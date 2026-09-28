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Mehmet Şimşek’ten Fon Krizi Açıklaması: “İlgisi Bulunmayan Kişi ve Şirketlere İşlem Yapılmayacak”

Mehmet Şimşek’ten Fon Krizi Açıklaması: “İlgisi Bulunmayan Kişi ve Şirketlere İşlem Yapılmayacak”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.09.2026 - 08:56 Son Güncelleme: 28.09.2026 - 09:06
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasına yönelik yaptığı açıklamada 'Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz' dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon krizi hakkında açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon krizi hakkında açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesinin korunmasının öncelikleri olduğunu belirtti.

Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını ifade etti.

Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini belirten Şimşek, sürecin ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

Mehmet Şimşek’in açıklaması: “Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir.

Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. 

Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz.

Kamuoyunun, süreçle ilgili yetkili kurumlarımızın açıklamalarını takip etmesi önem taşımaktadır.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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