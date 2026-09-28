İki Katlı Evi Denizde Yüzdürerek Taşıdılar: Sahil Güvenlik Peşlerine Takıldı

Gatecrasher Fishing Adventures şirketinin kurucusu olan 57 yaşındaki tecrübeli kaptan Zack Medinas, ekibiyle birlikte balık avladığı sırada ufukta beliren garip nesneyi fark etti. İlk anda su üstünde kendi kendine yüzen bağımsız bir yapı izlenimi veren iki katlı evin, aslında bir mavnaya bağlandığını ve küçük bir motorlu tekne tarafından çekildiğini saptadı. Bölgedeki sert rüzgar ile dalgalı deniz koşullarına rağmen ilerleyen bu yapının tehlikeli yolculuğunu cep telefonuyla kaydeden Medinas, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak kısa sürede geniş bir kitlenin ilgisini çekti.