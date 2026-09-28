Abdullah Ercan Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?
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Abdullah Ercan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Eski millî futbolcunun kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler burada.
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Abdullah Ercan Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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