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Yaşam
İki Katlı Evi Denizde Yüzdürerek Taşıdılar: Sahil Güvenlik Peşlerine Takıldı

İki Katlı Evi Denizde Yüzdürerek Taşıdılar: Sahil Güvenlik Peşlerine Takıldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 09:02
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ABD'nin San Francisco Körfez Bölgesi'nde seyreden denizciler, sıra dışı ve şaşırtıcı bir lojistik operasyonuna şahit oldu. Napa Nehri üzerinden başlayan yolculukta, iki katlı ahşap bir müstakil ev, bir mavna üzerine sabitlenerek açık denizde kilometrelerce taşındı. Soluk sarı renkteki verandalı yapının San Pablo Körfezi boyunca ilerleyip Oakland'a doğru çekilmesi, çevredeki balıkçılar ve denizciler arasında büyük şaşkınlık yarattı.

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Kaynak: https://hoodline.com/2026/09/towed-ho...
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Balıkçı Kaptanı Zack Medinas Açık Denizde Karşılaştığı Manzarayı Şaşkınlıkla Kayda Aldı

Balıkçı Kaptanı Zack Medinas Açık Denizde Karşılaştığı Manzarayı Şaşkınlıkla Kayda Aldı

Gatecrasher Fishing Adventures şirketinin kurucusu olan 57 yaşındaki tecrübeli kaptan Zack Medinas, ekibiyle birlikte balık avladığı sırada ufukta beliren garip nesneyi fark etti. İlk anda su üstünde kendi kendine yüzen bağımsız bir yapı izlenimi veren iki katlı evin, aslında bir mavnaya bağlandığını ve küçük bir motorlu tekne tarafından çekildiğini saptadı. Bölgedeki sert rüzgar ile dalgalı deniz koşullarına rağmen ilerleyen bu yapının tehlikeli yolculuğunu cep telefonuyla kaydeden Medinas, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak kısa sürede geniş bir kitlenin ilgisini çekti.

ABD Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Yapılan Saha Denetimleri Güvenlik Standartlarını Doğruladı

ABD Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Yapılan Saha Denetimleri Güvenlik Standartlarını Doğruladı

Sıra dışı sevkiyat ihbarını alan ABD Sahil Güvenliği Vallejo İstasyonu ekipleri, San Pablo Körfezi'nin kuzeydoğusundaki intikal hattına yöneldi. Gerçekleştirilen resmi denetimlerde, çekici teknenin mevzuatta öngörülen tüm güvenlik teçhizatına sahip olduğu ve iki katlı konutun mavna zeminine teknik şartlara uygun biçimde sabitlendiği saptandı. Resmi makamlar, taşıma işleminin ticari bir faaliyet olmadığını, bir arkadaşa yardım amacıyla yürütüldüğünü ve bu nedenle özel bir ticari lisans gerektirmediğini kamuoyuna bildirdi. Ayrıca telsiz kanallarından diğer denizcilere yönelik güvenlik uyarıları yayınlandı.

Napa Nehri'nden Başlayan Denizaşırı Intikal Oakland Limanı'nda Güvenle Tamamlandı

Napa Nehri'nden Başlayan Denizaşırı Intikal Oakland Limanı'nda Güvenle Tamamlandı

Su üzerinde motoru bulunmayan devasa konutun zorlu deniz yolculuğu, Oakland-Alameda Körfezi'nde yer alan Jack London Square bölgesinde son buldu. Bölgede yüzer ev kültürünün yaygın olmasına rağmen, tam boyutlu bir kara evinin mavna yardımıyla korumasız açık sularda taşınması bölge tarihinde nadir görülen olaylar arasında yer aldı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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