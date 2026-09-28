İki Katlı Evi Denizde Yüzdürerek Taşıdılar: Sahil Güvenlik Peşlerine Takıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://hoodline.com/2026/09/towed-ho...
ABD'nin San Francisco Körfez Bölgesi'nde seyreden denizciler, sıra dışı ve şaşırtıcı bir lojistik operasyonuna şahit oldu. Napa Nehri üzerinden başlayan yolculukta, iki katlı ahşap bir müstakil ev, bir mavna üzerine sabitlenerek açık denizde kilometrelerce taşındı. Soluk sarı renkteki verandalı yapının San Pablo Körfezi boyunca ilerleyip Oakland'a doğru çekilmesi, çevredeki balıkçılar ve denizciler arasında büyük şaşkınlık yarattı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Balıkçı Kaptanı Zack Medinas Açık Denizde Karşılaştığı Manzarayı Şaşkınlıkla Kayda Aldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Yapılan Saha Denetimleri Güvenlik Standartlarını Doğruladı
Napa Nehri'nden Başlayan Denizaşırı Intikal Oakland Limanı'nda Güvenle Tamamlandı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın