü olduğu için 'Melis sen burada kalamazsın, çıkalım' dediğini açıklayan İşiten, uzun bir süre kendisini suçladığını dile getirdi. Kazada Tolga Güleryüz, Özgür Karataş ve Burak Topçu hayatını kaybetmişti, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci ise yaralı kurtulmuştu. İşiten yıllardır taşıdığı suçluluğu 'O otelde kalmak istemediğimi söylemeseydim bu yaşanmayacaktı diye düşünüyorum.' cümlesiyle dile getirdi.

Kazada bilincini hiç kaybetmeyen tek kişi olan İşiten, önündeki üç arkadaşının hayatını kaybettiği anı hatırladığını, hatta herkesin öldüğünü zannettiğini açıkladı.

Kazada bilincini hiç kaybetmeyen tek kişi olan İşiten, önündeki üç arkadaşının hayatını kaybettiği anı hatırladığını, hatta herkesin öldüğünü zannettiğini açıkladı.

Aracın en arkasında oturduğunu dile getiren İşiten, önündeki üç arkadaşının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. 'Ben sağ tarafın en arka koltuğunda oturuyordum. Çok hızlı viraya giriyor. Benim önümdeki 3 kişi öldü. Bilinci kaybolmayan tek insandım. Her şeyi hatırlıyorum. Öyle bir sessizlik oldu, herkes öldü zannettim.' diyen İşiten kazanın tarihini koluna dövme yaptırdığını açıkladı. Uzun süre terapi desteği aldığını, ailesinin ve arkadaşlarının hep yanında olduğunu dile getirdi. Bugün 37 yaşında olan oyuncu, aradan geçen dört yıla rağmen o geceyi bir türlü unutamadığını itiraf etti.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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