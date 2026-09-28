Abdullah Ercan Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Abdullah Ercan kimdir?

Abdullah Ercan, 8 Aralık 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen eski millî futbolcudur. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi kayıtlarında futbolcunun doğum yeri İstanbul, doğum tarihi ise 8 Aralık 1971 olarak yer alıyor.

Futbolculuk kariyerine 1984 yılında Beyoğlu Yeniçarşı'da başlayan Ercan, 1990 yılında Trabzonspor'a transfer oldu. TFF'nin TamSaha arşivinde yer alan biyografiye göre dokuz sezon Trabzonspor forması giyen Ercan, 1999 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 2003 yılına kadar sarı-lacivertli takımda oynadı. 2003-2004 sezonunda Galatasaray forması giyen eski futbolcu, daha sonra İstanbulspor'da kariyerini sürdürdü ve 2006 yılında futbolu bıraktı.

Abdullah Ercan kaç yaşında?

8 Aralık 1971 doğumlu olan Abdullah Ercan, 28 Eylül 2026 itibarıyla 54 yaşındadır. Bu bilgi Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi futbolcu kayıtlarında yer alan doğum tarihine dayanıyor.

Abdullah Ercan nereli?

Abdullah Ercan İstanbul doğumludur. TFF'nin resmi Futbol Bilgi Bankası'nda doğum yeri İstanbul olarak belirtilmiştir.

Abdullah Ercan hangi takımlarda oynadı?

Abdullah Ercan'ın profesyonel futbol kariyerinde Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve İstanbulspor bulunuyor. TFF'nin arşivindeki bilgilere göre 1990'da Trabzonspor'a transfer olan Ercan, 1999'da Fenerbahçe'ye geçti. 2003-2004 sezonunda Galatasaray forması giyen eski futbolcu, ardından İstanbulspor'da oynadı.

Ercan, Türkiye A Millî Takımı'nda da forma giydi. TFF'nin biyografisinde, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan A Millî Takım kadrosunda yer aldığı ve iki Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele ettiği belirtiliyor.